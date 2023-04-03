Компании не могут снизить цены на жильё из-за нескольких "ограничителей"

03 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Строительство / Фото: amic.ru

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Барнауле уже перевалила за 100 тыс. рублей, и застройщики пока не видят причин для снижения цен. Дело в том, что на себестоимость возведения квартир влияют и проектное финансирование, и дорогие земельные участки, и длительный процесс подготовки документов. Об этом рассказал директор компании Юрий Гатилов в программе "Переговорка" на amic.ru. Он также сообщил, какие новые территории будут осваивать барнаульские девелоперы в ближайшие пять лет и для кого они строят жильё.

"Ниже никак"

Стремительный рост цен на квартиры, который происходит последние три года, привёл к тому, что новостройки в Барнауле стали дороже, чем в Новосибирске. По мнению Юрия Гатилова, виновата в этом отнюдь не льготная ипотека (она спровоцировала ажиотажный спрос), как заявляют федеральные и местные чиновники и риелторы. Проблема глубже.

"Раньше мы говорили, что у нас "квадрат" стоит под 80 тыс. рублей, а в Новосибирске – 100 тыс. рублей. А теперь у нас 100-110 тыс. рублей, а там – 80-100. Главное – проектное финансирование, которое усложнило процесс строительства. Зачем компании снижать стоимость квартир? Проектное финансирование заложило деньги – вот и строй. А банки рентабельность подсчитывают, и она заложена в пределах 100 тыс. рублей. Ниже никак. Раньше строитель продавал на стадии котлована, и когда нужны были деньги, мог демпинговать", – объяснил руководитель компании.

Также на цену квадратного метра влияет длительность подготовки всей документации для начала строительства. Гатилов привёл пример: в 1998 году от подписания эскиза до первых работ на участке уходил месяц, теперь – три года.

Ещё одна причина роста цен на новостройки – дорогая земля. Только на её долю приходится до 20 тыс. рублей в квадратном метре квартиры. Всего же, по словам Юрия Гатилова, себестоимость строительства жилья в Барнауле составляет 70-80 тыс. рублей за "квадрат".

"Земли нет, кварталы нигде не реализуются, приходится выкупать частный сектор и сносить его", – отметил Гатилов.

А на том берегу

Строители очень рассчитывают, что земельная проблема в городе будет решена с принятием обновлённого генплана. Возможно, это произойдёт уже в этом году. В проекте выделены пять крупных территорий для возведения многоэтажных кварталов и сопутствующей социальной инфраструктуры. Но пока это лишь голые участки и до строительства домов ещё далеко.

"Первый перспективный участок – на Павловском тракте. Там рассматривают для строительства 400 га. Но на его подготовку уйдёт много времени. Также мы уже столкнулись с тем, что почему-то люди не хотят там покупать квартиры. Наверное, из-за того, что не добраться оттуда – от аэропорта – в центр. Час-полтора люди стоят в пробках. Но из-за того, что ничего нет, мы и осваиваем", – отметил Юрий Гатилов.

Также в перспективе дома построят на берегу реки Барнаулки в посёлке Булыгино (Лесной пруд). Здесь выделено 70 га под многоэтажки и социальную инфраструктуру.

Третья перспективная территория площадью 200 га – в посёлке Южном, недалеко от предприятия "Овощевод". Четвёртая – правый берег Оби. В проекте нового генплана вдоль реки заложили 30-45 кварталов домов от 8 до 25 этажей.

Юрий Гатилов заявил, что его компания намерена работать на правом берегу. После того как будут внесены изменения в генплан, девелопер разработает документ развития территории и приступит к его реализации.

"В советское время был подготовлен детальный проект застройки от Затона до Старого моста. Здесь собирались продолжить дорогу, построить ТЭЦ, создать всю инфраструктуру, очистные сооружения. Мы опирались на этот проект и прорабатывали его четвёртую часть. Я жалею, что не пошёл на правый берег. Ничего сложного, как сейчас оказалось, в этом нет. Немного опасался существующую в то время власть, у нас был жёсткий губернатор. Проопасался. Но застройка правого берега перспективна", – сказал строитель.

В обновленном генплане, рассчитывают застройщики, под высотки отдадут и район Ковша. "Жилищная инициатива" уже предложила возвести на площадке мини-город.

"Мы разрабатываем проект искусственно созданного земельного участка – засыпка Ковша. Он включает 20 домов от 10 до 25 этажей общей площадью 300 тыс. квадратных метров. Также здесь запроектированы школы, больницы, социальные учреждения, два детских сада и другие объекты, которые нужны центру города", – сказал он.

Из барака в небоскрёб

По мнению строителя, жильё на большинстве площадок будет востребовано и пользоваться спросом у тех, кто переезжает из ветхого жилья и из сёл. Сейчас (и в будущем) это основная категория покупателей.

"Дома в городе стареют. Двухэтажки на Потоке уже сносят. В пятиэтажках тоже сложилась среда, которую нужно менять. Идёт переселение людей в мегаполисы – это происходит последние 10 лет и будет продолжаться. Сейчас мы идём к модели городов-мегаполисов. Мы намерены построить в течение пяти-десяти лет 1-1,2 млн квадратных метров жилья. И оно будет востребовано", – резюмировал Юрий Гатилов.

Полную версию интервью с директором "Жилищной инициативы" смотрите скоро в "Переговорке" на amic.ru.