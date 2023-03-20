Правда ли, что сотрудников Администрации президента заставят отказаться от iPhone?
О том, что "яблочным" смартфоном придётся искать замену, сообщают СМИ
20 марта 2023, 16:44, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Чиновникам, работающим в Администрации президента, могут запретить пользоваться iPhone. Такую информацию со ссылкой на собственные источники публикуют федеральные СМИ. Сообщается, что сотрудникам, которые привыкли пользоваться смартфонами от Apple, придётся с ними попрощаться.
Правда ли, что в Администрации президента собираются отказаться от iPhone и чем их планируют заменить, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что сотрудников Администрации президента просят отказаться от iPhone?
Официальной информации об этом нет. Но "Ъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, подтверждает: сотрудникам Администрации президента вскоре придётся отказаться от Apple.
По данным издания, об этом чиновники узнали в начале месяца. Источники "Ъ" сообщают, что решение было принято на семинаре в Подмосковье. Как рассказали журналистам собеседники, сначала этот вопрос вызвал бурную дискуссию.
Но последнее слово осталось за первым замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко, который курирует внутреннюю политику.
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Кому именно придётся отказаться от iPhone?
По данным "Ъ", распоряжение касается чиновников из Администрации президента, которые занимаются внутренней политикой. Это четыре управления АП: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, а также по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
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Какими смартфонами должны пользоваться в Администрации президента?
Как сообщает "Ъ", вместо техники от Apple чиновникам порекомендовали использовать смартфоны на операционной системе Android или же её аналогах из Китая. Кроме того, существует вариант с операционной системой "Аврора" – это разработка российской компании "Открытая мобильная платформа".
По данным издания, существует даже вариант, что для чиновников специально проведут закупку "правильных" смартфонов.
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А куда девать iPhone?
По словам собеседников, это неважно. Главное – не использовать американские смартфоны в работе.
"iPhone – всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придётся сделать всем", – передаёт "Ъ" слова собеседника, который присутствовал на семинаре.
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Почему сотрудникам Администрации президента настоятельно рекомендуют отказаться от iPhone?
По словам источников "Ъ", решение отказаться от iPhone принято исключительно с целью безопасности. Смартфоны американского производства подвержены взлому и шпионажу со стороны западных спецслужб, считают собеседники издания.
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Кого ещё могут попросить отказаться от iPhone?
По данным "Ъ", политика отказа от "яблока" вскоре может дойти и до регионов. По информации издания, пользоваться смартфонами от Apple могут также запретить и сотрудникам региональных администраций, которые курируют внутреннюю политику.
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