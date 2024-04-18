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Правда ли, что в центре Барнаула запретят кататься на электросамокатах?

По словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислава Перцева, депутаты поддержат это предложение

18 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Электросамокат / Фото: Екатерина Смолихина
Электросамокат / Фото: Екатерина Смолихина

Движение электросамокатов на нескольких центральных улицах Барнаула могут ограничить в ближайшее время. Этот вопрос депутаты городской думы обсудят на апрельской сессии и, по словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислава Перцева, народные избранники это предложение поддержат. Об этом глава ведомства заявил 18 апреля на пресс-конференции по вопросу дорожно-транспортного травматизма.

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульская ГИБДД предложила запретить движение электросамокатов в центре города, где концентрация пешеходов максимальная. Речь идет о таких местах, как:

– улица Мало-Тобольская (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);

– на аллее на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого);

– на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

– на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

– на набережной реки Оби.

Кроме того, Госавтоинспекция выступила с инициативой ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч, поставить на них датчики веса и создать места для стоянки. Это предложение в администрацию города Барнаула было направлено 2 апреля.
 

Барнаул ДТП электросамокаты запреты

Комментарии 14

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Гость

14:07:07 18-04-2024

И что личный самокат остановит?

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Гость

14:41:25 18-04-2024

Гость (14:07:07 18-04-2024) И что личный самокат остановит?... Стрелять на поражение

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Гость

14:49:20 18-04-2024

Гость (14:07:07 18-04-2024) И что личный самокат остановит?... Личный самокат остановит всё.

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Гость

14:29:33 18-04-2024

в центре города, где концентрация пешеходов максимальная/////30 лет прожил в Центре,а сейчас там раз в год бываю. Запретите на Попова самокаты.

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Весь город ЗА!

14:48:48 18-04-2024

Господи, пожалуйста, сделайте это. ГИБДД и Гордума молодцы! А лучше полный запрет прокатов!!!

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Гость

15:02:59 18-04-2024

Весь город ЗА! (14:48:48 18-04-2024) Господи, пожалуйста, сделайте это. ГИБДД и Гордума молодцы! ... Молодцы... без полного запрета грош цена движению, на месте топчутся

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Гость

15:06:42 18-04-2024

А на других улицах города пусть давят... Так
получается?

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Гость

15:17:13 18-04-2024

На Соце надо запретить от Мира до конца

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Элен без ребят

16:13:33 18-04-2024

Гость (15:17:13 18-04-2024) На Соце надо запретить от Мира до конца... в городе вообще везде нужно запретить, кроме специально отведенных мест.

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Гость

16:19:04 18-04-2024

Тот, кто передвигается на самокате, уже не человек? Его надо запретить? У нас десятки людей гибнут под колёсами авто, почему их до сих пор не запретили? А после самокатов начнёте запрещать велосипеды? Почему не слышно голосов о создании велодорожек для передвижения по городу? Там могут быть и самокаты, не мешая никому. А планируется ли штрафовать тех, кто разгуливает по существующим велодорожкам? Или это, как всегда, другое?

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Гость

17:51:28 18-04-2024

Гость (16:19:04 18-04-2024) Тот, кто передвигается на самокате, уже не человек? Его надо... В Париже запретили самокаты. В некоторых штатах США на них существенные ограничения. Это всё про другое?

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Гость

06:29:03 19-04-2024

Гость (17:51:28 18-04-2024) В Париже запретили самокаты. В некоторых штатах США на них ...
В Париже и США зато парады ЛГБТ разрешены. Давайте у нас их разрешим. Чтобы было как у Парыже.

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Гость

19:19:13 18-04-2024

Гость (16:19:04 18-04-2024) Тот, кто передвигается на самокате, уже не человек? Его надо... Нет, сейчас возьмут деньги из бюджета и сделают вам велодорожки. Вот и спрашивайте их с тех, кто это придумал(самокаты)

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Гость

19:27:07 18-04-2024

Гость (16:19:04 18-04-2024) Тот, кто передвигается на самокате, уже не человек? Его надо... нет - это кукареку

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