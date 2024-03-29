Ответ на этот вопрос уже дали представители Генштаба

29 марта 2024, 11:16, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Весенний призыв, как и положено, начнется 1 апреля. Но в 2024 году он пройдет по-новым правилам - призывать будут и молодых людей старше 27 лет. В сети сразу начали обсуждать возможную отправку новых срочников на СВО. Но этот вопрос оперативно прокомментировали в Генштабе.

О том, будут ли срочников, призванных весной 2024 года, отправлять на СВО.

1 Правда ли, что срочников будут отправлять в зону СВО весной 2024 года? Нет. Об этом в беседе с газетой "Красная звезда" заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. "Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — сказал генерал-полковник. Об этом же "Фонтанке" говорил и военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов. Он заверил родителей призывников, что их дети в зону СВО не отправятся. "СВО — одно из условий, в которых мы будем осуществлять призыв на военную службу. Это заставляет призывников и родителей переживать, чтобы их сын не попал в зону СВО. Я могу заверить, что военнослужащие по призыву из Петербурга или других регионов не будут привлекаться для выполнения задач в зоне специальной военной операции", — передает "Фонтанка" слова военкома.

2 Будут ли отправлять в зону СВО срочников старше 27 лет? Нет. Молодые люди старше 27 лет, призванные на службу, будут считаться такими же срочниками, как и их младшие сослуживцы. Так что их отправлять в зону СВО тоже не будут.

3 Какой теперь в России призывной возраст? Теперь призыву на военную службу в России подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Исключения - молодые люди, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года. Они под призыв уже не попадают, поскольку закон не имеет обратной силы.