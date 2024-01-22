Сравниваем цены на самые важные товары с теми, что были год назад

22 января 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: нейросеть DALL-E

Вторая половина 2023 года ознаменовалась повышением цен на некоторые продукты. Не успели россияне отойти от новой стоимости курицы, так начали дорожать (и до сих пор не подешевели) куриные яйца. А уже в 2024-м жителей Алтайского края удивила подскочившая стоимость огурцов.

Мы решили, что пора вновь сделать наш традиционный обзор цен. Мы изучили январскую среднюю стоимость самых важных продуктов, опубликованную Алтайкрайстатом, и сравнили с данными, которые были в январе 2023-го.

Спойлер: есть даже подешевевшие продукты, но их совсем немного.

О том, как изменились цены в Алтайском крае за прошедший год, – в материале amic.ru.

P.S. Мы прекрасно понимаем, что на прилавках торговых сетей ценники могут быть значительно дороже, чем указаны в карточках. Дело в том, что Алтайкрайстат публикует средние цены по региону. Пусть всей картины эти данные и не отражают, зато подорожание продуктов можно оценить достаточно объективно.

Гречка

Гречка – один из немногих продуктов, которые сейчас стоят даже дешевле, чем год назад. В январе 2023-го килограмм крупы обходился в среднем в 79 рублей. А сейчас за то же количество мы платим примерно 64 рубля.

За год цена снизилась на 19,1%.

Яйца

Ну а куриные яйца – это рекордсмен нашего рейтинга. Цена за 12 месяцев выросла практически в два раза. Сейчас десяток на алтайских прилавках стоит в среднем 126 рублей. Хотя в январе 2023-го средняя цена держалась на уровне 65 с небольшим рублей.

Подорожание за год – ужасающие 92,7%.

А ведь некоторые эксперты считают, что дешеветь яйца уже не будут.

Картофель

А вот цена на картошку за год почти не изменилась. Это сезонный продукт, поэтому его стоимость в разные месяцы сильно отличается. Но в январе 2024-го она в среднем стоит (25,41 рубля) лишь на 23 копейки дороже, чем в январе 2023-го (25,18 рубля).

За 12 месяцев цена выросла на незначительные 0,9%.

Сахар

Сахар подорожал на девять с лишним рублей, или 14,6%. Сейчас килограмм в Алтайском крае продают примерно за 71 рубль, а год назад средняя цена составляла 62 рубля.

Макароны

Цена на макароны подросла, но незначительно. В середине января 2024 года килограмм в магазинах Алтайского края стоит в среднем 100 рублей. Год назад то же количество мы покупали примерно за 96 рублей.

Рост цены за 12 месяцев – 4,1%.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло – еще один продукт, который сейчас стоит меньше, чем в январе прошлого года. Тогда цена была около 134 рублей за литр, а в начале 2024-го – уже примерно 124 рубля за литр.

За год стоимость масла в Алтайском крае снизилась на 7,4%.

Молоко

Молоко – удивительный продукт. Цена на него (по крайней мере, в Алтайском крае) меняется очень редко. Вот и с января 2023-го по январь 2024-го почти ничего не изменилось. Стоимость подросла на незначительные 1,6%.

Год назад литр обходился примерно в 75,30 рубля, а теперь – в 76,86 рубля.

Сливочное масло

Сейчас масло в Алтайском крае продают в среднем за 745 рублей за килограмм. Это на 38 с лишним рублей больше, чем было в январе прошлого года, – тогда то же количество обходилось примерно в 707 рублей.

Продукт стал дороже на 5,4%.

Курица

Курица во второй половине 2023 года сначала пропадала с прилавков, а потом значительно подорожала. К январю 2024-го средняя цена за килограмм остановилась на отметке 232 рубля. Год назад охлажденные и мороженые куры продавали примерно по 174 рубля за килограмм.

За год цена выросла на внушительные 33,4%.

Свинина

Вслед за курицей начала дорожать и свинина. Сейчас килограмм мяса (кроме бескостного) стоит на 16,7% больше, чем год назад.

В январе 2023-го цена была 306 рублей, а сейчас – больше 357 рублей.

Говядина

Говядина, пусть не так сильно, но тоже подросла в цене. Впрочем, здесь Алтайкрайстат также не учитывает бескостное мясо.

Вместо 463 рублей, которые просили за килограмм в январе 2023-го, цена теперь составляет более 500 рублей.

Рост цены – 8,3%.

Рис

Рис, в отличие от гречки, не подешевел. Наоборот, цена заметно выросла – на 20 с лишним рублей. Вместо 109 рублей, что были в январе 2023-го, теперь мы платим за килограмм крупы почти 130 рублей.

Таким образом, цена за год поднялась на 18,8%.

Помидоры

Ценники в овощных отделах зимой – вообще зрелище не для слабонервных. Например, помидоры сейчас стоят аж на 71,3% больше, чем в прошлом январе.

Только представьте: год назад за килограмм жители Алтайского края платили в среднем 151 рубль. А теперь, чтобы купить то же количество, понадобится примерно 259 рублей.

Цена увеличилась более чем на сотню.

Огурцы

Цены на огурцы в январе 2024-го уже шокируют барнаульцев. Килограмм обходится в среднем в 242,5 рубля. В январе 2023-го цена составляла чуть больше 170 рублей.

За год стоимость подскочила на 42,5%.

Лук

А вот лук, наоборот, подешевел по сравнению с январем прошлого года. В начале 2023-го килограмм можно было купить примерно за 36 рублей, а сейчас для приобретения того же количества будет достаточно и 29 рублей.

Цена снизилась на 19,5%.

Так что если вы хотите сэкономить, идеальный рецепт свежего салата нам диктуют сами ценники: поменьше огурцов и помидоров, побольше лука.