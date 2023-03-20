Правда ли, что сотрудников Администрации президента заставят отказаться от iPhone?

О том, что "яблочным" смартфоном придётся искать замену, сообщают СМИ

20 марта 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Чиновникам, работающим в Администрации президента, могут запретить пользоваться iPhone. Такую информацию со ссылкой на собственные источники публикуют федеральные СМИ. Сообщается, что сотрудникам, которые привыкли пользоваться смартфонами от Apple, придётся с ними попрощаться.

Правда ли, что в Администрации президента собираются отказаться от iPhone и чем их планируют заменить, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что сотрудников Администрации президента просят отказаться от iPhone? Официальной информации об этом нет. Но "Ъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, подтверждает: сотрудникам Администрации президента вскоре придётся отказаться от Apple. По данным издания, об этом чиновники узнали в начале месяца. Источники "Ъ" сообщают, что решение было принято на семинаре в Подмосковье. Как рассказали журналистам собеседники, сначала этот вопрос вызвал бурную дискуссию. Но последнее слово осталось за первым замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко, который курирует внутреннюю политику.

2 Кому именно придётся отказаться от iPhone? По данным "Ъ" , распоряжение касается чиновников из Администрации президента, которые занимаются внутренней политикой. Это четыре управления АП: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, а также по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

3 Какими смартфонами должны пользоваться в Администрации президента? Как сообщает "Ъ" , вместо техники от Apple чиновникам порекомендовали использовать смартфоны на операционной системе Android или же её аналогах из Китая. Кроме того, существует вариант с операционной системой "Аврора" – это разработка российской компании "Открытая мобильная платформа". По данным издания, существует даже вариант, что для чиновников специально проведут закупку "правильных" смартфонов.

4 А куда девать iPhone? По словам собеседников, это неважно. Главное – не использовать американские смартфоны в работе. "iPhone – всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придётся сделать всем", – передаёт "Ъ" слова собеседника, который присутствовал на семинаре.

5 Почему сотрудникам Администрации президента настоятельно рекомендуют отказаться от iPhone? По словам источников "Ъ", решение отказаться от iPhone принято исключительно с целью безопасности. Смартфоны американского производства подвержены взлому и шпионажу со стороны западных спецслужб, считают собеседники издания.

6 Кого ещё могут попросить отказаться от iPhone? По данным "Ъ" , политика отказа от "яблока" вскоре может дойти и до регионов. По информации издания, пользоваться смартфонами от Apple могут также запретить и сотрудникам региональных администраций, которые курируют внутреннюю политику.