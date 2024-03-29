На срочную службу на Алтае будет призвано более 2,5 тысяч человек. Срок службы, как и ранее, составит один год

29 марта 2024, 10:22, ИА Амител

Призывники. Фото из архива amic.ru

Весенний призыв стартует в Алтайском крае, как и по всей стране, с 1 апреля. Согласно плану, который поставил штаб Центрального военного округа, ряды российской армии от нашего региона пополнят более 2,5 тысяч ребят. Чем этот набор будет отличаться от предыдущих и как ужесточилось наказание для тех, кто проигнорирует требование явиться в военкомат, выяснил amic.ru.

Чем весенний призыв-2024 будет отличаться от предыдущих?

Главное изменение, которое было введено на федеральном уровне, повышение верхней границы призывного возраста. В этом году впервые в число солдат-срочников войдут граждане до 30 лет. Нижняя граница осталась неизменной – повестки получат те, кому исполнилось 18 лет, рассказал amic.ru начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата региона Андрей Круглов.

"Теперь на воинском учете призывники будут состоять не до 27, а до 30 лет. Те, кому исполнилось 27 лет до конца декабря 2023 года, под призыв не попадают. Они уже переданы в запас", – пояснил Андрей Круглов.

Срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Парни будут нести службу в воздушно-космических силах, на военно-морском флоте, но большинство алтайских парней попадут в самый многочисленный род войск — сухопутные. Кстати, после почти 20-летнего перерыва из Алтайского края возобновятся отправки новобранцев в пограничные войска. К зоне специальной военной операции (СВО) это никакого отношения не имеет, объяснил Андрей Круглов.

"Всего будет призвано более 2,5 тысяч человек. Солдаты будут нести службу в пунктах постоянной дислокации воинских частей во всех регионах России, за исключением недавно присоединенных. В воинские части в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей их направлять не будут. Не будут привлекаться срочники и к участию в спецоперации", – объясняет Андрей Круглов.

Сколько человек из Алтайского края будут служить в Президентском полку?

В весенний призыв-2024 такая честь предоставиться 25 ребятам. В феврале на Алтае побывал представитель Президентского полка, который провел предварительный отбор кандидатов. В него берут парней ростом от 170 до 185 сантиметров. Оценивается состояние здоровья (только категория А - годен к военной службе, абсолютно здоров и не имеет никаких проблем со здоровьем – Прим. ред.), образование, морально-деловые качества.

"Раньше в Алтайском крае в Президентский полк набирали по 15 человек, теперь количество увеличено до 25-ти в весенний и осенний призывы (всего 50 человек в год – Прим. ред.). Сейчас в отношении кандидатов проводятся проверочные мероприятия. Попасть в этот полк могут только призывники, у которых не было проблем с законом. На наличие судимости проверяют и их родителей. Отправка в Президентский полк запланирована на конец июня", – объясняет Андрей Круглов.

Весенний призыв продлится до 15 июля. К месту службы новобранцев доставят самолетами и поездами. Первые отправки из Барнаула запланированы на середину апреля.

А электронные повестки в весенний призыв вручать будут?

Нет, пока электронные повестки только тестируют, поэтому штраф за неявку по ним не грозит. Ожидается, что в полную силу они заработают в осенний призыв 2024 года.

Однако если призывник, которому была вручена бумажная повестка, не явится в военкомат, проблемы будут серьезные. Андрей Круглов напомнил, что с 1 октября 2023 года в КоАП РФ были внесены изменения и штрафы за такое нарушение значительно возросли: теперь они составляют от 10 до 30 тысяч рублей. За многократное нарушение может наступить и уголовная ответственность.

Также рублем накажут кандидатов в солдаты, которые уклоняются от прохождения медкомиссии (от 15 до 25 тысяч рублей). За то, что призывник забыл уведомить военкомат о том, что сменил место работы, учебы, переехал, женился, у него родился ребенок, оштрафовать могут на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Как именно в весенний призыв будут вручать повестки?

Есть два варианта. Призывнику могут вручить повестку лично под подпись дома, на работе или в учебном заведении. Кроме того, военкоматы могут направлять повестки по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывника.