Правда ли, что срочников, призванных этой весной, смогут отправлять в зону СВО?
Ответ на этот вопрос уже дали представители Генштаба
29 марта 2024, 11:16, ИА Амител
Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru
Весенний призыв, как и положено, начнется 1 апреля. Но в 2024 году он пройдет по-новым правилам - призывать будут и молодых людей старше 27 лет. В сети сразу начали обсуждать возможную отправку новых срочников на СВО. Но этот вопрос оперативно прокомментировали в Генштабе.
О том, будут ли срочников, призванных весной 2024 года, отправлять на СВО.
1
Правда ли, что срочников будут отправлять в зону СВО весной 2024 года?
Нет. Об этом в беседе с газетой "Красная звезда" заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
"Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — сказал генерал-полковник.
Об этом же "Фонтанке" говорил и военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов. Он заверил родителей призывников, что их дети в зону СВО не отправятся.
"СВО — одно из условий, в которых мы будем осуществлять призыв на военную службу. Это заставляет призывников и родителей переживать, чтобы их сын не попал в зону СВО. Я могу заверить, что военнослужащие по призыву из Петербурга или других регионов не будут привлекаться для выполнения задач в зоне специальной военной операции", — передает "Фонтанка" слова военкома.
2
Будут ли отправлять в зону СВО срочников старше 27 лет?
Нет. Молодые люди старше 27 лет, призванные на службу, будут считаться такими же срочниками, как и их младшие сослуживцы. Так что их отправлять в зону СВО тоже не будут.
3
Какой теперь в России призывной возраст?
Теперь призыву на военную службу в России подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Исключения - молодые люди, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года. Они под призыв уже не попадают, поскольку закон не имеет обратной силы.
4
Изменился ли в России срок прохождения военной службы?
Нет. Как и прежде, срок прохождения военной службы - один год.
11:24:05 29-03-2024
Мобилизация тоже не планировалась. Через сколько имеют право мобилизовать отслужившего срочника, через год или уже через месяц?
12:11:37 29-03-2024
Гость (11:24:05 29-03-2024) Мобилизация тоже не планировалась. Через сколько имеют право... И что? Страну защищать нужно!
12:11:51 29-03-2024
Гость (11:24:05 29-03-2024) Мобилизация тоже не планировалась. Через сколько имеют право... Если отслуживший пожелает заключить контракт или пойти добровольцем на СВО , то хоть на следующий день мобилизуют. Принудительно никто никого никуда не отправляет. Хватит уже панику разводить.
12:20:35 29-03-2024
Гость (12:11:51 29-03-2024) Если отслуживший пожелает заключить контракт или пойти добро... Если отслуживший пожелает --- вопрос если не пожелает, через сколько имеют право?
16:53:05 29-03-2024
Гость (12:20:35 29-03-2024) Если отслуживший пожелает --- вопрос если не пожелает, через... Если будет официально объявлена новая волна мобилизации, то сразу после объявления.
07:37:19 30-03-2024
Гость (16:53:05 29-03-2024) Если будет официально объявлена новая волна мобилизации, то ... новая волна -- думаю нет в законе такого понятия "волна"
11:48:25 29-03-2024
Как решат вожди так и будет.
Гадают не умные люди.
15:16:49 29-03-2024
верим)