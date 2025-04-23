В таксисты, коучи и курьеры. Барнаульские риелторы, потеряв доход, уходят из профессии

Заработок агентов за последние годы сократился, а рабочих хлопот стало намного больше

23 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

Пустой офис / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Значительное сокращение сделок на рынке недвижимости Барнаула, особенно заметное последний год, заставило многих риелторов сменить профессию. Они выбирают более стабильные и доходные сферы деятельности. Однако эксперты отмечают: не выдержали испытание кризисом новички рынка, "одиночки", работающие без систем и проверенных инструментов. Крупные агентства уверены, что рынок преодолел пик кризиса, а потому ищут и набирают в команду новых специалистов.

Исчезающая "пенка"

Рынок ипотеки в Алтайском крае ожидаемо рухнул: по информации "Дом.рф", за январь-февраль в регионе оформили 1085 ипотек на покупку новостроек и вторичного жилья. Это более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда банки выдали 2310 кредитов) и почти в три раза меньше показателей 2023-го (в этот период оформлено 2780 ипотек).

Сокращение числа сделок на рынке привело к тому, что доходы риелторов резко просели. Некоторые и вовсе длительное время живут без заработка. Как сообщил amic.ru бывший сотрудник одной из федеральной сетей агентств недвижимости, ему пришлось сменить профессию, потому что заработок упал почти в четыре раза. Однако финансовые обязательства его семьи остались прежними.

"Доходы риелторов падают, что обоснованно: рынок почти стоит, сделок мало, а их длительность от обращения до завершения растягивается на месяцы. Раньше все можно было сделать за пару недель. И когда твой заработок сокращается в четыре раза, а ипотека, кредиты и другие обязательные платежи сохраняются на том же уровне и даже растут, приходится искать новые источники дохода. Как ни банально, но пока я работаю курьером, заработок устраивает, престижность – нет. Когда рынок вновь оживет, я планирую вернуться в профессию", – говорит экс-риелтор.

В агентствах недвижимости Барнаула amic.ru подтвердили возникшую тенденцию. В одной из компаний сообщили: с начала года они потеряли трех сотрудников, двое из которых работали на рынке более десяти лет.

Директор агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин также подтверждает: все больше риелторов переходят в другие профессии, осваивают новые направления. Однако зачастую они работают на рынке всего несколько лет и привыкли к быстрому заработку.

"Многие уходят в маркетплейсы, индустрию красоты, такси, работают психологами, коучами. У коллег в stories (истории, сторис, публикуемые в социальных сетях. – Прим. ред.) вижу информацию: "Друзья, я больше не занимаясь недвижимостью, ушел туда-то". Но динамика прогнозируемая: есть спад по новостройкам, "вторичка" продается сложнее. Пропала "пенка", которая возникла в "пышные" времена, когда для работы требовалось меньше усилий и затрат", – объясняет Дмитрий Дворядкин.

Без возврата

В ближайшие месяцы отток риелторов из профессии сократится, считают эксперты. Дмитрий Дворядкин отмечает, что на рынке заметно определенное оживление, он адаптировался и к высоким ставкам, и к отсутствию стимулирующих программ. Поэтому самые "темные времена" уже позади.

"Численность нашего агентства растет, мы набираем сотрудников, расширили штат руководителей. Поэтому могу сказать, что профессию риелтора разделили два полюса. Если у агентов нет отработанной технологии работы, им тяжело. У крупных сетевых компаний есть технологии и инструменты. Да, если раньше на сделку отводилось две-три недели, теперь – два месяца. Риелторам-одиночкам работать непросто: сейчас много обращений с сертификатами (дети-сироты, маткапитал). Соответственно, идет работа с опекой, распределением долей. Мороки много, а выхлопа мало, ведь одному сложно это "тянуть". Поэтому люди и уходят", – считает Дмитрий Дворядкин.

В агентстве недвижимости "Жилфонд" также сообщили amic.ru, что не видят текучки кадров. Более того, специалистов не хватает: сказывается демографический кризис 90-х.

"Профессия достаточно специфическая, риелторы, которые хотят работать и зарабатывать, делают это. Деньги на рынке есть, как и люди, максимально замотивированные и в продаже недвижимости, и в покупке. Да, работать стало сложнее, чем в 2023 году, но в нашем агентстве нет текучки кадров из-за нехватки сделок", – сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

При этом экс-риелторы, освоившие другие профессии, уже вряд ли вернутся к продажам недвижимости, считает Дмитрий Дворядкин. Они привыкли к стабильному (и большому) доходу, постоянной работе. Трудиться в новых условиях они уже не смогут.

"Представьте: вы работаете, "цветете", все здорово, и в какой-то момент понимаете, что оказались за бортом жизни. Это же тяжелое решение – сменить сферу не по собственному желанию, не из-за появившихся суперкомпетенций и открывшегося карьерного роста, а потому, что ты просто больше не нужен. Вот отсюда как раз и возникает тот самый момент, когда люди уходят из профессии, потому что не справились, не смогли. И эта неизгладимая травма останется рубцом. Любой кризис – это развилка, которая показывает дальнейший путь каждого", – резюмирует эксперт.