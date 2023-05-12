Правда ли, что судебные приставы будут защищать россиян от коллекторов?
ФССП начнёт следить за правомерностью телефонных звонков и требований коллекторов
12 мая 2023, 08:25, ИА Амител
В России, кажется, нашли управу на слишком активных коллекторов, которые выбивают деньги с должников посредством "телефонного террора". В скором времени службе судебных приставов расширят список их полномочий и они смогут запрашивать у мобильных операторов данные о слишком навязчивых звонках "вышибал". Кроме этого, ведомство получит доступ к кредитным историям россиян. Как будет работать эта новая система и какие проблемы при её реализации рассмотрели эксперты, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как хотят расширить полномочия судебных приставов?
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 мая одобрила документ, расширяющий полномочия ФССП по контролю за деятельностью коллекторских организаций. А если точнее, то приставы смогут требовать от операторов сотовой связи данные о звонках коллекторов должнику, пишет газета "Известия". Статистика подтверждает, что сейчас большая часть нарушений в сфере возврата денег происходит именно с использованием телефона. Чаще всего недобросовестные коллекторы третируют должников бесконечными автодозвонами и ночными СМС.
Страдают от них и поручители, а также родственники должников, их соседи и работодатели, которые, по сути, вообще не имеют никакого отношения к долгам заёмщика. Но сейчас ограничить такую активность невозможно. Для того чтобы пресечь подобные нарушения и предлагается наладить взаимодействие между операторами и судебными приставами.
Однако это не единственные полномочия, которые появятся у сотрудников ведомства. Также они смогут запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) отчёты. Делать это служба будет "при отсутствии сведений у источников формирования кредитной истории", то есть у банков, микрофинансовых организаций (МФО), органов власти и т.д.
Зачем судебным приставам моя кредитная история?
Это необходимо, чтобы судебные приставы могли разобраться в каждом конкретном случае и выяснить, насколько обоснованны претензии со стороны взыскателей, отмечает руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
Кредитная история показывает, когда и в какие микрофинансовые организации, потребительские кооперативы или банки обращался заёмщик, а также какую сумму ему по итогу выдали. Также в кредитных историях фиксируется, был ли гражданин созаёмщиком или поручителем по чужим ссудам, гасил ли долг в срок или с просрочкой.
Доступ к кредитной истории также позволит приставам уточнить суммы взыскания и выявить дополнительно начисленные штрафы и пени, которые противоречат ограничениям, предусмотренным в законодательстве.
А как можно будет пожаловаться на надоедливых коллекторов?
В законопроекте говорится, что пострадавшей стороне (в том числе и третьим лицам) будет достаточно обратиться в службу судебных приставов с заявлением. Можно ли будет его подать дистанционно или только лично, пока неизвестно. Вероятно, все детали станут известны, когда инициатива уже заработает.
Но уже сейчас эксперты говорят о том, что идея сама по себе хорошая, но её исполнение пока вызывает много вопросов. Кадров в ФССП не хватает даже на взыскание алиментов и возмещение материального ущерба и вреда здоровью, отметила Лазарева. Если к этим задачам добавится ещё и борьба с коллекторами, ситуация может стать ещё хуже.
"Если приставам откроют доступ к БКИ и обяжут оценивать сумму взыскиваемых долгов, то в перспективе мы можем столкнуться с коллапсом взыскания", – уточнила специалист.
09:22:44 12-05-2023
Правда ли, что крокодилы начнут нас защищать от гамадрилов?
11:56:14 12-05-2023
Гость (09:22:44 12-05-2023) Правда ли, что крокодилы начнут нас защищать от гамадрилов?... Хе хе, верно!
09:28:30 12-05-2023
Будут устранять конкурентов?
09:38:38 12-05-2023
А не проще запретить коллекторов.
10:30:19 12-05-2023
Вот интересно: к физлицам можно применять коллекторов, а к юрлицам нельзя. Почему?
14:09:05 12-05-2023
Поржал))))