Правда ли, что судебные приставы будут защищать россиян от коллекторов?

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 мая одобрила документ, расширяющий полномочия ФССП по контролю за деятельностью коллекторских организаций. А если точнее, то приставы смогут требовать от операторов сотовой связи данные о звонках коллекторов должнику, пишет газета "Известия". Статистика подтверждает, что сейчас большая часть нарушений в сфере возврата денег происходит именно с использованием телефона. Чаще всего недобросовестные коллекторы третируют должников бесконечными автодозвонами и ночными СМС.

Страдают от них и поручители, а также родственники должников, их соседи и работодатели, которые, по сути, вообще не имеют никакого отношения к долгам заёмщика. Но сейчас ограничить такую активность невозможно. Для того чтобы пресечь подобные нарушения и предлагается наладить взаимодействие между операторами и судебными приставами.

Однако это не единственные полномочия, которые появятся у сотрудников ведомства. Также они смогут запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) отчёты. Делать это служба будет "при отсутствии сведений у источников формирования кредитной истории", то есть у банков, микрофинансовых организаций (МФО), органов власти и т.д.