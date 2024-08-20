С таким предложением выступил командир спецназа "Ахмат"

20 августа 2024, 12:22, ИА Амител

Солдаты срочной службы / Фото: amic.ru

Солдаты срочной службы, как и контрактники, должны принимать участие в специальной военной операции. Такое мнение высказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в видео, опубликованным в его соцсетях. По его словам, молодые люди участвовать в боевых действиях, а не "бесплатно поесть хлеб государства".

Его выступление вызвало бурные обсуждения в сети.

О том, чем Алаудинов объясняет свое мнение и правда ли, что солдат срочной службы будут отправлять на СВО, - в нашем материале.

1 Почему Апти Алаудинов считает, что срочники должны участвовать в СВО? В опубликованном видео командир "Ахмата" высказал мнение, что 18-летние солдаты срочной службы - уже не дети, которым "должны дать соску и отправить спать". "Если ваши дети 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, <...> не должны защищать Отечество даже тогда, когда напал противник и когда он находится на нашей территории, у меня встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?", - сказал Алаудинов. По его мнению, срочники должны защищать Отечество так же, как и контрактники. "Это такой же защитник Отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему даст государство и потом пойти домой рассказывать, что он служил", - пояснил военный. Он добавил, что эту мысль нужно прививать с детства. По его мнению, в условиях, когда на территорию РФ пришел враг, "должны стоять строем все: от мала до велика".

2 Как другие военные отреагировали на призыв Алаудинова? В зоне проведения специальной операции не должно быть необученных людей, заявил в беседе с News.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, участвовать в СВО должны контрактники. Но при этом события в Курской области он считает особенным случаем. "В зоне боевых действий необученных людей быть не должно. Конечно, в зоне СВО, там, где идут боевые действия лучше, чтобы были контрактники. Так у нас заведено. Но если, как случилось в Курской области, у пограничников были военнослужащие срочной службы, еще в некоторых частях в Курской области, они что, должны бросить оружие, бежать с поля боя и кричать, что они срочная служба и не должны воевать?", - цитирует издание депутата. Он особенно подчеркнул, что все, кому приходится участвовать в боевых действиях, должны пройти необходимое обучение.