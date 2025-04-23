В таксисты, коучи и курьеры. Барнаульские риелторы, потеряв доход, уходят из профессии
Заработок агентов за последние годы сократился, а рабочих хлопот стало намного больше
23 апреля 2025, 11:15, ИА Амител
Значительное сокращение сделок на рынке недвижимости Барнаула, особенно заметное последний год, заставило многих риелторов сменить профессию. Они выбирают более стабильные и доходные сферы деятельности. Однако эксперты отмечают: не выдержали испытание кризисом новички рынка, "одиночки", работающие без систем и проверенных инструментов. Крупные агентства уверены, что рынок преодолел пик кризиса, а потому ищут и набирают в команду новых специалистов.
Исчезающая "пенка"
Рынок ипотеки в Алтайском крае ожидаемо рухнул: по информации "Дом.рф", за январь-февраль в регионе оформили 1085 ипотек на покупку новостроек и вторичного жилья. Это более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда банки выдали 2310 кредитов) и почти в три раза меньше показателей 2023-го (в этот период оформлено 2780 ипотек).
Сокращение числа сделок на рынке привело к тому, что доходы риелторов резко просели. Некоторые и вовсе длительное время живут без заработка. Как сообщил amic.ru бывший сотрудник одной из федеральной сетей агентств недвижимости, ему пришлось сменить профессию, потому что заработок упал почти в четыре раза. Однако финансовые обязательства его семьи остались прежними.
"Доходы риелторов падают, что обоснованно: рынок почти стоит, сделок мало, а их длительность от обращения до завершения растягивается на месяцы. Раньше все можно было сделать за пару недель. И когда твой заработок сокращается в четыре раза, а ипотека, кредиты и другие обязательные платежи сохраняются на том же уровне и даже растут, приходится искать новые источники дохода. Как ни банально, но пока я работаю курьером, заработок устраивает, престижность – нет. Когда рынок вновь оживет, я планирую вернуться в профессию", – говорит экс-риелтор.
В агентствах недвижимости Барнаула amic.ru подтвердили возникшую тенденцию. В одной из компаний сообщили: с начала года они потеряли трех сотрудников, двое из которых работали на рынке более десяти лет.
Директор агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин также подтверждает: все больше риелторов переходят в другие профессии, осваивают новые направления. Однако зачастую они работают на рынке всего несколько лет и привыкли к быстрому заработку.
"Многие уходят в маркетплейсы, индустрию красоты, такси, работают психологами, коучами. У коллег в stories (истории, сторис, публикуемые в социальных сетях. – Прим. ред.) вижу информацию: "Друзья, я больше не занимаясь недвижимостью, ушел туда-то". Но динамика прогнозируемая: есть спад по новостройкам, "вторичка" продается сложнее. Пропала "пенка", которая возникла в "пышные" времена, когда для работы требовалось меньше усилий и затрат", – объясняет Дмитрий Дворядкин.
Без возврата
В ближайшие месяцы отток риелторов из профессии сократится, считают эксперты. Дмитрий Дворядкин отмечает, что на рынке заметно определенное оживление, он адаптировался и к высоким ставкам, и к отсутствию стимулирующих программ. Поэтому самые "темные времена" уже позади.
"Численность нашего агентства растет, мы набираем сотрудников, расширили штат руководителей. Поэтому могу сказать, что профессию риелтора разделили два полюса. Если у агентов нет отработанной технологии работы, им тяжело. У крупных сетевых компаний есть технологии и инструменты. Да, если раньше на сделку отводилось две-три недели, теперь – два месяца. Риелторам-одиночкам работать непросто: сейчас много обращений с сертификатами (дети-сироты, маткапитал). Соответственно, идет работа с опекой, распределением долей. Мороки много, а выхлопа мало, ведь одному сложно это "тянуть". Поэтому люди и уходят", – считает Дмитрий Дворядкин.
В агентстве недвижимости "Жилфонд" также сообщили amic.ru, что не видят текучки кадров. Более того, специалистов не хватает: сказывается демографический кризис 90-х.
