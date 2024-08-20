Правда ли, что срочников начнут отправлять служить в зону СВО?
С таким предложением выступил командир спецназа "Ахмат"
20 августа 2024, 12:22, ИА Амител
Солдаты срочной службы / Фото: amic.ru
Солдаты срочной службы, как и контрактники, должны принимать участие в специальной военной операции. Такое мнение высказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в видео, опубликованным в его соцсетях. По его словам, молодые люди участвовать в боевых действиях, а не "бесплатно поесть хлеб государства".
Его выступление вызвало бурные обсуждения в сети.
О том, чем Алаудинов объясняет свое мнение и правда ли, что солдат срочной службы будут отправлять на СВО, - в нашем материале.
1
Почему Апти Алаудинов считает, что срочники должны участвовать в СВО?
В опубликованном видео командир "Ахмата" высказал мнение, что 18-летние солдаты срочной службы - уже не дети, которым "должны дать соску и отправить спать".
"Если ваши дети 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, <...> не должны защищать Отечество даже тогда, когда напал противник и когда он находится на нашей территории, у меня встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?", - сказал Алаудинов.По его мнению, срочники должны защищать Отечество так же, как и контрактники.
"Это такой же защитник Отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему даст государство и потом пойти домой рассказывать, что он служил", - пояснил военный.Он добавил, что эту мысль нужно прививать с детства. По его мнению, в условиях, когда на территорию РФ пришел враг, "должны стоять строем все: от мала до велика".
2
Как другие военные отреагировали на призыв Алаудинова?
В зоне проведения специальной операции не должно быть необученных людей, заявил в беседе с News.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, участвовать в СВО должны контрактники. Но при этом события в Курской области он считает особенным случаем.
"В зоне боевых действий необученных людей быть не должно. Конечно, в зоне СВО, там, где идут боевые действия лучше, чтобы были контрактники. Так у нас заведено. Но если, как случилось в Курской области, у пограничников были военнослужащие срочной службы, еще в некоторых частях в Курской области, они что, должны бросить оружие, бежать с поля боя и кричать, что они срочная служба и не должны воевать?", - цитирует издание депутата.Он особенно подчеркнул, что все, кому приходится участвовать в боевых действиях, должны пройти необходимое обучение.
3
Правда ли, что солдат-срочников действительно начнут отправлять на СВО?
Пока никаких официальных заявлений о том, что срочников могут начать привлекать к участию в СВО, не было.
Ранее официальные лица неоднократно уверяли, что солдаты срочной службы не будут участвовать в спецоперации. Так, в марте 2022-го об этом сказал Владимир Путин. Затем это неоднократно подтверждал Сергей Шойгу, когда был главой Минобороны.
В марте, накануне весеннего призыва, об этом же заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", - заявил он в газете "Красная звезда".Но при этом генерал подчеркивал, что приграничные российские регионы не считаются зоной СВО, поэтому там солдаты срочной службы могут служить.
12:33:14 20-08-2024
Правильно, пора делом заняться, а не стирать портянки и туалеты драить.
12:43:14 20-08-2024
Дима (12:33:14 20-08-2024) Правильно, пора делом заняться, а не стирать портянки и туал... Ну так займись делом....
12:58:47 20-08-2024
Дима (12:33:14 20-08-2024) Правильно, пора делом заняться, а не стирать портянки и туал... Вот иди и займись! Видимо тебе и вспомнить нечего об армии. С утра до ночи драил туалеты и стирал портянки!
13:32:19 20-08-2024
Елена (12:58:47 20-08-2024) Вот иди и займись! Видимо тебе и вспомнить нечего об армии. ... А вы что можете вспомнить об армии?
15:13:23 20-08-2024
Гость (13:32:19 20-08-2024) А вы что можете вспомнить об армии?... в/ч 3033 учебка внутренних войск. Готовили командиров БМП 1. За 5 месяцев стрелял 3 раза, не водил не разу.
04:45:55 24-08-2024
Дима (12:33:14 20-08-2024) Правильно, пора делом заняться, а не стирать портянки и туал... Научить сперва надо время числом давно прошло!
12:55:36 20-08-2024
Читаю и диву даюсь. С таким раскладом, любая мать будет делать всё, чтобы её сын не пошел служить!!! В Курске сколько срочников погибло! Кто за это ответит? Правильно, никто!! Зато генералов один за одним арестовывают, деньги конфисковывают, которым счета нет!!! У них столько недвижимости, что они не помнят где у них она есть, где дома понастроили! Арестовывают показательно, а что сними дальше - тайна покрытая мраком! А вы хотите, чтобы наших мальчишек-срочников, как пушечное мясо?! Вот всех арестованных генералов и их деток (мажоров) на передовую, с конфискацией всего имущества до 9 поколения. И конфисковать всё у близких родственников!!
