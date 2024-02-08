Правда ли, что в магазинах хотят разрешить есть продукты до их оплаты на кассе?
В Госдуме намерены сделать послабления нетерпеливым покупателям
08 февраля 2024, 08:14, ИА Амител
Есть продукты в магазинах, не доходя до кассы, предлагают разрешить депутаты Госдумы. Для нетерпеливых россиян даже разработали отдельный законопроект и скоро этот документ внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Однако такие правила предлагают распространить только на определенные товары. Рассказываем о грядущих новшествах в рубрике "Вопрос-ответ".
Какие продукты предлагают разрешить есть в магазине и зачем?
Случался с вами когда-нибудь такой приступ жажды или голода, что вы открывали бутылку с водой или начинали дегустировать шоколадку в торговом зале, не доходя до кассы? Если да, тогда вы наверняка оцените предлагаемые поправки в законодательство, которые разработал глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов.
Депутат убежден, что мороженое, шоколад, глазированные сырки, сок, воду и другие продукты с фиксированной ценой есть можно и в магазине. Главное, чтобы у товара была упаковка и за него в обязательном порядке потом рассчитались. Если продукт весовой, например, как орехи, бананы или конфеты, на них такое правило "дегустации" распространяться не может, считает народный избранник.
А разве сейчас в магазине до оплаты нельзя открыть бутылку с водой?
Сейчас п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса указывает, что товар становится собственностью клиента с момента его передачи гражданину, пишут "Известия". Однако из-за неоднозначности формулировки в торговых сетях нередко случаются конфликты между клиентами и службой безопасности, если кто-то из покупателей решает попробовать шоколадку на вкус. Первые возмущены, что их ущемляют в правах и недоумевают, почему они не могут подкрепиться в магазине. А охрана парирует, что нет гарантии, что клиент в конечном итоге за товар заплатит.
А что будет, если человек съел эту шоколадку и не расплатился?
Тут в законодательстве все останется по-прежнему: если покупатель съел товар и "забыл" за него рассчитаться на кассе, это могут расценить как хищение. Человек попадет под действие Уголовного кодекса.
"Если покупатель впоследствии откажется оплатить этот товар, то возникает юридическая ответственность, которая зависит от цены продукции. При стоимости до 2,5 тыс. рублей такое действие может быть расценено как мелкое хищение. Согласно ст. 7. 27 КоАП, нарушителю грозит штраф, арест или обязательные работы. При повторном совершении проступка это будет признано преступлением и повлечет за собой ответственность по ст. 158.1 УК РФ ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию"), – отметил владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры", преподаватель университета "Синергия" Антон Палюлин.
08:35:04 08-02-2024
Еще пить пиво и водку, до кассы с похмелуги можно загнутся.
08:46:18 08-02-2024
Я давно так делаю 🤣🤣🤣
08:47:05 08-02-2024
Еще пить пиво и водку, до кассы с похмелуги---- ну вот это еще можно как то понять) но схватить и жрать еду прямо в магазине😁 это что же нас ожидает в ближайшем будущем?))
08:47:56 08-02-2024
Это правильно!!! Пришёл с утречка в магаз,употребил в торговом зале чекушку,закусил шоколадкой да и прилёг у полок дожидаться 9.00! Я только за!!!
08:49:32 08-02-2024
Я давно кушаю всё что понравиться ещё и запиваю, а пока до кассы дойдёшь вроде как и пообедал ))) !
08:50:05 08-02-2024
А на кассе самообслуживания как? Там вес определяется, хоть шоколадка, хоть бутылка воды.
10:28:09 08-02-2024
Гость (08:50:05 08-02-2024) А на кассе самообслуживания как? Там вес определяется, хоть ... Какой вес??? Там штрих-код пробивается.
11:16:57 08-02-2024
Гость (10:28:09 08-02-2024) Какой вес??? Там штрих-код пробивается.... На некоторых кассах самообслуживания ещё и вес проверяется, когда после пробития штрих-кода ставишь товар вниз под монитор, мало того, пока его туда не поставишь, операция не считается завершённой
13:08:38 08-02-2024
Гость (11:16:57 08-02-2024) На некоторых кассах самообслуживания ещё и вес проверяется, ... Это если весовые продукты пробивать, причем на древних аппаратах. В нормальных магазах достаточно штрих-кода.
15:44:40 08-02-2024
Гость (13:08:38 08-02-2024) Это если весовые продукты пробивать, причем на древних аппар... Нет, речь не только о весовых продуктах, а вообще о любых - бутылка воды, пакетик приправы и т.д., когда товар после сканирования штрих-кода и/или кода маркировки опускается на КВП (контрольно-весовая платформа), КВП определяет (незаметно и никак не отображая этот процесс) вес этого товара, а касса сравнивает соответствует ли этот вес, тому, который должен быть у этого товара, согласно его штрих-коду. Ещё раз - весь процесс этой проверки проходит в фоновом режиме для абсолютно любого товара
09:08:30 08-02-2024
Мне почти 50, не было случая чтобы вот прям умирал от голода и нужно было срочно пожрать в магазине.
