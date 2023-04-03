НОВОСТИБарнаул

Опережая Новосибирск. Застройщик объяснил, почему в Барнауле очень дорогие квартиры

Компании не могут снизить цены на жильё из-за нескольких "ограничителей"

03 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Строительство / Фото: amic.ru
Строительство / Фото: amic.ru

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Барнауле уже перевалила за 100 тыс. рублей, и застройщики пока не видят причин для снижения цен. Дело в том, что на себестоимость возведения квартир влияют и проектное финансирование, и дорогие земельные участки, и длительный процесс подготовки документов. Об этом рассказал директор компании Юрий Гатилов в программе "Переговорка" на amic.ru. Он также сообщил, какие новые территории будут осваивать барнаульские девелоперы в ближайшие пять лет и для кого они строят жильё.

"Ниже никак"

Стремительный рост цен на квартиры, который происходит последние три года, привёл к тому, что новостройки в Барнауле стали дороже, чем в Новосибирске. По мнению Юрия Гатилова, виновата в этом отнюдь не льготная ипотека (она спровоцировала ажиотажный спрос), как заявляют федеральные и местные чиновники и риелторы. Проблема глубже.

"Раньше мы говорили, что у нас "квадрат" стоит под 80 тыс. рублей, а в Новосибирске – 100 тыс. рублей. А теперь у нас 100-110 тыс. рублей, а там – 80-100. Главное – проектное финансирование, которое усложнило процесс строительства. Зачем компании снижать стоимость квартир? Проектное финансирование заложило деньги – вот и строй. А банки рентабельность подсчитывают, и она заложена в пределах 100 тыс. рублей. Ниже никак. Раньше строитель продавал на стадии котлована, и когда нужны были деньги, мог демпинговать", – объяснил руководитель компании.

Также на цену квадратного метра влияет длительность подготовки всей документации для начала строительства. Гатилов привёл пример: в 1998 году от подписания эскиза до первых работ на участке уходил месяц, теперь – три года.

Ещё одна причина роста цен на новостройки – дорогая земля. Только на её долю приходится до 20 тыс. рублей в квадратном метре квартиры. Всего же, по словам Юрия Гатилова, себестоимость строительства жилья в Барнауле составляет 70-80 тыс. рублей за "квадрат".

"Земли нет, кварталы нигде не реализуются, приходится выкупать частный сектор и сносить его", – отметил Гатилов.

А на том берегу

Строители очень рассчитывают, что земельная проблема в городе будет решена с принятием обновлённого генплана. Возможно, это произойдёт уже в этом году. В проекте выделены пять крупных территорий для возведения многоэтажных кварталов и сопутствующей социальной инфраструктуры. Но пока это лишь голые участки и до строительства домов ещё далеко. 

"Первый перспективный участок – на Павловском тракте. Там рассматривают для строительства 400 га. Но на его подготовку уйдёт много времени. Также мы уже столкнулись с тем, что почему-то люди не хотят там покупать квартиры. Наверное, из-за того, что не добраться оттуда – от аэропорта – в центр. Час-полтора люди стоят в пробках. Но из-за того, что ничего нет, мы и осваиваем", – отметил Юрий Гатилов.

Также в перспективе дома построят на берегу реки Барнаулки в посёлке Булыгино (Лесной пруд). Здесь выделено 70 га под многоэтажки и социальную инфраструктуру.

Третья перспективная территория площадью 200 га – в посёлке Южном, недалеко от предприятия "Овощевод". Четвёртая – правый берег Оби. В проекте нового генплана вдоль реки заложили 30-45 кварталов домов от 8 до 25 этажей. 

Юрий Гатилов заявил, что его компания намерена работать на правом берегу. После того как будут внесены изменения в генплан, девелопер разработает документ развития территории и приступит к его реализации.  

"В советское время был подготовлен детальный проект застройки от Затона до Старого моста. Здесь собирались продолжить дорогу, построить ТЭЦ, создать всю инфраструктуру, очистные сооружения. Мы опирались на этот проект и прорабатывали его четвёртую часть. Я жалею, что не пошёл на правый берег. Ничего сложного, как сейчас оказалось, в этом нет. Немного опасался существующую в то время власть, у нас был жёсткий губернатор. Проопасался. Но застройка правого берега перспективна", – сказал строитель.

