Правда ли, что в Барнауле цены на новостройки в два раза выше, чем их себестоимость
Сколько же зарабатывают застройщики в Алтайском крае
05 апреля 2023, 09:45, ИА Амител
Стоимость квадратного метра в новостройках Барнаула около 100 тысяч рублей. Однако есть мнение, что их себестоимость – около 47 тысяч. Правда это или нет и сколько же тогда зарабатывают застройщики, рассказал гость "Переговорки" на amic.ru, генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.
По его словам, себестоимость квадратного метра в новостройках приближается уже к 70-80 тысячам рублей. И рассказывает, за счёт чего растёт цена. Ответ – в видеоролике.
Поговорили также о недостатке земли в Барнауле, застройке правого берега Оби и строительстве домов на территории Ковша. Полную версию "Переговорки" смотрите 6 апреля на amic.ru.
10:00:16 05-04-2023
Конечно, правда. Так же и с вторичкой.
10:14:56 05-04-2023
давайте послушаем самое заинтересованное лицо, которое вам расскажет всю правду, ага
10:22:55 05-04-2023
себестоимость квадратного метра в новостройках приближается уже к 70-80 тысячам рублей. ------- наглая ложь. себестоимость приближается к 140 тысячам за квадрат. но застройщики решили повторить подвиги перевозчиков и продают себе в убыток по 100 тыс. они просто не могут иначе. меценатство у них в крови!
10:25:10 05-04-2023
Представляю если бы он сказал, ну да типа хотим и можем зарабатывать. Вас вообще волнует сколько? Пока клиент прёт, надо бабло косить сынок, а то так и будешь в рубашке с выпускного ходить. Такое интервью , я бы послушал. А это вообще ни о чём
15:10:38 05-04-2023
Гость (10:25:10 05-04-2023)Представляю если бы он сказал, ну да типа хотим и можем зара... Вот и я не пойму, почему он не может сказать правду. От этого упадут продажи? Нет, не упадут. Возникнут проблемы с налоговой? Не думаю, там все шито-крыто по документам. А так, выглядит лжецом, которому нет никакого уважения.
10:36:36 05-04-2023
Спрос упадет и цены упадут, а пока застройщики жируют.
20:26:06 05-04-2023
Гость (10:36:36 05-04-2023)Спрос упадет и цены упадут, а пока застройщики жируют.... Или предложение вырастет, цены упадут.
10:51:21 05-04-2023
Тут сразу напрашивается вопрос - сколько простоят человейники с внешними стенами из стекловаты и газосиликата при нашем сибирском климате, если строятся они по тем же проектам и технологиям, что и в тропической Турции?
11:08:43 05-04-2023
еще тот шарлатан
11:26:32 05-04-2023
из той же оперы, почему улететь в Москву из Барнаула стоит в два раза дороже? А смысл снижать стоимость если самолеты битком
11:43:28 05-04-2023
Себестоимость квадрата может и 80 тыс., но это на бумаге. В ней сидят расходы "дружественных" подрядчиков и их маржа. Если мы очистим бумажную себестоимость в 80 тыс. руб. от этих рисованных расходов, то вполне могут быть цифры и 60 и 50 тыс. за кв.
11:45:24 05-04-2023
Зарплаты самые маленькие- цены самые высокие. Просто феномен, и главное не сваливают, а живут дальше , все всех устраивает. Вот в чем вопрос.
18:31:23 05-04-2023
Бла,бла,бла,прям пчелы против меда
18:32:07 05-04-2023
Верьте, прораб говорит