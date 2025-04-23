Правда ли, что россиянам запретят сдавать квартиры в аренду без согласия соседей?
В Госдуме обсуждают, как защитить жильцов, комфорту которых мешают шумные арендаторы
23 апреля 2025, 14:20, ИА Амител
Ключ в дверном замке / Фото: pixabay.com
В Госдуме обсуждают ужесточение контроля за арендой жилья. О подготовке нового законопроекта РИА Новости сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, новые требования будут касаться собственников, которые сдают свои квартиры: вскоре для этого может понадобиться согласие соседей.
О том, запретят ли в России аренду квартир без согласия соседей, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что сдать свою квартиру в аренду можно будет только с согласия соседей?
Соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил Владимир Кошелев. Из пояснительной записки следует, что предлагается сделать обязательным согласие собственников всех соседних и примыкающих помещений.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой собственник жилого помещения, предоставленного во владение или в пользование гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании, обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к такому помещению", – цитирует РИА Новости текст пояснительной записки. При этом подчеркивается, что новое правило, если его введут, будет действовать не для всех. Для некоторых собственников сделают исключение.
Отметим, что вопрос еще не решен: после внесения законопроекта в Госдуму его будут рассматривать депутаты. Лишь в ходе чтений станет понятно, получит ли идея поддержку.
2
В каких случаях согласие соседей не будет обязательным для сдачи квартиры?
Согласие соседей не потребуется, если с арендатором заключен договор найма и зарегистрирован по всем правилам.
"При этом предлагается исключить из этого правила договоры, заключенные в соответствие со статьей 609 Гражданского кодекса РФ и зарегистрированные в соответствии с положениями ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", – говорится в пояснительной записке.
3
В каком виде можно будет оформить согласие соседей?
Законопроект предлагает оставить форму согласия произвольной. Но оформить его нужно будет письменно, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных собственника. Если речь идет о юрлице, то нужно будет указать полное наименование и государственный регистрационный номер. Также нужны будут реквизиты документов, которые подтверждают право собственности на соседнее или примыкающее помещение.
4
Для чего в Госдуме хотят запретить сдачу квартир без согласия соседей?
Депутаты хотят защитить жильцов, которые живут по соседству с "шумными" арендными квартирами. По словам Кошелева, здесь речь больше идет не о долгосрочной, а о посуточной аренде.
"Законопроект направлен на защиту прав соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Очевидно, что сдаваемая квартира, скорее всего, у ее собственника не единственная. Гражданин получает от нее доход, а все издержки ложатся, в том числе, и на его соседей. Хорошо, когда квартира сдается на долгий срок. В этом случае договор регистрируется, сведения об арендаторе известны, и он заинтересован в нормальных отношениях с соседями. Но бывает и посуточная аренда. Когда подъезд в МКД превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу "после нас хоть потоп", – передает РИА Новости слова депутата. Законопроект предлагает сделать мнение соседей главным в этом вопросе. Только они будут решать, окажутся ли у них за стенкой арендаторы.
5
Как еще могут ужесточить правила аренды квартир в России?
За нарушение новых норм законопроект предлагает ввести административную ответственность. При этом недовольным соседям хотят разрешить обращаться не только в суд, но и в органы исполнительной власти, осуществляющие жилищный надзор. Предполагается, что это сократит время разбирательств.
14:32:36 23-04-2025
т.е. тем кто сдает в серую, без уплаты налогов, можно не согласовывать. А если платишь налоги, то должен еще и согласовать с соседями. Отличный план.
14:47:15 23-04-2025
Гость (14:32:36 23-04-2025) т.е. тем кто сдает в серую, без уплаты налогов, можно не сог...
с точностью до наоборот
14:44:13 23-04-2025
Чукча не читатель, чукча - писатель. Те, кто зарегил договор аренды, т.е. заключил на 12 мес. и более, не делают согласие...
15:34:14 23-04-2025
С какого перепуга я должна выдавать свои паспортные данные? Что бы их слили на сторону?
12:54:53 24-04-2025
Гость (15:34:14 23-04-2025) С какого перепуга я должна выдавать свои паспортные данные? ... Вот именно, в Думе, якобы, о соседях заботятся, но лучше бы они заботились о ремонтах подъездов и домов, все сгнило в старых домах, ВОЗ и ныне там.
