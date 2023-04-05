Правда ли, что в Барнауле цены на новостройки в два раза выше, чем их себестоимость

Сколько же зарабатывают застройщики в Алтайском крае

05 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Стоимость квадратного метра в новостройках Барнаула около 100 тысяч рублей. Однако есть мнение, что их себестоимость – около 47 тысяч. Правда это или нет и сколько же тогда зарабатывают застройщики, рассказал гость "Переговорки" на amic.ru, генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

По его словам, себестоимость квадратного метра в новостройках приближается уже к 70-80 тысячам рублей. И рассказывает, за счёт чего растёт цена. Ответ – в видеоролике.

Поговорили также о недостатке земли в Барнауле, застройке правого берега Оби и строительстве домов на территории Ковша. Полную версию "Переговорки" смотрите 6 апреля на amic.ru.