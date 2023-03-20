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Правда ли, что сотрудников Администрации президента заставят отказаться от iPhone?

О том, что "яблочным" смартфоном придётся искать замену, сообщают СМИ

20 марта 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Чиновникам, работающим в Администрации президента, могут запретить пользоваться iPhone. Такую информацию со ссылкой на собственные источники публикуют федеральные СМИ. Сообщается, что сотрудникам, которые привыкли пользоваться смартфонами от Apple, придётся с ними попрощаться.

Правда ли, что в Администрации президента собираются отказаться от iPhone и чем их планируют заменить, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что сотрудников Администрации президента просят отказаться от iPhone?

Официальной информации об этом нет. Но "Ъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, подтверждает: сотрудникам Администрации президента вскоре придётся отказаться от Apple.
По данным издания, об этом чиновники узнали в начале месяца. Источники "Ъ" сообщают, что решение было принято на семинаре в Подмосковье. Как рассказали журналистам собеседники, сначала этот вопрос вызвал бурную дискуссию.
Но последнее слово осталось за первым замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко, который курирует внутреннюю политику.
2

Кому именно придётся отказаться от iPhone?

По данным "Ъ", распоряжение касается чиновников из Администрации президента, которые занимаются внутренней политикой. Это четыре управления АП: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, а также по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

3

Какими смартфонами должны пользоваться в Администрации президента?

Как сообщает "Ъ", вместо техники от Apple чиновникам порекомендовали использовать смартфоны на операционной системе Android или же её аналогах из Китая. Кроме того, существует вариант с операционной системой "Аврора" – это разработка российской компании "Открытая мобильная платформа".
По данным издания, существует даже вариант, что для чиновников специально проведут закупку "правильных" смартфонов.
4

А куда девать iPhone?

По словам собеседников, это неважно. Главное – не использовать американские смартфоны в работе.
"iPhone – всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придётся сделать всем", – передаёт "Ъ" слова собеседника, который присутствовал на семинаре.
5

Почему сотрудникам Администрации президента настоятельно рекомендуют отказаться от iPhone?

По словам источников "Ъ", решение отказаться от iPhone принято исключительно с целью безопасности. Смартфоны американского производства подвержены взлому и шпионажу со стороны западных спецслужб, считают собеседники издания.
6

Кого ещё могут попросить отказаться от iPhone?

По данным "Ъ", политика отказа от "яблока" вскоре может дойти и до регионов. По информации издания, пользоваться смартфонами от Apple могут также запретить и сотрудникам региональных администраций, которые курируют внутреннюю политику.
7

Когда сотрудники Администрации президента должны отказаться от iPhone?

Как пишет "Ъ", на семинаре определили крайний срок для замены iPhone на более безопасные аналоги. Так что если информация "Ъ" правдива, у чиновников осталось совсем немного времени: последняя декада марта.
Фото: rostec.ru

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Комментарии 5

  • И на машины наши пересадить. И в поликлиники ( с дикими очередями) пусть ходят. Ишь взяли моду " вражеским" пользоваться
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Согласен на 1000 процентов, а в поликлинике обязательно что бы за мной занимали.
    20 марта, Гость   Ответить
  • и на работу ездили на автобусе.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Ну нет, не надо на автобусе! А то не протолкнуться будет от этих автобусов с мигалками и крякалками!
    21 марта, Гость   Ответить
  • обязательно на жигули или ладу
    21 марта, Гость   Ответить
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