Уже совсем скоро россиян ждут длительные ноябрьские выходные

31 октября 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уже на этой неделе россиян ждут длительные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Для тех, кто еще не разобрался (мы знаем, такие еще остались), еще раз напоминаем, как мы будем отдыхать в ноябре 2023-го.

Сколько дней мы будем отдыхать из-за празднования Дня народного единства?

Три дня – 4, 5 и 6 ноября. Поскольку праздник выпадает на нерабочий день, субботу, выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного. Поэтому отдыхать будем и в понедельник, 6 ноября.

Будет ли в пятницу, 3 ноября, сокращенный рабочий день?

Да. Согласно производственному календарю, предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным. Поэтому 3 ноября россияне смогут уйти с работы на час пораньше.

Это коснется всех сотрудников или только бюджетников?

Всех. Впрочем, в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ уйти пораньше, понятно, не получится. Зато по Трудовому кодексу работник имеет право на компенсацию – ему предоставят либо дополнительное время отдыха, либо оплатят переработку по нормам сверхурочной работы.

Кстати, если у вас "шестидневка", в предпраздничный день вы должны работать не больше пяти часов.