"Профессия достаточно специфическая, риелторы, которые хотят работать и зарабатывать, делают это. Деньги на рынке есть, как и люди, максимально замотивированные и в продаже недвижимости, и в покупке. Да, работать стало сложнее, чем в 2023 году, но в нашем агентстве нет текучки кадров из-за нехватки сделок", – сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.
При этом экс-риелторы, освоившие другие профессии, уже вряд ли вернутся к продажам недвижимости, считает Дмитрий Дворядкин. Они привыкли к стабильному (и большому) доходу, постоянной работе. Трудиться в новых условиях они уже не смогут.
"Представьте: вы работаете, "цветете", все здорово, и в какой-то момент понимаете, что оказались за бортом жизни. Это же тяжелое решение – сменить сферу не по собственному желанию, не из-за появившихся суперкомпетенций и открывшегося карьерного роста, а потому, что ты просто больше не нужен. Вот отсюда как раз и возникает тот самый момент, когда люди уходят из профессии, потому что не справились, не смогли. И эта неизгладимая травма останется рубцом. Любой кризис – это развилка, которая показывает дальнейший путь каждого", – резюмирует эксперт.
11:23:47 23-04-2025
Найти и продать можно сейчас и без риелторов. Нужен только грамотный юрист, который просто проверит документы и поможет провести сделку, и стОит это дешевле, чем отдавать всяким конторам и агентствам.
12:08:09 23-04-2025
Гость (11:23:47 23-04-2025) Найти и продать можно сейчас и без риелторов. Нужен только г...
А юристу отдавать не надо?
12:53:53 23-04-2025
Гость (12:08:09 23-04-2025) А юристу отдавать не надо?... Нужно, но гораааздно меньше, в разы.
15:51:45 23-04-2025
Гость (12:08:09 23-04-2025) А юристу отдавать не надо?... Юристы сами уходят из профессии. Вчера публиковали таблицу- практически в конце списка по зарплатам)))
Административный персонал, салоны красоты, домашний персонал,различные тренинги ,работники фитнеса и т.д. получают значительно больше учителей, работников науки, юристов.
ТАК ГРУСТНО(((
17:36:14 23-04-2025
Гость (15:51:45 23-04-2025) Юристы сами уходят из профессии. Вчера публиковали таблицу-... вы не правы
12:09:09 23-04-2025
Гость (11:23:47 23-04-2025) Найти и продать можно сейчас и без риелторов. Нужен только г... Ну да, у юристов же услуги дешёвые)
12:24:25 23-04-2025
Гость (11:23:47 23-04-2025) Найти и продать можно сейчас и без риелторов. Нужен только г... и стОит это дешевле --- Если юрист реально грамотный, то вряд ли будет дешевле.
12:41:15 23-04-2025
Гость (12:24:25 23-04-2025) и стОит это дешевле --- Если юрист реально грамотный, то вря... С юриста спросить можно, а с риэлтора нет
11:31:50 23-04-2025
Во-первых, кого и чему бывшие риелторы коучают? Ведь они сами ничего не умеют и работать не привыкли. Во-вторых, почему же они такие умные, которые могут коучать других, и у которых на рынке недвижимости сплошная и успешная движуха, читай очереди из желающих заипотетичься, уходят с жирных рабочих мест? Никак отрицательный рост настиг, аж от скорости слезу выбивает. Ничего-ничего, многих из вас, обещавших красивую жизнь в долг, заипотечившиеся ещё найдут и на других местах работы, чтобы поделиться счастьем.
11:40:41 23-04-2025
Риэлтор это как бы мелкий жулик посредник проходимец. Я стал оформлять свою недвигу-везде рогатки втыкают и говорят-что вы сами бегаете-наймите риэлтора.
