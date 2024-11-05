Правда ли, что в России детям до 14 лет хотят запретить доступ к социальным сетям?

Письма с таким предложением направили премьер-министру, спикеру Совета Федерации и председателю Госдумы

05 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Ребенок за ноутбуком / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Детям младше 14 лет хотят запретить доступ к социальным сетям. С такой инициативой выступил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков. Подробнее об этом – в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем изолировать детей от соцсетей?

Сегодня социальные сети переполнены контентом, который может быть опасен для детей. В интернете насчитывается более десяти тысяч сайтов террористической направленности, а также действуют закрытые группы смерти. Эти ресурсы представляют серьезную угрозу для несовершеннолетних, однако правового регулирования доступа детей к таким площадкам практически нет.

Поэтому ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" выступила с инициативой запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет, пишут "Известия". Такие письма они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Для того чтобы реализовать эту идею, члены организации предлагают сделать регистрацию пользователей на таких площадках только по предъявлению фотографии паспорта.

А как быть с маленькими пользователями, которые уже есть в соцсетях?

Для детей, уже зарегистрированных в соцсетях, нужно ввести повторную проверку личности, считают в ассоциации. Те площадки, которые откажутся от новых правил, предлагают блокировать. По словам Рахмана Янсукова, такая мера позволит уменьшить негативное воздействие социальных сетей на несовершеннолетних, а также предотвратить неправомерные действия.