22:05:05 20-08-2024
Елена (12:55:36 20-08-2024) Читаю и диву даюсь. С таким раскладом, любая мать будет дела... Лена, да ты звидуешь арестованым генералам😀😃😆
12:29:13 24-08-2024
Гость (22:05:05 20-08-2024) Лена, да ты звидуешь арестованым генералам😀😃😆... тупее нет ответа, чем ваш) суть вашего выс..ра: - "...этот человек забрал мои деньги себе, хочет убить моего сына! Я ему ЗАВИДУЮ)))
12:55:36 20-08-2024
Еще разобраться надо кто хлеб бесплатно ест..
13:00:11 20-08-2024
Озверевший нацистско-фашистский враг топчет нашу землю, заливая кровью наши сёла и города, а тут до сих пор идут какие-то детские рассуждения. Поднимать всех по тревоге и в бой!
14:11:09 20-08-2024
Гость (13:00:11 20-08-2024) Озверевший нацистско-фашистский враг топчет нашу землю, зали... привези детей всех чинуш и правителей на фронт и война закончится за один день...это тебе так, для размышления, если умеешь
17:30:00 21-08-2024
Гость (13:00:11 20-08-2024) Озверевший нацистско-фашистский враг топчет нашу землю, зали... Первыми должны показать пример депутаты и олигархи с отпрысками .А они рванут так за границу что и самолетов на всех не хватит и авиационного киросина
13:30:54 20-08-2024
Объелся попкорном и понес бред несусветный.
13:34:28 20-08-2024
Какая нехорошая новость. Хотя в Афган срочников отправляли. Там 10 лет воевали
18:31:57 20-08-2024
Гость (13:34:28 20-08-2024) Какая нехорошая новость. Хотя в Афган срочников отправляли. ... а Вы прикиньте потери за 10 лет в Афгане и сейчас
13:46:02 20-08-2024
"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Гненрал Лебедь)
18:18:06 21-08-2024
Гость (13:46:02 20-08-2024) "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день з... Искажаете смысл. Генерал говорил «... полк надо сформировать из детей народных депутатов, из детей членов правительства, из детей всех тех политиков, которые говорят сейчас о необходимости войны в Чечне»
14:02:11 20-08-2024
только профессиональная армия с боевым опытом, мобилизации не будет, срочники не будут участвовать, вы находитесь здесь
14:08:03 20-08-2024
Присягу принял, обязан защищать Родину, там где Родине нужней.
14:58:59 20-08-2024
Все верно, присягу принял, пусть вспомнит слова что в ней он говорил. Он теперь солдат и должен служить там где это будет необходимо, а опыт дело наживное. Понятно что мамки со своей сиськой будут над ним трястись все время, но он уже взрослый и в армии, детство закончилось
15:43:51 20-08-2024
Гость (14:58:59 20-08-2024) Все верно, присягу принял, пусть вспомнит слова что в ней он... Где же детство закончилось? В армию призывают с 18 лет, а спиртное в магазине продают только с 21 года. Значит, государство не признает их взрослыми.
15:58:20 20-08-2024
Гость (15:43:51 20-08-2024) Где же детство закончилось? В армию призывают с 18 лет, а сп... Возраст совершеннолетия 18 лет. С 18 лет человек становится полностью дееспособным и может пользоваться гражданскими правами и нести ответственность за свои поступки. И не пейте спиртное, и проблем с покупкой не будет, о здоровье молодых же беспокоятся.
10:58:20 21-08-2024
Гость (15:58:20 20-08-2024) Возраст совершеннолетия 18 лет. С 18 лет человек становится ... "о здоровье молодых же беспокоятся" - отправляя без опыта и навыков на смерть? хрена себе забота)))логика вышла за сигаретами и больше не возвращалась
23:52:53 20-08-2024
Гость (15:43:51 20-08-2024) Где же детство закончилось? В армию призывают с 18 лет, а сп... Спиртное нужно запретить это яд! Отрава! наркотик который уничтожает народ!
10:56:06 21-08-2024
Гость (23:52:53 20-08-2024) Спиртное нужно запретить это яд! Отрава! наркотик который ун... Закодированный?)
11:09:03 21-08-2024
Гость (23:52:53 20-08-2024) Спиртное нужно запретить это яд! Отрава! наркотик который ун... Не ори, еще ни один народ на земле не спился и тебя никто не заставляет насильно пить литрами, меру нада знать, запрещальщик. Нечего свои внутренние проблемы проецировать на всех, работать над собой нужно, а не обкладывать все вокруг запретами. Вас лиши алкоголя, с крыш прыгать начнете или дышать переставать, чтоб эйфорию словить, один хрен найдете чем заняться
16:04:22 20-08-2024
Гость (14:58:59 20-08-2024) Все верно, присягу принял, пусть вспомнит слова что в ней он... когда те же родители растили этого сына, почему то государство абсолютно не помогало в этом, начиная от "государство не просило вас рожать, вам никто ничего не должен" и заканчивая "макарошки стоят всегда одинаково", перекладывая на плечи родителей кружки, спортивные секции, наше недообразование и недомедицину, постоянные сборы на шторы, ремонт, экскурсии в школе и детсаду и т.д., пусть каждый добавит свое. А когда сыну стало 18 лет, тут же оказывается он задолжал государству. А государство в этого гражданина вкладывало, чтобы долг предъявлять? Столько лет трепались про контрактную армию, на моей памяти уже лет 20, где она? ну та, которая эффективная и опытная? Даже вроде контрактники был,зарплаты получали, куда они все делись, когда они нужны? За 20 лет СССР страну после войны поднял, а наше государство даже армию создать не смогло с заделом от СССР, воюет до сих пор советским оружием или их же разработками и грязью тот же СССР поливает из каждого утюга, при этом закрыли массу военных и летных училищ. Советские патриоты закончились, начались российские, которые предпочитают переживать за судьбу Родины за границей или вообще с ней не связываться.
17:05:44 20-08-2024
Гость (16:04:22 20-08-2024) когда те же родители растили этого сына, почему то государст... Были контрактники, но два с половиной года войны....
17:23:56 20-08-2024
Гость (16:04:22 20-08-2024) когда те же родители растили этого сына, почему то государст... Школа - бесплатно, поликлиника и больница - бесплатно. Если ума хватит, посчитай выгоду в сравнении с Европой.
17:35:57 20-08-2024
Гость (17:23:56 20-08-2024) Школа - бесплатно, поликлиника и больница - бесплатно. Если ... Сравнить с европой? Там такие школы и поликлиники тоже бесплатно
11:18:39 21-08-2024
Гость (17:23:56 20-08-2024) Школа - бесплатно, поликлиника и больница - бесплатно. Если ... ну удачи 1 сентября не потратив не копейки (все же бесплатно) отправить ребенка в школу и не платить ни за что весь год, а когда начнутся сезонные болячки вэлком в бесплатную клинику, только чур не жульничать и не тратить ни копейки ни на что, все по льготам, гос программам и полису омс, даже парацетамол
16:36:38 20-08-2024
Гость (14:58:59 20-08-2024) Все верно, присягу принял, пусть вспомнит слова что в ней он... а у нас можно по своей воле присягу не приносить? присяга - это должен быть осознанный шаг, или как? и да, тогда срочникам довольствие как контрактникам и те же привилегии, ок?
18:29:02 20-08-2024
Гость (14:58:59 20-08-2024) Все верно, присягу принял, пусть вспомнит слова что в ней он... скольких своих детей Вы отправили необученных в 17 лет на фронт? спасибо
13:15:44 21-08-2024
Гость (14:58:59 20-08-2024) Все верно, присягу принял, пусть вспомнит слова что в ней он... Всё верно принял присягу забудь кем ты был... Теперь ты воин, защитник своего Отечества учись военному ремеслу, терпи все тяготы и лишения.... И не плачь в мамину жилетку. И вообще давно пора вернуть срок службы 2 и 3 года. А то за год даже от маминых пирожков не успевают опоржнится.
17:07:31 20-08-2024
о. Даманский, Афганистан, Чечня контрактников не было, всё держалось на срочниках
17:37:07 20-08-2024
Argus1000 (17:07:31 20-08-2024) о. Даманский, Афганистан, Чечня контрактников не было, всё д... Да, результат Афгана впечатляет(((
17:54:40 20-08-2024
Argus1000 (17:07:31 20-08-2024) о. Даманский, Афганистан, Чечня контрактников не было, всё д... и чем это кончилось??
18:35:08 20-08-2024
Т.е. за профессионалами Апти ситуацию должны исправлять вчерашние школьники?
22:40:03 20-08-2024
Все отписались. Это хорошо. Значит пальцы есть. Завтра сбор у военкоматов по прописке . Не зависимо от пола и возраста. Полным составом семьи.
23:57:17 20-08-2024
Чем мужчина в 18 лет отличается от мужчины в 35? Ничем. И тот и другой мужчины. Святой долг любого мужчины защищать свою Родину. А Родина для мужчины- это его мать, его жена и его дети. Все просто.
10:48:03 21-08-2024
Гость (23:57:17 20-08-2024) Чем мужчина в 18 лет отличается от мужчины в 35? Ничем. И то... Когда мозгов нет, то разницу не видно, это факт. Первый это вчерашний ребенок, второй умудрённый опытом и знаниями муж. Но даже такой примитив трудно осмыслить, а про более сложные вещи объяснения не имеют смысла
12:32:49 21-08-2024
Гость (23:57:17 20-08-2024) Чем мужчина в 18 лет отличается от мужчины в 35? Ничем. И то... А Вы не мужчина? Почему не защищаете Родину?
20:20:44 21-08-2024
Гость (12:32:49 21-08-2024) А Вы не мужчина? Почему не защищаете Родину?... Уже защищал. К Вашему сведению, я и такие, как я в прошлом году Бахмут взяли. Так что не Вам меня учить защищать Родину.
13:32:50 21-08-2024
Во время войны не должно быть понятия срочник, контрактник есть только одно Военообязонный. Сво было на усраине, а теперь война на территории России.
17:50:44 21-08-2024
Старшина 1 статьи КЧФ 77-80 (13:32:50 21-08-2024) Во время войны не должно быть понятия срочник, контрактник е... как только СВО переименуют в войну так сразу отменим все понятия,а сейчас не чего излагать свои фантазии,а то могут признать это фейком и громко поругать