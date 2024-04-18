Правда ли, что в центре Барнаула запретят кататься на электросамокатах?

По словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислава Перцева, депутаты поддержат это предложение

18 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Электросамокат / Фото: Екатерина Смолихина

Движение электросамокатов на нескольких центральных улицах Барнаула могут ограничить в ближайшее время. Этот вопрос депутаты городской думы обсудят на апрельской сессии и, по словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислава Перцева, народные избранники это предложение поддержат. Об этом глава ведомства заявил 18 апреля на пресс-конференции по вопросу дорожно-транспортного травматизма.

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульская ГИБДД предложила запретить движение электросамокатов в центре города, где концентрация пешеходов максимальная. Речь идет о таких местах, как:

– улица Мало-Тобольская (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);

– на аллее на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого);

– на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

– на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

– на набережной реки Оби.

Кроме того, Госавтоинспекция выступила с инициативой ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч, поставить на них датчики веса и создать места для стоянки. Это предложение в администрацию города Барнаула было направлено 2 апреля.

