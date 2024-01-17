Правда ли, что Россия планирует объявить частичную мобилизацию, чтобы напасть на НАТО

Bild: бундесвер готовится к атаке Путина после разгрома ВСУ

17 января 2024, 15:12, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Немецкий таблоид Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, уверяет, что Россия планирует нападение на восточный фланг НАТО в 2025 году. А для этого, как утверждает издание, в ближайшее время России потребуется дополнительная живая сила, которую намерены привлечь благодаря частичной мобилизации. Что об этом говорят официальные лица в России и депутаты Госдумы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Россия, что, готовится к войне с НАТО?

Никакого официального подтверждения, что Россия готовится в 2025 году напасть на какую-либо из стран НАТО, нет. Однако немецкий таблоид Bild, ссылаясь на некий "секретный документ" бундесвера, пишет, что немецкое правительство готовится к атаке РФ на восточный фланг НАТО. Впрочем, в материале указывается, что речь идет об учебном сценарии.

"Уже в феврале может произойти эскалация между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, где шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как будет действовать Путин и как НАТО будет защищаться. В сценарии бундесвера эскалация начнется уже через несколько недель. Вскоре в бой отправятся десятки тысяч немецких солдат", – заявляет издание.

Bild утверждает, что якобы летом 2025 года Россия планирует напасть на восточный фланг НАТО, куда входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. А уже в феврале 2024 года в России объявят новою волну мобилизации. Благодаря этому усилению наступление на Украине "будет иметь большой успех" и к июню украинские войска удастся отбросить.

Согласно все тому же "секретному сценарию", в июле начнется "сначала скрытое, а затем все более открытое нападение России на Запад". Немецкий таблоид пишет, что в странах Балтии благодаря кибератакам и гибридной войне РФ может спровоцировать новые кризисы, а подстрекательство этнических русских в Эстонии, Латвии и Литве – "столкновения".

Это якобы станет официальным предлогом для объявления больших совместных учений Белоруссии и России в сентябре 2024 года, но на самом деле под этим прикрытием к границам с Польшей и Литвой хотят перебросить технику, ракеты и военных, уверяют авторы материала. В октябре ракеты средней дальности и военных перебросят в Калининград, чтобы в дальнейшем захватить Сувалкский коридор и отрезать страны Балтии от союзников по НАТО, следует из публикации.

Чтобы этого не допустить, в мае 2025 года НАТО планирует принять "меры сдерживания". Предполагается, что на восточный фланг перебросят 300 тысяч военнослужащих, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

Получается, что в России вот-вот объявят мобилизацию?

Bild заявляет, что в России готовятся призвать к мобилизации 200 тысяч человек. Однако, подчеркнем еще раз, никакого официального подтверждения со стороны России этой информации нет. Ранее многократно первые лица страны заявляли, что необходимости проведения дополнительной мобилизации в России нет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в начале января 2024 года заявлял: в "ближайшей перспективе эта необходимость не появится", писал amic.ru.

14 декабря 2023 года во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что в России мужчины активно идут служить по контракту для защиты страны: на середину декабря эта цифра превысила 486 тыс. человек.

Как прокомментировали эти статью Bild в Кремле?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать материал отказался, назвав статью о возможности нападения РФ на НАТО "уткой", пишет "Интерфакс".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала сенсацию "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке", который слили "в инфопомойку "Бильд".

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий тоже не остался в стороне и назвал эту публикацию "пугалкой" в стиле геббельсовской пропаганды. Он убежден, что цель таких статей – усилить антироссийские настроения и оправдать слепое подчинение Вашингтону под прикрытием борьбы за "свободу и демократию", высказался политик в своем телеграм-канале.

Сообщение о планах российских властей провести мобилизацию в феврале, чтобы атаковать НАТО после наступления на Украину, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал провокацией.

"Я откровенно говорю – это все чушь. Нет никакой такой причины. У них сейчас там на Западе страшная агония. Я говорю – это провокация", – цитирует Заварзина RTVI.