22:08:37 24-04-2025
Гость (15:34:14 23-04-2025) С какого перепуга я должна выдавать свои паспортные данные? ... нет никай проблемы получить ваши данные. другое дело как их использовать. Вот к примеру я должен убедиться что вы соседка , а не посторонний человек .. я должен вписать ваши паспортные данные ( а если прописка иная) тогда вы должны мне предоставить доки подтверждающую вашу собственность.. ничего вы мне не покажите из этого.... вы потребуете что бы я вам показал бумаги права собственности ...
а потом окажется что я не сосед... какой то тупик ...
15:52:38 23-04-2025
это ладно еще если посуточно и шпане. Бывает заедут на полгода нормальные с виду люди. Через неделю прорежут окошечко раздачи в двери и начинают продавать наркоту и соседи ходят и выходят по телам кайфующих наркоманов. И так палгода. Помню помню такие вот случаи сдачи
21:12:08 24-04-2025
Гость (15:52:38 23-04-2025) это ладно еще если посуточно и шпане. Бывает заедут на полго... Это работа наркоконтроля. Пытаться решить подобные проблемы костылями с запретом на аренду соседями проблему не решит и создаст новые. Нарки пришьют незговорчивую старушку и будут дальше упарываться.
21:54:29 24-04-2025
Гость (15:52:38 23-04-2025) это ладно еще если посуточно и шпане. Бывает заедут на полго... Это уже пусть продавцы наркотиков и несут ответственность. Часто соседи конфликтуют, соседи могу быть аклашами и как взять у такого соседа "разрешение" ? а ведь в случае будут писать жалобы..и какое отношение сосед имеет отношение к моей квартире? какой то чмошник будет регулировать мою деятельность.. жил \ не жил , а квартплату отдай всю целиком .... Дурость .. а налоги будут платить арендаторы ... она просто поднимется еще выше. Пусть дома стоят больше и дешевле что бы люди могли иметь свое собственное жилье а не скитаться по чужим.
16:09:37 23-04-2025
А не проще изменить закон о нарушителях тишины который сейчас абсолютно нерабочий, такое ощущение, что государству деньги не нужны, такой закон придумали что чтобы наказать нарушителя надо пройти квест, а квартиранты бывают тише собственников, я думаю здесь дело не в тишине они просто хотят обложить всех арендодателей налогами, но какой-то опять сложный путь выбрали, там тоже можно просто изменить закон где достаточно будет соседям заявить в налоговую и не надо будет это доказывать, а то у нас везде во всех законах работает презумция невиновности и доказывать приходиться потерпевшему, что он потерпевший.
16:17:35 23-04-2025
Гость (16:09:37 23-04-2025) А не проще изменить закон о нарушителях тишины который сейча...
"...изменить закон где достаточно будет соседям заявить в налоговую и не надо будет это доказывать..."
А вы уверены, что если "не надо будет доказывать", вам это на пользу пойдет? У вас со всеми соседями хорошие отношения? И вы уверены, что доносы ловчее всех пишете?
10:32:33 24-04-2025
Кхм... (16:17:35 23-04-2025) "...изменить закон где достаточно будет соседям заявить ... Налоговая не реагирует!!! Он говорит, что безвозмездно племяннице сдает. А там толпы мужиков- это племянниц гости.
22:02:19 24-04-2025
Гость (10:32:33 24-04-2025) Налоговая не реагирует!!! Он говорит, что безвозмездно племя... вот значит нет нарушений ... а если мужики бегают ?на то они и мужики ... ОНи законы нарушают? вот за это их можно привлечь ...Если вам не нравиться жить в многоквартирном доме сьедье за город и не будите видеть ни кого
22:13:08 24-04-2025
Кхм... (16:17:35 23-04-2025) "...изменить закон где достаточно будет соседям заявить ... я бы потом включал громко музыку по времени ... соседи будут очень огорченны, закон о тишине не нарушается, но жить становиться не возможным
19:22:48 25-04-2025
Гость (22:13:08 24-04-2025) я бы потом включал громко музыку по времени ... сосе... Никакие соседи никому ничего не разрешат сдавать, люди завистливые, кто сказал что сами соседи не шумные и у них просить разрешения или сосед собственник уехал и его не найти, не получив разрешения ( то еще унижение ) тоже бы так поступила, удаленно управлять выступлением Ч по таймеру, никому бы не понравилось. Соседи просто будут требовать денег за разрешение либо из вредности отказывать, неужели нельзя придумать что то лучше, соседи получившие власть, прямая дорога к конфликтам.
19:33:40 24-04-2025
Гость (16:09:37 23-04-2025) А не проще изменить закон о нарушителях тишины который сейча... Абсолютно поддерживаю! 100%правда ваша.Дуболомы там сидят, мало того что луболомы, дак и украсть по человечески не могут))
11:24:41 25-04-2025
Гость (16:09:37 23-04-2025) А не проще изменить закон о нарушителях тишины который сейча... приходит арендатор квартиры, заключает договор аренды, деньги переведу завтра , поясняет некой сложностью.и уходит навсегда. отдает договор в бухгалтерию и расписку о получении денег ( написанную знакомым) ( подделкой и мошенничеством не будет) получает денежки (компенсацию) ..... вот ты и гость в налоговой. (проверено ) . ни какой сосед не даст согласие и свои данные, если только за деньги (это жаба и зависть). тишину и так можно соблюдать если будет штат полиции набран, и закон немного проще будет.
16:14:06 23-04-2025
"...Законопроект предлагает сделать мнение соседей главным в этом вопросе. Только они будут решать, окажутся ли у них за стенкой арендаторы..."
А право собственности уже отменили? А когда?
16:20:02 23-04-2025
При продаже квартиры, покупателей тоже согласовывать с соседями?!)))
14:32:16 26-04-2025
Мия (16:20:02 23-04-2025) При продаже квартиры, покупателей тоже согласовывать с сосе... Обязательно. Предъявить соседям покупателей взять с них характеристики с места работы со школы из армии пусть предьявят медицинские справки с туб. Вен. Диспансера и от нарколога.
16:22:25 23-04-2025
Ещё вариант: разрешить сдачу в аренду только в специально построенных или выкупленных домах. Хочешь сдавать? Покупай в специальном доме, где квартиры только под сдачу. Государству легче контролировать, а собственникам удобнее жить где только собственники.
12:58:13 24-04-2025
Гость (16:22:25 23-04-2025) Ещё вариант: разрешить сдачу в аренду только в специально по... Государство только наши деньги, контролирует, чтобы отжать побольше, а что для людей оно сделало?
18:41:56 25-04-2025
Глупость очередная. Собственники все белые и пушистые! Пусть полиция работает и применяет нормы закона, если кто то их нарушает. Кланяться ещё соседям надо!
18:47:52 25-04-2025
Гость (16:22:25 23-04-2025) Ещё вариант: разрешить сдачу в аренду только в специально по... Ха-ха, тума палата
16:29:26 23-04-2025
Ну, в Барнауле продавали квартиры на 1 этаже под офисники и магазины. Для жителей 1э это был выход переезда в более комфортные условия, особенно на пр.Ленина. Потом ввели разрешение по согласованию с соседями. Что стали делать соседи? Правильно, стали требовать миллионы за свои подписи. Так и тут . Согласие соседей будет стоить денег. Даже если арендаторы будут ниже травы, тише воды. Если можно заработать, соседи не упустят.
10:44:21 24-04-2025
Гость (16:29:26 23-04-2025) Ну, в Барнауле продавали квартиры на 1 этаже под офисники и ... Правильно! Арендаторы тоже не упускают пользоваться пониженными тарифами дома, а не повышенными апартаментов. Вот пусть в отдельных для бизнеса домах и покупают для сдачи, платят по повышенным тарифам за услуги и сдают. И не пачкают общий пол, не портят новые лифты. Свое имущество собственники берегут!!! А квартирантам пофиг на кнопки лифта и грязный срач!!! Они то сьедут!!! Это не их!!!
16:36:19 23-04-2025
да не примут, рентье мафия не даст, расслабляемся
16:46:01 23-04-2025
Соседи-алконафты будут решать, каму сдавать маю халупу или нет? Хахаха. Чупа-Чупс пусть купят один на всех и по очереди. А я буду решать, кому разрешено в гости к соседям приходить. Если мне какой алкаш не нравится - пусть не приходит.
17:25:09 23-04-2025
если бы просто сдавали..а то устраивают ночлежки отсидевших. Со шконками, с меняющимися людьми каждую неделю. Все определенного вида. Страшно в подъезд заходить. Участковый ничего сделать не может. Эти люди "пришли в гости", ответ хозяйки только что вернувшейся из тюрьмы (сидела за наркоту), лишенной родительских прав. Чувство, что ждут пока что-то случится и тогда на центральные каналы опять в новости попадем
22:34:38 24-04-2025
Гость (17:25:09 23-04-2025) если бы просто сдавали..а то устраивают ночлежки отсидевших.... вот видите даже участковый не смог сделать .. значит нет нарушения закона .Сиделец виноват не перед вами , а перед законом.. и он отсидел . искупил свою вину и если у него не будет даже такого жилья куда он пойдет?
18:44:15 25-04-2025
Гость (17:25:09 23-04-2025) если бы просто сдавали..а то устраивают ночлежки отсидевших.... И собственники такие бывают . не надо преувеличивать. Сами не знаете о чём пишите.
18:28:24 23-04-2025
Сын при переезде в другой город снял квартиру. Соседка снизу, завистливая (есть такие старушки, что собаки на сене) или в плохих отношениях с хозяйкой, стала регулярно стучать участковому, что жилец по ночам топает и не даёт ей спать. Молодой мужик, работающий посменно по 12 часов! Стукнула раз, другой, а потом пришлось съехать. В таких случаях вспоминаю анекдот" Соседи, вы ещё живы? - Живы, живы! - Ох, и живучие же вы, соседи!
20:04:52 23-04-2025
это породит НОВУЮ волну социального напряжения и поножовщин и пр. Просто это тот уровень жизни, о котором образованные депутаты законотворцы даже и не в курсе, тк находятся на другом уровне общества
12:51:53 24-04-2025
Гость (14:32:36 23-04-2025) т.е. тем кто сдает в серую, без уплаты налогов, можно не сог... А, если соседи алкаши, то с ними тоже согласовывать😀
14:46:17 24-04-2025
А мне вот не нравится шумная гостиница которая стоит рядом с моим домом- ее тоже будут согласовывать?)
18:27:13 24-04-2025
Ага, на бутылку подкинуть.
16:59:53 24-04-2025
а если с соседями не сложились отношения?? Или например все соседи арендаторы , а собственники на югах живут? Как тут быть ? Как уговорить сварливую бабку соседку чтоб она дала согласие на квартирантов? Да еще и данные все свои и своей квартиры прописала не весть кому в согласие ?? и каких именно соседей согласие нужно? сверху снизу , за стенкой ? или только на лестничной площадке? Законов напридумывают , а как им правильно и грамотно применять не придумают. Как сдавали люди в серую. так и будут сдавать , и докажи потом , что это не сестра с севера на недельку погостить приехала ...
21:17:05 24-04-2025
гость (16:59:53 24-04-2025) а если с соседями не сложились отношения?? Или например все... Там безвозмезная сдача тоже прописана. Даже если реально сестра приехала спрашивать разрешение нужно у соседей.
19:35:18 24-04-2025
Ну почему такие дуболомы в думе то сидят, ни себе ни людям.Умнее нельзя что то по думать, зачем себя такими идиотами выставлять!)
17:19:58 25-04-2025
Олег (19:35:18 24-04-2025) Ну почему такие дуболомы в думе то сидят, ни себе ни людям.У... Так ЛДПР же. Там всегда отличались своими,мягко говоря, экстравагантными идеями.
20:19:20 24-04-2025
Аренда улетит в космос. Часть сочедей просто запретит аренду, часть попросит себе денег. То что стоило 20к после принятия закона будет стоить 50. Прекрасный закон. Сразу же захотелось взять ипотеку корячить всю жизнь чтоб потом моеи халупои де факто распоряжались соседи. Предлагаю еще и на продажу сделать согласование. Что нет то, кто я такои, подумаешь какои то собственник.Пусть сосед решает кому и за сколько я смогу продать квартиру и смогу ли. Вот тогда рынок недвиги заживет.
20:48:26 24-04-2025
Пойду за упокой молебен закажу, может, хоть это подействует
11:04:22 25-04-2025
Во-первых, это полнейшее нарушение прав собственника на сдачу в аренду недвижимости. Соседи могут из зависти ставить палки в колеса, требовать денег за согласие, писать жалобы из-за пакости.
Во-вторых, соседи просто не дадут свои паспортные данные и сведения о праве собственности на свою квартиру.
Возможно, вопрос нарушения прав соседей актуален только при посуточной аренде. Пусть находят другие способы защиты прав соседей, например, запрет в многоквартирных домах посуточной аренды.
21:17:52 26-04-2025
Не аренда, а найм жилья. Аренда - это с юр.лицам.
Шум соседям - серьёзный аргумент. У меня лет 10 жили "дружные" соседи. Выходные- друзья, родственники весёлые шумные встречи. Слава богу спились и померли. Новые адекватные. Ко мне родители приезжают иногда и топают как слоны.
За незаконную сдачу в найм без налога, предусмотрены штрафы. За шум также.
