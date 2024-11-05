Правда ли, что в России детям до 14 лет хотят запретить доступ к социальным сетям?
Письма с таким предложением направили премьер-министру, спикеру Совета Федерации и председателю Госдумы
05 ноября 2024, 15:10, ИА Амител
Детям младше 14 лет хотят запретить доступ к социальным сетям. С такой инициативой выступил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков. Подробнее об этом – в рубрике "Вопрос-ответ".
Зачем изолировать детей от соцсетей?
Сегодня социальные сети переполнены контентом, который может быть опасен для детей. В интернете насчитывается более десяти тысяч сайтов террористической направленности, а также действуют закрытые группы смерти. Эти ресурсы представляют серьезную угрозу для несовершеннолетних, однако правового регулирования доступа детей к таким площадкам практически нет.
Поэтому ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" выступила с инициативой запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет, пишут "Известия". Такие письма они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Для того чтобы реализовать эту идею, члены организации предлагают сделать регистрацию пользователей на таких площадках только по предъявлению фотографии паспорта.
А как быть с маленькими пользователями, которые уже есть в соцсетях?
Для детей, уже зарегистрированных в соцсетях, нужно ввести повторную проверку личности, считают в ассоциации. Те площадки, которые откажутся от новых правил, предлагают блокировать. По словам Рахмана Янсукова, такая мера позволит уменьшить негативное воздействие социальных сетей на несовершеннолетних, а также предотвратить неправомерные действия.
15:31:21 05-11-2024
правильно! давно пора!
16:11:27 05-11-2024
Ещё им нужно запретить пугачи, поджиги, жевать гудрон, покупать у глухонемых карты с голыми бабами и кроличьи шапки заставить носить.
17:41:22 05-11-2024
Гость (16:11:27 05-11-2024) Ещё им нужно запретить пугачи, поджиги, жевать гудрон, поку... Современный молодняк понятия не имеет о чем ты тут сейчас написал, какие пугачи блин, гудрон ага, это все из Союза. И голые девки на ч/б ужасных фотографиях. Современные от этого всего настолько далеки, что они даже не поймут о чем речь.
16:14:04 05-11-2024
А бизнес-патриотизм это что такое? И почему у патриотической организации такое иностранное наименование? Помнится, они уже с какой-то примерно такой же бредовой инициативой уже пробегали.
16:31:09 05-11-2024
контроль нужен глобальный по всему интернету. Что нельзя конкретно вычислить надо отрубить наглухо и даже спутники посшибать а что можно контролировать то контролировать. На любой пук должна быть специальная служба с хлебовозкой. На любой пук чтоб забирали в тюрьму холодную в казематы страшные прямо из теплой постели
17:11:16 05-11-2024
А что будет со "Сферум", на который обязали перейти все школы, и который, в свою очередь, привязан к аккаунту в VK?
18:15:50 05-11-2024
Гость (17:11:16 05-11-2024) А что будет со "Сферум", на который обязали перейти все школ... Привязанное всегда можно отвязать, нужно просто сделать внушение сыну Кириенко и по случайному совпадению владельцу ВК, чтобы он не загонял туда юзеров пользуясь админресурсом.
17:27:44 05-11-2024
Очередная ассоциация очередных хайпожоров.
18:45:23 05-11-2024
Мизулина им в помощь
07:03:53 06-11-2024
Интернет сервисы глубоко входят в наш быт и реальные взаимодействия, значит и регламенты и контроли должны быть реальными от административных до уголовных, естественно детский контроль специалистов, а не "родителей"
12:35:08 17-11-2024
Вы совсем тун тун? Может вы еще нам еще на улицу до 30 лет выходить запретите?