ГИБДД предлагает закрыть для электросамокатов несколько улиц Барнаула
Скорость электросамокатов в Барнауле хотят снизить до 15 км/ч
11 апреля 2024, 07:15, Антон Дегтярев
Барнаульская ГИБДД предложила администрации краевой столицы запретить движение электросамокатов по нескольким людным улицам города. Также Госавтоинспекция выступила с инициативой ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч, поставить на них датчики, ограничивающие езду вдвоем, и создать места для стоянки. Об этом рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.
На каких улицах Барнаула хотят запретить электросамокаты?
Барнаульская ГИБДД направила предложения в мэрию 2 апреля 2024 года. Одно из них касается установки в городе дорожных знаков 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" в местах массового скопления людей, где электросамокаты представляют опасность для пешеходов. А именно:
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на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);
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на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого;
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на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
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на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);
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на набережной реки Оби.
А на скорость электросамокатов ГИБДД обращает внимание?
Обращает. Еще одно предложение ГИБДД, отправленное в мэрию, касается как раз снижения максимальной скорости движения на прокатных СИМ с 25 до 15 км/ч.
А количество ездоков на одном электросамокате будут контролировать?
От Госавтоинспекции в комитет по дорожному хозяйству и транспорту барнаульской мэрии направлена инициатива о создании в городе стоянок для СИМ и велосипедов, а также об установке на них датчиков, которые смогут ограничить поездку на электросамокате вдвоем (их уже устанавливали на самокатах в Санкт-Петербурге). Датчики определяют количество пассажиров во время поездки, а не их вес, так что тяжелую сумку за человека они не примут, пояснил Мороз.
"Эти предложения касаются прокатных СИМ, которые составляют около 90% от всего их количества на улицах Барнаула. Мы смотрели по другим регионам, такая практика есть. Предложения должны повлиять на снижение аварийности с участием средств индивидуальной мобильности", – пояснил Александр Мороз.
Как еще ГИБДД намерена бороться с нарушениями водителей СИМ?
ГИБДД взяла тему электросамокатов на усиленный контроль, отметил Александр Мороз. По его словам, СИМ в Барнауле становится все больше, и в этом году проблема с ними может быть особенно серьезной, считает руководитель отделения пропаганды Госавтоинспекции. Перед стартом сезона проката электросамокатов сотрудники ГИБДД рассказали о правилах для водителей электросамокатов на ТВ, радио, в печатных и электронных СМИ.
Ведется и агитация в школах: в классах проводятся образовательные мероприятия для детей, где инспекторы рассказывают им правила езды на самокатах и раздают памятки. Совместно с комитетом по образованию Барнаула в родительские чаты сотрудники ГИБДД отправляют информацию по электросамокатам. В ближайшее время отдел пропаганды планирует распечатать и новые, "более интересные" листовки с правилами дорожного движения, которые необходимо соблюдать на электросамокатах, и распространять их среди детей.
Когда в Барнауле потеплеет, инспекторы будут устраивать рейды по контролю за СИМ, велосипедами и мотоциклами. И летом такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе, подчеркнул Александр Мороз.
А сколько нарушений ПДД уже зафиксировано в этом году со стороны электросамокатчиков?
Несмотря на то, что электросамокаты появились на улицах города чуть больше недели назад, их пользователи за восемь дней совершили уже 131 нарушение. Для сравнения: за весь прошлый год сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 610 нарушений.
За одни только выходные, 6 и 7 апреля, в Барнауле произошло четыре ДТП с самокатчиками, в которых было четверо пострадавших. Трое из них – дети, сообщил Александр Мороз. Три ДТП произошло 6 апреля и одно – 7 апреля.
Так, 6 апреля на улице Малахова 20-летний парень на электросамокате на тротуаре сбил 10-летнего ребенка, который тоже ехал на электросамокате, но во встречном направлении. В результате ДТП ребенок получил травмы, и его доставили в Краевую клиническую больницу медицинской помощи, писал "Барнаул 22". Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины. 7 апреля 20-летний парень также сбил девятилетнего мальчика на территории, прилегающей к набережной Оби.
Напомним, что с 1 марта 2023 года водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности должны соблюдать правила дорожного движения: ехать не более 25 км/ч, не вставать на самокат вдвоем или в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Список правил можно прочитать здесь.
