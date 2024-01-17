Правда ли, что Россия планирует объявить частичную мобилизацию, чтобы напасть на НАТО
Bild: бундесвер готовится к атаке Путина после разгрома ВСУ
17 января 2024, 15:12, ИА Амител
Немецкий таблоид Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, уверяет, что Россия планирует нападение на восточный фланг НАТО в 2025 году. А для этого, как утверждает издание, в ближайшее время России потребуется дополнительная живая сила, которую намерены привлечь благодаря частичной мобилизации. Что об этом говорят официальные лица в России и депутаты Госдумы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Россия, что, готовится к войне с НАТО?
Никакого официального подтверждения, что Россия готовится в 2025 году напасть на какую-либо из стран НАТО, нет. Однако немецкий таблоид Bild, ссылаясь на некий "секретный документ" бундесвера, пишет, что немецкое правительство готовится к атаке РФ на восточный фланг НАТО. Впрочем, в материале указывается, что речь идет об учебном сценарии.
"Уже в феврале может произойти эскалация между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, где шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как будет действовать Путин и как НАТО будет защищаться. В сценарии бундесвера эскалация начнется уже через несколько недель. Вскоре в бой отправятся десятки тысяч немецких солдат", – заявляет издание.
Bild утверждает, что якобы летом 2025 года Россия планирует напасть на восточный фланг НАТО, куда входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. А уже в феврале 2024 года в России объявят новою волну мобилизации. Благодаря этому усилению наступление на Украине "будет иметь большой успех" и к июню украинские войска удастся отбросить.
Согласно все тому же "секретному сценарию", в июле начнется "сначала скрытое, а затем все более открытое нападение России на Запад". Немецкий таблоид пишет, что в странах Балтии благодаря кибератакам и гибридной войне РФ может спровоцировать новые кризисы, а подстрекательство этнических русских в Эстонии, Латвии и Литве – "столкновения".
Это якобы станет официальным предлогом для объявления больших совместных учений Белоруссии и России в сентябре 2024 года, но на самом деле под этим прикрытием к границам с Польшей и Литвой хотят перебросить технику, ракеты и военных, уверяют авторы материала. В октябре ракеты средней дальности и военных перебросят в Калининград, чтобы в дальнейшем захватить Сувалкский коридор и отрезать страны Балтии от союзников по НАТО, следует из публикации.
Чтобы этого не допустить, в мае 2025 года НАТО планирует принять "меры сдерживания". Предполагается, что на восточный фланг перебросят 300 тысяч военнослужащих, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.
Получается, что в России вот-вот объявят мобилизацию?
Bild заявляет, что в России готовятся призвать к мобилизации 200 тысяч человек. Однако, подчеркнем еще раз, никакого официального подтверждения со стороны России этой информации нет. Ранее многократно первые лица страны заявляли, что необходимости проведения дополнительной мобилизации в России нет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в начале января 2024 года заявлял: в "ближайшей перспективе эта необходимость не появится", писал amic.ru.
14 декабря 2023 года во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что в России мужчины активно идут служить по контракту для защиты страны: на середину декабря эта цифра превысила 486 тыс. человек.
Как прокомментировали эти статью Bild в Кремле?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать материал отказался, назвав статью о возможности нападения РФ на НАТО "уткой", пишет "Интерфакс".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала сенсацию "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке", который слили "в инфопомойку "Бильд".
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий тоже не остался в стороне и назвал эту публикацию "пугалкой" в стиле геббельсовской пропаганды. Он убежден, что цель таких статей – усилить антироссийские настроения и оправдать слепое подчинение Вашингтону под прикрытием борьбы за "свободу и демократию", высказался политик в своем телеграм-канале.
Сообщение о планах российских властей провести мобилизацию в феврале, чтобы атаковать НАТО после наступления на Украину, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал провокацией.
"Я откровенно говорю – это все чушь. Нет никакой такой причины. У них сейчас там на Западе страшная агония. Я говорю – это провокация", – цитирует Заварзина RTVI.
15:16:01 17-01-2024
летом 2025 года Россия планирует напасть на восточный фланг НАТО --- тут хоть бы с Украиной закончить. Бундесвер по ходу в Россию верит
18:46:24 17-01-2024
Гость (15:16:01 17-01-2024) летом 2025 года Россия планирует напасть на восточный фланг ... с ней итак закончено. наступлений не планировалось на всю территорию. планировалось подавление военных баз и оборона исторических (более 1000 лет) территорий Рф. Остальное там шляхичей и полян
15:17:08 17-01-2024
200 тысяч --- не маловато для нападения на НАТО
15:49:36 17-01-2024
По слухам население северо-запада проходит подготовку на так называемыхь курсах теробороны.
16:14:57 17-01-2024
Гость (15:49:36 17-01-2024) По слухам население северо-запада проходит подготовку на так... - "И, словно мухи, тут и там. Ходят слухи по домам, А беззубые старухи. Их разносят по умам! Их разносят по умам!"
15:52:52 17-01-2024
Конечно, это правда. И именно поэтому наш Генштаб поделился с инфопомойкой "Бильд" ("Листок"), а та дала всем эту новость перепечатать.
16:13:20 17-01-2024
одно осознают немцы правильно! что мы с украиной скоро закончим...!
16:14:03 17-01-2024
написано же учебный сценарий, но это как обычно в статье мелкими буквами, а в заголовке "НАТА ХОЧЕТ НАПАСТЬ!!!!"
17:58:52 17-01-2024
Любой военный учебный, в любой момент может стать реальным...
18:14:50 17-01-2024
"А чё это вы залегли?"-"А чё это вы стреляете?"
18:49:16 17-01-2024
вы чуть ли ни единственное СМИ сейчас, которые не делали кликбейт, писали по факту проверенное и выгладели солиднее алтапрессов и прочей желтухи, которые скатываются к уровню барнаул22 и подобным. ПОЖАЛУЙСТА, сохраняйте эту объективность!! Заголовок этой статьи все же кликовый. и попахивает кликачеством и желтизной
20:46:08 17-01-2024
ОБРАЩЕНИЕ К РЕДАКЦИИ АМИК (18:49:16 17-01-2024) вы чуть ли ни единственное СМИ сейчас, которые не делали кли... Этот заголовок, был на Маил ру. А это, государственный орган, там околачиваются и песков, и захарова, и путин, и многие государственные особи, они что, желтые?