В обновленном генплане, рассчитывают застройщики, под высотки отдадут и район Ковша. "Жилищная инициатива" уже предложила возвести на площадке мини-город. 

"Мы разрабатываем проект искусственно созданного земельного участка – засыпка Ковша. Он включает 20 домов от 10 до 25 этажей общей площадью 300 тыс. квадратных метров. Также здесь запроектированы школы, больницы, социальные учреждения, два детских сада и другие объекты, которые нужны центру города", – сказал он.

Из барака в небоскрёб

По мнению строителя, жильё на большинстве площадок будет востребовано и пользоваться спросом у тех, кто переезжает из ветхого жилья и из сёл. Сейчас (и в будущем) это основная категория покупателей.

"Дома в городе стареют. Двухэтажки на Потоке уже сносят. В пятиэтажках тоже сложилась среда, которую нужно менять. Идёт переселение людей в мегаполисы – это происходит последние 10 лет и будет продолжаться. Сейчас мы идём к модели городов-мегаполисов. Мы намерены построить в течение пяти-десяти лет 1-1,2 млн квадратных метров жилья. И оно будет востребовано", – резюмировал Юрий Гатилов.

Полную версию интервью с директором "Жилищной инициативы" смотрите скоро в "Переговорке" на amic.ru.

Комментарии 33

  • Тут возникает вопрос - откуда возьмутся новосёлы для "элитарного" новостроя, если уже сейчас человейники стоят наполовину пустые и незаселённые?
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Нью-Васюки Гатилов описал, не иначе!!!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Был пиратом жадным Билли, правда Билли не любили.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Интересно. Кто покупает эти квартиры, если население города неуклонно падает год от года?
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Квартиры дорогие не только при покупке. Содержание их обходится всё дороже. Наш дом начал сыпаться стразу же после сдачи. И постоянно собирают деньги на новые ремонты. И уже говорят, что надо менять мотор лифта и что-то там ещё в подвале. А с подветренной стороны на стене промокает стекловата, течет в квартирах прямо по стенам и чёрная плесень. Слышимость как в консервной банке. А когда соседи идут в туалет, пахнет у нас. Почему такое отвратительное качество?
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Жадность, а не себестоимость, тот самый случай, когда строят из г...на и палок, а продают как элитку, думаю, квитанции жкх - вообще за гранью понимания!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Почему у гориллы большие ноздри?- Потому, что у нее толстые пальцы!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • ...Был жесткий губернатор... И при нём не было застройки Ковша, Булыгино, Сахарова, Речного вокзала
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Так как рулит процессом не государство а капиталисты-бизнесмены то главное действующее правило коммерции - минимум вложений, максимум прибыли и как можно быстрее. Поэтому сначала застроят все зеленые скверы в центре (в т.ч. Ковш), потом окраины и параллельно снос частного сектора (здесь ценник в центре компенсирует затраты на снос-и-выкуп) и только потом выйдут на Правый берег, так как там большие издержки на инфраструктуру.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Кто скупает жильё по 100тыс за квадрат, в нищем городе?
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Демографически город демонстрирует отрицательный рост. Социально доходы населения падают. НО ЦЕНЫ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПОСТОЯННО РАСТУТ! Этот парадокс печально закончится в нашем городе, и очень скоро.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Юрий верно прогнозирует, почти весь край переедет в Барнауле в течение 20 лет. И будет работать на селе вахтовым методом. Жилья в городе нужно ещё много. Но считаю есть у этого прогноза и негативный сопутствующий фактор - снижение численности населения края. С 1991 г оно снизилось с 2.7 до 2.15 млн. И полагаю мы рано или поздно выйдем на цифры 1.5-1.7
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Аргументы железные, банки заложили цену. Не ну как посмотреть -вторичка подтянется. А там дальше революция, национализация, с банкирами точно в новый мир не попасть, придется попрощаться с ними - так мне блогеры рассказывают. Они врать не станут.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Про реновацию забыли. В центре полно убогих хрущевок. Сноси и строй .