07:28:47 11-04-2024
Аккумуляторы отдельно. Остальное на переплавку.
07:59:16 11-04-2024
Барнаул! Город, без самокатов!
08:54:25 11-04-2024
С Писарев (07:59:16 11-04-2024) Барнаул! Город, без самокатов!...
Барнаул - это задрипаное село! А жители безмозглые колхозники
10:19:16 11-04-2024
С Писарев (07:59:16 11-04-2024) Барнаул! Город, без самокатов!... Сергей Викторович, продвиньте эту тему, пожалуйста!
16:37:32 11-04-2024
С Писарев (07:59:16 11-04-2024) Барнаул! Город, без самокатов!... Более десяти лет назад очень много говорили, предлагались проекты соединения разных районов города велосипедными дорожками. А власть отмахивалась, дорого, дескать, неактуально, и велосипедистов мало, и вообще зимы больше, чем лета. И вот пришли электросамокаты. Заметьте, не вчера и даже не позавчера. И что? А снова ничего абсолютно. Запретить и уничтожить - два любимых действия нашей власти. Создать не могут ничего, ни общественного транспорта, ни личного и экологичного. Как есть импотенты.
08:04:22 11-04-2024
А своей инициативой по ограничению веса, не ущемляются ли права граждан? Какой то дрищ весит 40 кг. А какой то богатырь и за сотню перевалит. И что, двум дрищам можно, а одному богатырю нельзя? Тут можно смело в суд идти.
15:20:33 11-04-2024
Гость (08:04:22 11-04-2024) А своей инициативой по ограничению веса, не ущемляются ли пр... 9 дрищей отметились дизлайком.
09:15:16 11-04-2024
на аллее на проспекте Ленина
- А по тротуарам значит можно пешиков сшибать!
10:13:18 11-04-2024
Может лучше наоборот, несколько улиц (2-3, не больше) оставить открытыми для самокатчиков, а остальные для них закрыть?
11:13:16 11-04-2024
Гость (10:13:18 11-04-2024) Может лучше наоборот, несколько улиц (2-3, не больше) остави... И время установить с 24-00 до 5-00 ! Пусть катаются хоть до посинения!
10:28:59 11-04-2024
Система общественного транспорт в городе и так оставляет желать лучшего, так что да, лучше вместо грамотного регулирования такого удобного способа перемещения запретить.
10:47:14 11-04-2024
Гость (10:28:59 11-04-2024) Система общественного транспорт в городе и так оставляет жел... Это не способ перемещения! Сравни цену аренды самоката и поездку на такси! Электросамокаты ТОЛЬКО развлечение!
22:44:47 11-04-2024
Гость (10:47:14 11-04-2024) Это не способ перемещения! Сравни цену аренды самоката и пое... И? Кому-то удобнее взять самокат и переплатить 100₽, нежели ждать такси и ехать по убитым дорогам.
11:20:26 11-04-2024
Гость (10:28:59 11-04-2024) Система общественного транспорт в городе и так оставляет жел... Для кого удобное перемещение? Для кучки неадекватных, сбивающих прохожих?
22:51:17 11-04-2024
Следуя вашей логике нужно так же запретить автомобили, потому что они сбивают людей, велосипеды, так как велосипедисты тоже не редко сталкиваются с пешеходами, и примерно весь остальной транспорт.
10:32:48 11-04-2024
весь пр.Ленина закрыть для электросамокатов
10:34:11 11-04-2024
"на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого"
а придурки по аллее и не гоняют, они среди прохожих по тротуарам носятся!
11:55:23 11-04-2024
Элен без ребят (10:34:11 11-04-2024) "на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Т... Ну вот, прохожие переместятся на аллею, где придурков не будет.
12:43:09 11-04-2024
Гость (11:55:23 11-04-2024) Ну вот, прохожие переместятся на аллею, где придурков не буд... с домами, остановками, магазинами и школами? лихо вы придумали.
11:47:22 11-04-2024
Сколько уже можно про это только писать, из года в год ситуация только ухудшается.
1. В чем проблема организовать парковки для самокатов и прокатных велосипедов? Вопрос к администрации города и фирм, которые занимаются прокатом. Необходимо установить правила парковки, четко их зафиксировать в приложении, если не выполнил, установить штраф, который будет списываться с карты. Пройти невыносимо порой, бросают кто где, бардак.
