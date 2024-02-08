Правда ли, что в магазинах хотят разрешить есть продукты до их оплаты на кассе?

В Госдуме намерены сделать послабления нетерпеливым покупателям

08 февраля 2024, 08:14, ИА Амител

Покупки в супермаркете / Фото: unsplash.com

Есть продукты в магазинах, не доходя до кассы, предлагают разрешить депутаты Госдумы. Для нетерпеливых россиян даже разработали отдельный законопроект и скоро этот документ внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Однако такие правила предлагают распространить только на определенные товары. Рассказываем о грядущих новшествах в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие продукты предлагают разрешить есть в магазине и зачем?

Случался с вами когда-нибудь такой приступ жажды или голода, что вы открывали бутылку с водой или начинали дегустировать шоколадку в торговом зале, не доходя до кассы? Если да, тогда вы наверняка оцените предлагаемые поправки в законодательство, которые разработал глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов.

Депутат убежден, что мороженое, шоколад, глазированные сырки, сок, воду и другие продукты с фиксированной ценой есть можно и в магазине. Главное, чтобы у товара была упаковка и за него в обязательном порядке потом рассчитались. Если продукт весовой, например, как орехи, бананы или конфеты, на них такое правило "дегустации" распространяться не может, считает народный избранник.

А разве сейчас в магазине до оплаты нельзя открыть бутылку с водой?

Сейчас п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса указывает, что товар становится собственностью клиента с момента его передачи гражданину, пишут "Известия". Однако из-за неоднозначности формулировки в торговых сетях нередко случаются конфликты между клиентами и службой безопасности, если кто-то из покупателей решает попробовать шоколадку на вкус. Первые возмущены, что их ущемляют в правах и недоумевают, почему они не могут подкрепиться в магазине. А охрана парирует, что нет гарантии, что клиент в конечном итоге за товар заплатит.

А что будет, если человек съел эту шоколадку и не расплатился?

Тут в законодательстве все останется по-прежнему: если покупатель съел товар и "забыл" за него рассчитаться на кассе, это могут расценить как хищение. Человек попадет под действие Уголовного кодекса.

"Если покупатель впоследствии откажется оплатить этот товар, то возникает юридическая ответственность, которая зависит от цены продукции. При стоимости до 2,5 тыс. рублей такое действие может быть расценено как мелкое хищение. Согласно ст. 7. 27 КоАП, нарушителю грозит штраф, арест или обязательные работы. При повторном совершении проступка это будет признано преступлением и повлечет за собой ответственность по ст. 158.1 УК РФ ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию"), – отметил владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры", преподаватель университета "Синергия" Антон Палюлин.