В России идет дискуссия о возможности новой волны мобилизации

26 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Солдаты-срочники. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из самых крупнейших терактов в России по числу жертв, который, по официальным данным, уже унес жизни минимум 139 человек, спровоцировал новую волну разговоров о неизбежности мобилизации. Известно, что четверо граждан Таджикистана, которые проходят в качестве обвиняемых в этой кровавой бойне, направлялись в сторону русско-украинской границы. Там для них было "подготовлено окно", об этом сказал во время своего обращении к нации 23 марта президент Владимир Путин. Есть ли основания полагать, что в России могут объявить дополнительную волну мобилизации, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

В России могут объявить новую волну мобилизации из-за теракта в "Крокусе"?

Такую версию сейчас активно обсуждают в интернете. Многие сходятся во мнении, что Россия должна дать мощный ответ украинской стороне. Однако в своем заявлении президент Владимир Путин ничего подобного не говорил. Глава государства лишь указал, что сейчас "долг каждого из нас — объединиться в одном строю". Он также уточнил, что все исполнители, организаторы и заказчики понесут неотвратимое наказание.

"Мы покараем каждого, кто готовил этот удар по России и по нашему народу", — подчеркнул Путин.

Что о возможной мобилизации говорят эксперты?

Российский военный эксперта и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил уверенность, что теракт в "Крокусе" не должен спровоцировать дополнительную волну мобилизации. Он убежден, что СВО и теракт никак не связаны, поэтому повода для паники нет, пишет 29.ru.

"По крайней мере, из официальных заявлений властей следует, что у нас достаточный приток добровольцев, которые поступают на контракт на службу и идут выполнять воинский долг. Это уже достаточно для решения тех задач, которые сегодня решают российские вооруженные силы", — заявил Коротченко.

При этом юрист по защите прав призывников Алексей Табалов убежден, что вероятность дополнительной волны мобилизации "витает в воздухе". Но когда и каким образом будет реализована эта задача, пока неясно, сказал он 74.RU. Он не исключает, что власти могут сделать ставку на подписание контрактов. При этом он уточнил, что выборы президента состоялись и мобилизацию объявить "могут и в лобовую"

"Потребность в людях есть, есть потери, и надо их кем-то восполнять. Видно желание продолжать СВО, так что пока в России есть мужское население, риски объявления новой мобилизации остаются", — говорит Табалов.

Однако, напомним, что аналогичных предсказаний о начале дополнительной мобилизации с начала специальной военной операции было великое множество. Последний такой вброс появился в начале марта 2024 года. Как ранее сообщал amic.ru, пару недель назад многих взбудоражил якобы новый приказ Минобороны за подписью Сергея Шойгу. В нем заявлялось, что с 25 марта по 1 июня 2024 года у нас мобилизуют 300 тысяч граждан. Распространившийся в интернете "документ" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком. И уточнил, что это очередные "проделки наших оппонентов".