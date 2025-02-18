Правда ли, что скоро в декрет можно будет уйти на любом сроке беременности?
В Госдуме обсудят законопроект, написанный по предложениям патриарха Кирилла
18 февраля 2025, 16:10, ИА Амител
Мама с новорожденным / Фото: amic.ru
Еще одно предложение, связанное с декретным отпуском, рассмотрят в Госдуме. На этот раз депутаты обсудят, когда именно женщина может перестать ходить на работу. Законопроект, разработанный по предложениям патриарха Кирилла, предлагает увеличить этот период.
О том, разрешат ли женщинам в России уходить в декрет на любом сроке беременности, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России можно будет уйти в декретный отпуск на любом сроке беременности?
Такой законопроект уже готовится к внесению в Госдуму, пишет РИА Новости. Документ подготовила фракция "Справедливая Россия – За правду" под руководством Сергея Миронова. Он сообщил, что законопроект разрабатывался на основе предложений, которые ранее озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение – распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам", – цитирует РИА Новости Миронова.Если вдаваться в детали, уходить в декрет предлагают разрешить с момента постановки на учет по беременности. Как правило, это происходит в первом триместре.
2
Когда сейчас можно официально уйти в декретный отпуск по беременности?
Сейчас декретный отпуск начинается с 30-й недели беременности. Раньше (на 28-й неделе) можно уйти, если беременность многоплодная.
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Зачем предлагается изменить сроки ухода в декретный отпуск?
Авторы инициативы убеждены, что раннее предоставление декретного отпуска позволило бы повысить уровень оказания помощи беременным. У врачей было бы больше возможностей, чтобы спрогнозировать потенциальные осложнения и принять меры.
Отмечается, что это лишь расширение прав беременных. Они сами будут решать, когда именно уйти в декрет.
"Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность", – сказал Миронов в беседе с РИА Новости.
4
Как предлагают оформлять декретный отпуск по желанию женщины?
Предлагается, чтобы декретный отпуск можно было оформить по заявлению женщины на основании листка нетрудоспособности. Больничный, в свою очередь, выдается во время постановки на учет в женской консультации.
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Каковы шансы, что этот законопроект все-таки примут?
Пока неизвестно. Нет информации о том, что о законопроекте думают в правительстве или других думских фракциях. Так что остается лишь дождаться заседания, на котором будут рассматривать эти предложения.
17:28:26 18-02-2025
- уступите беременной женщине место!?
- что-то не заметно что вы беременна?
- а что вы думаете через два часа уже будет заметно что ли!?...