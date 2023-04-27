В СМИ появились сообщения, что у президента Турции Эрдогана обширный инфаркт

27 апреля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: user.vse42.ru

69-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 апреля давал интервью в прямом эфире нескольким телеканалам и ему внезапно стало плохо. В СМИ стали появляться публикации о том, что у него – обширный инфаркт.

Действительно ли это так, и при чём здесь президент России Владимир Путин – читайте на amic.ru.

1 Эрдогану стало плохо в эфире: что об этом известно? Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира, когда он оценивал повестку дня. Об этом сообщила турецкая газета Sözcü. Трансляция резко прервалась после вопроса о будущих перестановках в кабинете министров. Примерно через 20 минут программу вернули в эфир, а интервью с Эрдоганом длилось ещё 12 минут.

2 Правда ли, что у Эрдогана – обширный инфаркт? Вероятно, неправда. Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг слухи, что у него случился инфаркт. "Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности", – говорится в Twitter-аккаунте центра, сообщают "Известия".

3 А что, если не инфаркт? Вице-президент Турции Фуат Октай утверждает, что состояние Реджепа Тайипа Эрдогана "очень хорошее" – у него "лёгкая простуда".

4 Правда ли, что Эрдоган отменил все публичные выступления? Да, Эрдоган отменил все публичные выступления по совету врачей, писали СМИ 26 апреля. При этом официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Эрдоган поучаствует в церемонии первой загрузки топлива на "Аккую" посредством прямого включения.