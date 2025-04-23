В Госдуме обсуждают, как защитить жильцов, комфорту которых мешают шумные арендаторы

23 апреля 2025, 14:20, ИА Амител

Ключ в дверном замке / Фото: pixabay.com

В Госдуме обсуждают ужесточение контроля за арендой жилья. О подготовке нового законопроекта РИА Новости сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, новые требования будут касаться собственников, которые сдают свои квартиры: вскоре для этого может понадобиться согласие соседей.

О том, запретят ли в России аренду квартир без согласия соседей, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что сдать свою квартиру в аренду можно будет только с согласия соседей? Соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил Владимир Кошелев. Из пояснительной записки следует, что предлагается сделать обязательным согласие собственников всех соседних и примыкающих помещений. "Законопроектом предлагается дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой собственник жилого помещения, предоставленного во владение или в пользование гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании, обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к такому помещению", – цитирует РИА Новости текст пояснительной записки. При этом подчеркивается, что новое правило, если его введут, будет действовать не для всех. Для некоторых собственников сделают исключение. Отметим, что вопрос еще не решен: после внесения законопроекта в Госдуму его будут рассматривать депутаты. Лишь в ходе чтений станет понятно, получит ли идея поддержку.

2 В каких случаях согласие соседей не будет обязательным для сдачи квартиры? Согласие соседей не потребуется, если с арендатором заключен договор найма и зарегистрирован по всем правилам. "При этом предлагается исключить из этого правила договоры, заключенные в соответствие со статьей 609 Гражданского кодекса РФ и зарегистрированные в соответствии с положениями ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", – говорится в пояснительной записке.

3 В каком виде можно будет оформить согласие соседей? Законопроект предлагает оставить форму согласия произвольной. Но оформить его нужно будет письменно, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных собственника. Если речь идет о юрлице, то нужно будет указать полное наименование и государственный регистрационный номер. Также нужны будут реквизиты документов, которые подтверждают право собственности на соседнее или примыкающее помещение.

4 Для чего в Госдуме хотят запретить сдачу квартир без согласия соседей? Депутаты хотят защитить жильцов, которые живут по соседству с "шумными" арендными квартирами. По словам Кошелева, здесь речь больше идет не о долгосрочной, а о посуточной аренде. "Законопроект направлен на защиту прав соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Очевидно, что сдаваемая квартира, скорее всего, у ее собственника не единственная. Гражданин получает от нее доход, а все издержки ложатся, в том числе, и на его соседей. Хорошо, когда квартира сдается на долгий срок. В этом случае договор регистрируется, сведения об арендаторе известны, и он заинтересован в нормальных отношениях с соседями. Но бывает и посуточная аренда. Когда подъезд в МКД превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу "после нас хоть потоп", – передает РИА Новости слова депутата. Законопроект предлагает сделать мнение соседей главным в этом вопросе. Только они будут решать, окажутся ли у них за стенкой арендаторы.