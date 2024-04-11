Скорость электросамокатов в Барнауле хотят снизить до 15 км/ч

11 апреля 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Электросамокат / Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульская ГИБДД предложила администрации краевой столицы запретить движение электросамокатов по нескольким людным улицам города. Также Госавтоинспекция выступила с инициативой ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч, поставить на них датчики, ограничивающие езду вдвоем, и создать места для стоянки. Об этом рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.

На каких улицах Барнаула хотят запретить электросамокаты?

Барнаульская ГИБДД направила предложения в мэрию 2 апреля 2024 года. Одно из них касается установки в городе дорожных знаков 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" в местах массового скопления людей, где электросамокаты представляют опасность для пешеходов. А именно:

на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);

на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого;

на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

на набережной реки Оби.

А на скорость электросамокатов ГИБДД обращает внимание?

Обращает. Еще одно предложение ГИБДД, отправленное в мэрию, касается как раз снижения максимальной скорости движения на прокатных СИМ с 25 до 15 км/ч.

А количество ездоков на одном электросамокате будут контролировать?

От Госавтоинспекции в комитет по дорожному хозяйству и транспорту барнаульской мэрии направлена инициатива о создании в городе стоянок для СИМ и велосипедов, а также об установке на них датчиков, которые смогут ограничить поездку на электросамокате вдвоем (их уже устанавливали на самокатах в Санкт-Петербурге). Датчики определяют количество пассажиров во время поездки, а не их вес, так что тяжелую сумку за человека они не примут, пояснил Мороз.

"Эти предложения касаются прокатных СИМ, которые составляют около 90% от всего их количества на улицах Барнаула. Мы смотрели по другим регионам, такая практика есть. Предложения должны повлиять на снижение аварийности с участием средств индивидуальной мобильности", – пояснил Александр Мороз.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Как еще ГИБДД намерена бороться с нарушениями водителей СИМ?

ГИБДД взяла тему электросамокатов на усиленный контроль, отметил Александр Мороз. По его словам, СИМ в Барнауле становится все больше, и в этом году проблема с ними может быть особенно серьезной, считает руководитель отделения пропаганды Госавтоинспекции. Перед стартом сезона проката электросамокатов сотрудники ГИБДД рассказали о правилах для водителей электросамокатов на ТВ, радио, в печатных и электронных СМИ.

Ведется и агитация в школах: в классах проводятся образовательные мероприятия для детей, где инспекторы рассказывают им правила езды на самокатах и раздают памятки. Совместно с комитетом по образованию Барнаула в родительские чаты сотрудники ГИБДД отправляют информацию по электросамокатам. В ближайшее время отдел пропаганды планирует распечатать и новые, "более интересные" листовки с правилами дорожного движения, которые необходимо соблюдать на электросамокатах, и распространять их среди детей.

Когда в Барнауле потеплеет, инспекторы будут устраивать рейды по контролю за СИМ, велосипедами и мотоциклами. И летом такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе, подчеркнул Александр Мороз.

Электросамокаты / Фото: amic.ru

А сколько нарушений ПДД уже зафиксировано в этом году со стороны электросамокатчиков?

Несмотря на то, что электросамокаты появились на улицах города чуть больше недели назад, их пользователи за восемь дней совершили уже 131 нарушение. Для сравнения: за весь прошлый год сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 610 нарушений.

За одни только выходные, 6 и 7 апреля, в Барнауле произошло четыре ДТП с самокатчиками, в которых было четверо пострадавших. Трое из них – дети, сообщил Александр Мороз. Три ДТП произошло 6 апреля и одно – 7 апреля.

Так, 6 апреля на улице Малахова 20-летний парень на электросамокате на тротуаре сбил 10-летнего ребенка, который тоже ехал на электросамокате, но во встречном направлении. В результате ДТП ребенок получил травмы, и его доставили в Краевую клиническую больницу медицинской помощи, писал "Барнаул 22". Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины. 7 апреля 20-летний парень также сбил девятилетнего мальчика на территории, прилегающей к набережной Оби.

Напомним, что с 1 марта 2023 года водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности должны соблюдать правила дорожного движения: ехать не более 25 км/ч, не вставать на самокат вдвоем или в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Список правил можно прочитать здесь.