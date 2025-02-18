В Госдуме обсудят законопроект, написанный по предложениям патриарха Кирилла

18 февраля 2025, 16:10, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

Еще одно предложение, связанное с декретным отпуском, рассмотрят в Госдуме. На этот раз депутаты обсудят, когда именно женщина может перестать ходить на работу. Законопроект, разработанный по предложениям патриарха Кирилла, предлагает увеличить этот период.

О том, разрешат ли женщинам в России уходить в декрет на любом сроке беременности, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России можно будет уйти в декретный отпуск на любом сроке беременности? Такой законопроект уже готовится к внесению в Госдуму, пишет РИА Новости . Документ подготовила фракция "Справедливая Россия – За правду" под руководством Сергея Миронова. Он сообщил, что законопроект разрабатывался на основе предложений, которые ранее озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение – распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам", – цитирует РИА Новости Миронова. Если вдаваться в детали, уходить в декрет предлагают разрешить с момента постановки на учет по беременности. Как правило, это происходит в первом триместре.

2 Когда сейчас можно официально уйти в декретный отпуск по беременности? Сейчас декретный отпуск начинается с 30-й недели беременности. Раньше (на 28-й неделе) можно уйти, если беременность многоплодная.

3 Зачем предлагается изменить сроки ухода в декретный отпуск? Авторы инициативы убеждены, что раннее предоставление декретного отпуска позволило бы повысить уровень оказания помощи беременным. У врачей было бы больше возможностей, чтобы спрогнозировать потенциальные осложнения и принять меры. Отмечается, что это лишь расширение прав беременных. Они сами будут решать, когда именно уйти в декрет. "Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность", – сказал Миронов в беседе с РИА Новости

4 Как предлагают оформлять декретный отпуск по желанию женщины? Предлагается, чтобы декретный отпуск можно было оформить по заявлению женщины на основании листка нетрудоспособности. Больничный, в свою очередь, выдается во время постановки на учет в женской консультации.