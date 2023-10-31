НОВОСТИОбщество

Правда ли, что россиян ждет сокращенный рабочий день 3 ноября?

Уже совсем скоро россиян ждут длительные ноябрьские выходные

31 октября 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Уже на этой неделе россиян ждут длительные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Для тех, кто еще не разобрался (мы знаем, такие еще остались), еще раз напоминаем, как мы будем отдыхать в ноябре 2023-го.

Сколько дней мы будем отдыхать из-за празднования Дня народного единства?

Три дня – 4, 5 и 6 ноября. Поскольку праздник выпадает на нерабочий день, субботу, выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного. Поэтому отдыхать будем и в понедельник, 6 ноября.

Будет ли в пятницу, 3 ноября, сокращенный рабочий день?

Да. Согласно производственному календарю, предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным. Поэтому 3 ноября россияне смогут уйти с работы на час пораньше.

Это коснется всех сотрудников или только бюджетников?

Всех. Впрочем, в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ уйти пораньше, понятно, не получится. Зато по Трудовому кодексу работник имеет право на компенсацию – ему предоставят либо дополнительное время отдыха, либо оплатят переработку по нормам сверхурочной работы.

Кстати, если у вас "шестидневка", в предпраздничный день вы должны работать не больше пяти часов.

Фото: unsplash.com

Как россияне будут отдыхать в 2024 году на майские и другие праздники

Многие праздники в 2024 году удачно выпали на воскресенье или понедельник, поэтому отдыхать мы будем дольше
НОВОСТИОбщество

праздники выходные

Комментарии 4

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Гость

16:56:51 31-10-2023

Не правда. Тем более учитывая что это пятницу, в пт всегда допоздна.

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Гость

02:07:29 01-11-2023

Гость (16:56:51 31-10-2023) Не правда. Тем более учитывая что это пятницу, в пт всегда д... Нам уже руководство сообщило, что мы до 16:00 работаем в эту пятницу. Так что...

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Гость

14:52:57 01-11-2023

Гость (02:07:29 01-11-2023) Нам уже руководство сообщило, что мы до 16:00 работаем в эту... Нам до трех.разрешили)

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Гость

10:03:26 01-11-2023

не знаю про что вы, у меня 7 ноября праздник День Великой Октябрьской Революции которая нам и подарила 8 часовой рабочий день.

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