В настоящее время нет способа зафиксировать шум. Договор не ограничит уровень шума, а его не подписание не запретит установить музыкальный центр по таймеру в пределах разрешённых уровней громкости и в разрешённый период с 06:00 до 22:00 ежедневно с аудиокнигой "война и мир" на период, пока договор не будет подписан. Несогласным дать телефон. Через месяц все согласятся. Владельцу пофиг. Он не нарушант и там не живёт. Все подпишут и суд не поможет.
Инициатива в верном направлении, но в неверном формате. Нужно искать способы фиксации шума. Специальные сертифицированные приборы, службы с услугами замера шума на возмездной основе. Оставлять прибор без работника нет смысла, ведь жилец сам шум может издавать.
Телефоны собственников(наймодателей) необходимо получить и звонить им если нарушения жильцов. При бездействии участковому. Если в найм сдают без документов и налогов, это мотиватор для собственника. Т.к. штраф ему грозит порядка 100 т.р. Т.е. если без документов, соседям рычаг давления есть.
Обращаться к нанимателям нет смысла. Им всё равно.
Наймодатель не заинтересован в лишних проблемах и может выселить жильцов и за день-два других найти.
Т.е. если спрашивать разрешения на находящихся в квартире, то:
- спрашивать нужно будет на пребывание любых непрописанных. Всех гостей.
- увеличится количество незарегистрированных жильцов. Ведь договор обязывает, а без договора просто гость. И по налогам проводить нельзя будет. Ведь компромат.
- доказать трудно. Если по камерам, то сотрудник с работы, который заходит в гости по выходным или сосед с другой квартиры также никто. 15 раз в месяц зашёл - требовать согласие соседей?
Надо бороться с причиной - это шум. И не важен источник. Есть квартира, есть собственник. Нужен способ регистрации.
22:36:31 26-04-2025
Максим (21:17:52 26-04-2025) Не аренда, а найм жилья. Аренда - это с юр.лицам. Шум со... Сколько от вас, Максим, белого шума... Это значение "белый шум" самостоятельно загуглите...
20:31:17 27-04-2025
Гость (18:28:24 23-04-2025) Сын при переезде в другой город снял квартиру. Соседка снизу... Надо мной посуточная была. Я целых 5 лет слушала стоны шлюх малолетних и грохот кровати круглосуточно. Не надо мне рассказывать, что это нормально. В отличии от шлюх, которые ночами совокупляются, а утром спят, я работаю. Но все эти 5 лет я не спала ночами, а потом на работу шла. А ещё "гости" посуточных часто путали этажи и ломились ко мне, пытались открыть мою дверь ключами. Знаете, когда живёшь один , в моменты когда лазиют ключами в замочной скважине моей двери, а в глазок наблюдаешь мужика, это очень страшно. Я проклинаю всех хозяев посуточных квартир. Будьте вы прокляты. Не надо мне говорить , что в таких случаях вызывают полицию. Вызывала. И в прокуратуру писала. Бесполезно все это. Потому что у нас в стране все продается и покупается, честь, совесть, участковые.
06:46:48 28-04-2025
Гость (20:31:17 27-04-2025) Надо мной посуточная была. Я целых 5 лет слушала стоны шлюх ... так заведите себе мужика. и бояться не будете и сон крепкий будет
08:02:40 28-04-2025
Гость (20:31:17 27-04-2025) Надо мной посуточная была. Я целых 5 лет слушала стоны шлюх ... а если бы просто молодожены над вами жили и стонали каждую ночь, Вас бы это не нервировало?
00:25:48 28-04-2025
"Договор не ограничит уровень шума, а его не подписание не запретит установить музыкальный центр по таймеру в пределах разрешённых уровней громкости и в разрешённый период с 06:00 до 22:00"
А выключить счетчик на площадке не пробовали? Кто его включит? Нет электроэнергии - нет и музыки! А если это делает сам собственник, без таймера, то просто получает в бубен без свидетелей. Пусть потом докажет, кто ему в бубен дал.
12:07:13 04-05-2025
Гость (15:52:38 23-04-2025) это ладно еще если посуточно и шпане. Бывает заедут на полго... Встречала такое, как муравьи шли на 4 этаж туда и лоюратно, бесконечная тропа была, еле еле вытурили, но полиция не помогла, сами жильцы соседи борьбу вели, домофон сняли с подъезда, чтоб наркоши никого не будили и у наркоманской сьёмной квартиры все провода вырезали. Только так избавились