И правильно писали выше, что в основном используются самокаты для развлечения, а тех, кто перемещается по делу, таких единицы.
2. Люди, обращаюсь к вам! Вы что делаете? Порой смотришь, едут втроем, всем семейством, и несутся по тротуару и через пешеходный переход, великовозрастные дяди и тети с ребенком, а потом ваш ребенок поедет один и через переход, а сядет за это водитель, под колеса которого это безумное чадо вылетело из-за угла. Сколько таких безумцев каждый день несется по Ленинскому через переходы, жуть и стар и млад.
12:54:55 11-04-2024
Запретить проще всего, много ума не надо. Машины тоже людей сбивают, часто и насмерть, и автобусы тоже! Давайте всё запретим и будем ходить пешком!
Пусть прокаты штрафуют тупых идиотов, которые не понимают элементарные правила, вплоть до полного запрета. Пусть ГИБДД штрафует нарушивших ПДД. Но оставьте возможность нормально передвигаться на удобном виде транспорта нормальным людям!! Да, их мало, но они есть!
16:18:37 11-04-2024
« всё запретим и будем ходить пешком!»
Вы удивитесь, но люди и ходят пешком! А автомобили ездят по проезжей части дороги (кроме некоторых уродов), а не по тротуарам, которые предназначены исключительно для пешеходов! И на тротуарах не должно быть никаких транспортных средств (за исключением детских колясок). Хотите кататься с ветерком - сдавайте на права, получайте разрешение в ГИБДД и вперёд на проезжую часть к автомобилям или на специально выделенные для таких ездюков дорожки и площадки! Не лезьте на тротуары! Ничего хорошего из этого не выйдет!
19:01:26 11-04-2024
Гость (12:54:55 11-04-2024) Запретить проще всего, много ума не надо. Машины тоже людей ... Их нет
13:47:38 11-04-2024
Электро запретить полностью, ради удовольствия, пожалуйста, обычные самокаты и вечные велосипеды, и для здоровья лучше!!!!! Когда это туловище проносится рядом,буквально задевая, ну оч хочется каааак толкнуть!, чтоб головой подумал, можно так носиться или нет!!! Уверена, не я одна такая.....
14:09:53 11-04-2024
Самокаты - ни при чем. Все дело в тех. кто на них ездит. А это в основном подростки. Подростки - всегда в силу своей малоопытности бестолковые, а современные в виду отсутствия воспитания - еще и туповаты. Поэтому запретив им одно, они будут свою дурь проявлять в другом до бесконечности.
15:41:01 11-04-2024
И только барыги, которые наживаются на этих не вполне дееспособных арендаторах СИМ, типо не в курсе и вообще ни при чем.
16:47:24 11-04-2024
Скорость на пешеходных дорожках и тротуарах для электросамокатчиков должна быть ограничена не предлагаемыми 15 км/ч, а 5 км/ч., так как кинетическая энергия таких средств передвижения при постоянной массе резко увеличивается при увеличении скорости и достигает значительных величин при 15 км/ч, достаточных для серьёзных травм при столкновениях с пешеходами. На дорожках, специально выделенных для них - езда согласно ПДД.
18:58:45 11-04-2024
Уберите эти гребаные самокаты и самокатчиков
19:47:08 11-04-2024
Лучше нормальные законы выпустили к примеру, у меня призашло,меня сбил мужик на автомобиле и в последствии я получил черепномозговную травму, а его даже не обсудили, а права на электоосамокаты, это обычное полнения денег гаишникам. И я уже 10 лет прихожу в суд чтобы его поистине обсудили. Но в нашей стране не чего не добёшся.
22:53:11 11-04-2024
Запретите гонять по тротуарам! По аллеям на Г.Исакова от Попова до Солнечной поляны невозможно ходить пешеходам. Там асфальт хороший, а часть аллеи это Аллея Победы. Очень много народа гуляет там, и пожилых и с детьми. Только этим ездокам законы не писаны. Носятся так, что люди только и успевают отскакивать в разные стороны.
Надеятся на сознательность или даже введение штрафов не приходится. Поэтому единственный выход для нашец ментальности- это запретить совсем! Чтобы дать людям возможность ходить и гулять по аллеям без боязни быть сбитым этими любителями самокатов!