12:25:35 08-02-2024
Гость (09:08:30 08-02-2024) Мне почти 50, не было случая чтобы вот прям умирал от голода... у диабетиков может быть, например. Покупаешь пачку сока и даешь сразу пить в магазине, иначе может упасть в обморок. Потом спокойно рассчитываешься. вопрос в том, что за 14 лет использования этой возможности ни разу никто не спросил, зачем мы так делаем. Кассиры тоже спокойно обслуживают. Думе заняться больше нечем?
09:36:14 08-02-2024
Что тут долго думать?Обьявить лично режиссеру санкцию из-за антигосударственных высказываний,никаких денежных отчислений с показа.Сейчас весь цивилизованный мир так делает,свободно и демократично.
09:38:08 08-02-2024
"Депутат убежден, что мороженое, шоколад, глазированные сырки, сок, воду и другие продукты с фиксированной ценой есть можно и в магазине." - а может, уважаемый делапут считает , что в магазине сантехники можно нагадить в торговом зале в унитаз, главное потом на кассе рассчитаться?
09:45:23 08-02-2024
А на кассе самообслуживания как? Там вес определяется,---- ну все просто же! Весы поставить на входе и на выходе. Разницу в весе оплатить!) Ну или искать укромный уголок в магазине, чтобы ничего не платить🤣
10:10:55 08-02-2024
Бред полный, ну давайте ещё нужду справлять прям там где захотели, чтобы не терпеть, у нас же народ оголодал 15 минут до кассы никак вытерпеть.
10:20:19 08-02-2024
Гость (10:10:55 08-02-2024) Бред полный, ну давайте ещё нужду справлять прям там где зах... Видимо, народ за быдло держут! Да уж, за что деньги эти "деятели" получают??? Чтоб подрывать культуру русского народа???
10:13:52 08-02-2024
однажды я сильно ушла в свои мысли в тяжелом стрессе и съела сырок (которые вообще не ем) в магазине. подошла к кассе, извинилась и мне отсканировали этикетку. но было все равно стремно. чувствовала себя воровкой.
10:18:05 08-02-2024
Что за дичь??? А где культура??? Мир сошёл с ума??? И если это поощряется, значит кому-то выгодно???
10:33:52 08-02-2024
Гость (10:18:05 08-02-2024) Что за дичь??? А где культура??? Мир сошёл с ума??? И если э... Культура - это телеканал такой.
14:00:13 08-02-2024
Гость (10:33:52 08-02-2024) Культура - это телеканал такой.... Убого мыслите, шутник!
10:21:30 08-02-2024
хищение это от 7 тысяч рублей и выше. А все что ниже это не хищение -наказания если сьел и не заплатил не будет вот водка стоит 400? можно пить
10:32:35 08-02-2024
Когда хочу пить, то спокойно открываю в магазине бутылку с водой/лимонадом. На кассе оплачиваю. Ни разу никто слова против не сказал. Насчет остального... Ну, бывает маленькие дети канючат съесть шоколадку прямо сейчас. Не вопрос, также на кассе спокойно можно оплатить. Я только не вижу особой необходимости отдельный закон по этому поводу принимать. И так всё решается в рамках цивилизованности. А местные комментаторы, в силу своего природного "интеллехта" сразу про водку и пиво начали петь. Ну, какие сами, такие и сани...
13:13:51 08-02-2024
Гость (10:32:35 08-02-2024) Когда хочу пить, то спокойно открываю в магазине бутылку с в... Ты когда в следующий раз по...рать захочешь в магазине, не сдерживай себя! Таким как ты, можно. Для меня лично тут одна проблема - почему вас без намордников-то выгуливают? Хотя, как вы тогда в магазинах еду жрать будете...
10:52:46 08-02-2024
А местные комментаторы, в силу своего природного "интеллехта" сразу про водку и пиво начали ---- смешная вы... как раз ребенок, которому родители позволяют сьесть шоколадку в магазине, потом и вырастает вот в это вот) все большое начинается с малого😕
10:56:31 08-02-2024
однажды я сильно ушла в свои мысли в тяжелом стрессе и съела сырок---- а, может, и два или три, да?😁
11:11:43 08-02-2024
Тоже не раз и не два разрешала ребенку попить воды из еще не оплаченной бутылки и сама так делала. Потом спокойно платила на кассе. Никто ни разу слова не сказал...Это ВОДА! Не еда, бывает очень острая потребность в воде по разным причинам, писать уж не буду, вариантов минимум три... По поводу еды-тут можно и потерпеть.
11:33:38 08-02-2024
гость (11:11:43 08-02-2024) Тоже не раз и не два разрешала ребенку попить воды из еще не... А как же "Je ne mange pas six jours!"?
11:34:45 08-02-2024
Принять закон о честной цене на ценнике мы не голосуем! А тут жрите пейте, ещё ипотеки на продукты вам на шею оформим!! Сломался ваш дерьмократный капитализьмь, выносите !
14:50:01 08-02-2024
У меня был такой случай - в магазине начала закашливаться.. аж не могу как сильно, остановиться невозможно. Я на всех парах в полутумане уже рванула к полке с напитками , схватила ближайшую бутылку с водой, открыла и попила. Сразу отпустило) Потом спокойно пошла рассчиталась на кассе. Ничего никто не предеъявлял мне.