11:54:07 23-04-2025
Продавал дом ,риэлторы только обещали что вот вот продадим .Продал сам выше рынка 7 % , и без риэлтора ,купил квартиру в НСК тоже сам у застройщика и сэкономили порядка 150-200 тысяч
12:02:43 23-04-2025
Продавали квартиру недавно. Вторичка. В середине марта объявление разместили. В середине апреля уже сделка прошла и деньги на счет поступили. Без всяких риэлторов. И не заметили , что "рынок почти стоит, сделок мало, а их длительность от обращения до завершения растягивается на месяцы."
15:24:41 24-04-2025
Читаю комменты и удивляюсь…наверное это наш русский «авось проканает…» работает…маникюр тоже можно самой сделать, да только вот вопрос как долго продержится, как красиво получится, как много времени на это затратится и как дорого мне обойдутся расходники ?!
В большинстве развитых стран уже много лет сделки с недвижимостью проводятся только с риэлторами … к нам это только приходит… я и сама раньше сама продавала недвижимость, но сейчас не те времена и рынок другой… а мошенников сколько! Лично я считаю, что каждый должен заниматься своим делом… если я стоматолог, то я лечу зубы, а недвижимость мою пусть продают профессионалы !!! Я свое время и нервы тратить на такие «игрушки» не готова )
15:39:25 24-04-2025
Татьяна (15:24:41 24-04-2025) а мошенников сколько! А наши риелторы вам гарантируют полную прозрачность сделки? Прям вот на все 100 и более процентов? Может быть они еще и ответственность какую-то несут? Или они просто бегают и пытаются свести продавца с покупателем, сорвать с них свой жирный процент и отвалить в сторону? Кто вам гарантирует, что вы, взяв в помощь "человечка", не лишитесь своей, весьма недешевой собственности, через полгода? А "человечек" потом будет на вас смотреть невинным взглядом и говорить, что он вас просто с продавцом познакомил?
12:12:02 23-04-2025
безработные бездельники минусяст?
12:52:36 23-04-2025
Меньше пиявок станет
13:47:32 23-04-2025
Гость (12:52:36 23-04-2025) Меньше пиявок станет ...
Так, нет же. Присосутся в другом месте
13:43:23 23-04-2025
Пусть возвращаются домой, в сёла, коров за титьки дёргать. Или на завод многостаночницей...
14:28:56 23-04-2025
Как же при советской власти менялась и продавалась недвижимость тоннами? И всех все устраивало.
17:37:44 23-04-2025
Гость (14:28:56 23-04-2025) Как же при советской власти менялась и продавалась недвижимо... тебе тогда было 3 года, не рассуждай тут
07:01:52 24-04-2025
Гость (14:28:56 23-04-2025) Как же при советской власти менялась и продавалась недвижимо... недвижимость продавалась? вы бредите?
18:43:06 23-04-2025
Если сделка в ипотеку оформляется, то риэлтор вообще не нужен. Банк сам все документы сделает, сейчас есть удобные банковские онлайн-сервисы для
этого, сканы документов туда грузятся, а оригиналы на сделке предъявляешь. И стоит это недорого, по сравнению с услугами риелторов.
09:21:56 24-04-2025
Гость (18:43:06 23-04-2025) Если сделка в ипотеку оформляется, то риэлтор вообще не нуже... Мы продавали недавно. 7 000 р заплатили в банке за оформление, 50/50 с покупателем. Прям там оформили погашение ипотеки. Банк сам направил все данные в росреестр. Через три дня смена собственника была проведена в росреестре. А сколько сейчас стоят услуги риэлтора? Наверняка больше , чем 7 тыс. И за что? Объявление в интернете я и самостоятельно могу разместить.
17:11:34 24-04-2025
любую сделку купли продажи оформлять у нотариуса - он то все и проверит. И платить не нужно как риэлтору. там по цене - тыщ 15000 и % от сделки. но всяко меньше . и под ответственность нотариуса. Нотариус , это не проходимец -риэлтор, там целая нотариальная палата, ответственный орган. Так что риэлтор , ненужная прокладка. Тем более какая у него степень ответственности? Да никакой!