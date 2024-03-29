НОВОСТИОбщество

Правда ли, что срочников, призванных этой весной, смогут отправлять в зону СВО?

Ответ на этот вопрос уже дали представители Генштаба

29 марта 2024, 11:16, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru
Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Весенний призыв, как и положено, начнется 1 апреля. Но в 2024 году он пройдет по-новым правилам - призывать будут и молодых людей старше 27 лет. В сети сразу начали обсуждать возможную отправку новых срочников на СВО. Но этот вопрос оперативно прокомментировали в Генштабе.

О том, будут ли срочников, призванных весной 2024 года, отправлять на СВО.

1

Правда ли, что срочников будут отправлять в зону СВО весной 2024 года?

Нет. Об этом в беседе с газетой "Красная звезда" заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
"Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — сказал генерал-полковник.
Об этом же "Фонтанке" говорил и военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов. Он заверил родителей призывников, что их дети в зону СВО не отправятся.
"СВО — одно из условий, в которых мы будем осуществлять призыв на военную службу. Это заставляет призывников и родителей переживать, чтобы их сын не попал в зону СВО. Я могу заверить, что военнослужащие по призыву из Петербурга или других регионов не будут привлекаться для выполнения задач в зоне специальной военной операции", — передает "Фонтанка" слова военкома.
2

Будут ли отправлять в зону СВО срочников старше 27 лет?

Нет. Молодые люди старше 27 лет, призванные на службу, будут считаться такими же срочниками, как и их младшие сослуживцы. Так что их отправлять в зону СВО тоже не будут.
3

Какой теперь в России призывной возраст?

Теперь призыву на военную службу в России подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Исключения - молодые люди, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года. Они под призыв уже не попадают, поскольку закон не имеет обратной силы.
4

Изменился ли в России срок прохождения военной службы?

Нет. Как и прежде, срок прохождения военной службы - один год.
Призывники. Фото из архива amic.ru

Как пройдет весенний призыв в Алтайском крае и чем он будет отличаться от предыдущих?

На срочную службу на Алтае будет призвано более 2,5 тысяч человек. Срок службы, как и ранее, составит один год
НОВОСТИОбщество
СВО призыв в армию

Комментарии 8

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Гость

11:24:05 29-03-2024

Мобилизация тоже не планировалась. Через сколько имеют право мобилизовать отслужившего срочника, через год или уже через месяц?

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Ииииигорь!

12:11:37 29-03-2024

Гость (11:24:05 29-03-2024) Мобилизация тоже не планировалась. Через сколько имеют право... И что? Страну защищать нужно!

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Гость

12:11:51 29-03-2024

Гость (11:24:05 29-03-2024) Мобилизация тоже не планировалась. Через сколько имеют право... Если отслуживший пожелает заключить контракт или пойти добровольцем на СВО , то хоть на следующий день мобилизуют. Принудительно никто никого никуда не отправляет. Хватит уже панику разводить.

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Гость

12:20:35 29-03-2024

Гость (12:11:51 29-03-2024) Если отслуживший пожелает заключить контракт или пойти добро... Если отслуживший пожелает --- вопрос если не пожелает, через сколько имеют право?

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Гость

16:53:05 29-03-2024

Гость (12:20:35 29-03-2024) Если отслуживший пожелает --- вопрос если не пожелает, через... Если будет официально объявлена новая волна мобилизации, то сразу после объявления.

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Гость

07:37:19 30-03-2024

Гость (16:53:05 29-03-2024) Если будет официально объявлена новая волна мобилизации, то ... новая волна -- думаю нет в законе такого понятия "волна"

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Олег

11:48:25 29-03-2024

Как решат вожди так и будет.
Гадают не умные люди.

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гость

15:16:49 29-03-2024

верим)

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