Правда ли, что россиян ждет сокращенный рабочий день 3 ноября?
Уже совсем скоро россиян ждут длительные ноябрьские выходные
31 октября 2023, 16:51, ИА Амител
Уже на этой неделе россиян ждут длительные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Для тех, кто еще не разобрался (мы знаем, такие еще остались), еще раз напоминаем, как мы будем отдыхать в ноябре 2023-го.
Сколько дней мы будем отдыхать из-за празднования Дня народного единства?
Три дня – 4, 5 и 6 ноября. Поскольку праздник выпадает на нерабочий день, субботу, выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного. Поэтому отдыхать будем и в понедельник, 6 ноября.
Будет ли в пятницу, 3 ноября, сокращенный рабочий день?
Да. Согласно производственному календарю, предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным. Поэтому 3 ноября россияне смогут уйти с работы на час пораньше.
Это коснется всех сотрудников или только бюджетников?
Всех. Впрочем, в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ уйти пораньше, понятно, не получится. Зато по Трудовому кодексу работник имеет право на компенсацию – ему предоставят либо дополнительное время отдыха, либо оплатят переработку по нормам сверхурочной работы.
Кстати, если у вас "шестидневка", в предпраздничный день вы должны работать не больше пяти часов.
16:56:51 31-10-2023
Не правда. Тем более учитывая что это пятницу, в пт всегда допоздна.
02:07:29 01-11-2023
Гость (16:56:51 31-10-2023) Не правда. Тем более учитывая что это пятницу, в пт всегда д... Нам уже руководство сообщило, что мы до 16:00 работаем в эту пятницу. Так что...
14:52:57 01-11-2023
Гость (02:07:29 01-11-2023) Нам уже руководство сообщило, что мы до 16:00 работаем в эту... Нам до трех.разрешили)
10:03:26 01-11-2023
не знаю про что вы, у меня 7 ноября праздник День Великой Октябрьской Революции которая нам и подарила 8 часовой рабочий день.