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Они как раз менее убоги, чем новострой.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Жадность и тупость сделают нашу жизнь ярче!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • В центре полно убогих хрущевок. ****** "Хрущёбы" с полностью кирпичными или бетонными стенами простоят намного дольше, чем "элитарный" новострой со стенами из газосиликатных блоков и стекловаты, которая мокнет от дождя и горит как порох, выделяя в жару канцерогенные фенолы.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, да убоги, как и сталинки на Октября, вообще руины. К теще как приеду, живет за пенатами - это пипец, дома-халупы, разваливаются уже сами, кирпичи вываливаются.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • В центре полно убогих хрущевок. Сноси и строй ----- Поисковик: "Хрущевки в Германии".
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Если из вашей тещи кирпичи вываливаются, это еще не повод сносить хрущевки (которые будут попрочнее нынешнего новостроя).
    03 апреля, Гость   Ответить
  • люди, ну подождите год, не покупайте у этих хапуг ничего и рынок урегулирует ситуацию.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Надо ограничивать высоту застройки! А то ни парковок, ни солнца, ни безопасности при пожарах, а не дай бог землетрясение!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, "живет за пенатами - это пипец" за Пенатами только один дом- Л,83 и он еще очень даже ничего и простоит дольше вашего блочного новостроя.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Уже давно пора за 200000 рублей за квадрат продавать новостройки и объяснять, что ниже невыгодно застройщику, потому что проектное финансирование, цена за землю итд. А лучше за 300000.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Правый берег на самом деле большие перспективы имеет. Но там надо будет строить сразу микрораионы - готовя участки под них. Придется рыть каналы, делать дренаж и подводить коммуникации с левого берега по дну Оби. Это подороже но вид раиона и экология будут круче раз в сто.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • к тому же в город рано или поздно зайдут китайские строители. Они строят быстрее и дешевле - сборные каркасы плюс 3д строй принтеры. Поучится выше дешевле в пять-шесть раз и за неделю дом 20ку
    03 апреля, Гость   Ответить
  • То есть по словам уважаемого интервьюируемого: в Новосибирске при проектном финансировании цены снизились, а в Барнауле повысились. И в этом виновато оно - "проектное финансирование", а не безграничная жадность строителей, которые даже перестали при квартальной застройке возводить объекты инфраструктуры (школа, дет. сад). Смотрим кварталы 2011, 2033, Времена года, Норд и далее по списку. Л - логика (Ж - жадность).
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Кто скупает жильё по 100тыс за квадрат, в нищем городе? - с Москвы едут. С третьей уже за год семьей знакомлюсь что приехали жилье здесь покупать
    03 апреля, Гость   Ответить
  • короче как в анекдоте - за сколько петуха продаешь? 50 тыщ! А так так дорого? Да просто деньги нужны.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Почему такое отвратительное качество? --- Потому что ГЛАДИОЛУС !!! Вы же все старый фонд обсираете. Вот и живите в новых квартирах, если их так можно назвать.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Качество постройки в Барнауле отвратительное. В Новосибирске и дешевле и качество стоящее. К сожалению такой вывод сделала для себя. Как бы я не любила Барнаул. Почему там дешевле и строят как для людей, а у нас в Барнауле дороже и как скворечник купил?((((. Некоторые семьи последнее вкладывают в эти стены, а жить в них иногда попросту невозможно. И слышимость и сыпится все и придомавая территория - черт ногу сломит и сосед тебе алкаш переселениц с потока достанется, чтоб уж совсем жизнь раем не казалась)))) Утрирую, но факт остается фактом.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • 20 тысяч стоимость земли в квадрате.... Во гонит... Это получается 5лямов за сотку. Не дают такие ценники. Максимум 2 и это в центре. Все остальное рвачество застройщиков
    04 апреля, Гость   Ответить
  • Гость,Да, с доходом в 20 тыс руб в месяц (столько сын сейчас зарабатывает), купить квартиру стоимостью 100 тыс руб за квадрат, просто нереально!! Тоже подумываем мигрировать... туда, где жильё дешевле, а зарплата выше! Да, жёсткости свыше вам, господа бизнесмены, не хватает, это точно.
    20 часов назад, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров