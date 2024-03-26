Правда ли, что в России могут объявить частичную мобилизацию из-за теракта в Крокусе?
В России идет дискуссия о возможности новой волны мобилизации
26 марта 2024, 06:40, ИА Амител
Один из самых крупнейших терактов в России по числу жертв, который, по официальным данным, уже унес жизни минимум 139 человек, спровоцировал новую волну разговоров о неизбежности мобилизации. Известно, что четверо граждан Таджикистана, которые проходят в качестве обвиняемых в этой кровавой бойне, направлялись в сторону русско-украинской границы. Там для них было "подготовлено окно", об этом сказал во время своего обращении к нации 23 марта президент Владимир Путин. Есть ли основания полагать, что в России могут объявить дополнительную волну мобилизации, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
В России могут объявить новую волну мобилизации из-за теракта в "Крокусе"?
Такую версию сейчас активно обсуждают в интернете. Многие сходятся во мнении, что Россия должна дать мощный ответ украинской стороне. Однако в своем заявлении президент Владимир Путин ничего подобного не говорил. Глава государства лишь указал, что сейчас "долг каждого из нас — объединиться в одном строю". Он также уточнил, что все исполнители, организаторы и заказчики понесут неотвратимое наказание.
"Мы покараем каждого, кто готовил этот удар по России и по нашему народу", — подчеркнул Путин.
Что о возможной мобилизации говорят эксперты?
Российский военный эксперта и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил уверенность, что теракт в "Крокусе" не должен спровоцировать дополнительную волну мобилизации. Он убежден, что СВО и теракт никак не связаны, поэтому повода для паники нет, пишет 29.ru.
"По крайней мере, из официальных заявлений властей следует, что у нас достаточный приток добровольцев, которые поступают на контракт на службу и идут выполнять воинский долг. Это уже достаточно для решения тех задач, которые сегодня решают российские вооруженные силы", — заявил Коротченко.
При этом юрист по защите прав призывников Алексей Табалов убежден, что вероятность дополнительной волны мобилизации "витает в воздухе". Но когда и каким образом будет реализована эта задача, пока неясно, сказал он 74.RU. Он не исключает, что власти могут сделать ставку на подписание контрактов. При этом он уточнил, что выборы президента состоялись и мобилизацию объявить "могут и в лобовую"
"Потребность в людях есть, есть потери, и надо их кем-то восполнять. Видно желание продолжать СВО, так что пока в России есть мужское население, риски объявления новой мобилизации остаются", — говорит Табалов.
Однако, напомним, что аналогичных предсказаний о начале дополнительной мобилизации с начала специальной военной операции было великое множество. Последний такой вброс появился в начале марта 2024 года. Как ранее сообщал amic.ru, пару недель назад многих взбудоражил якобы новый приказ Минобороны за подписью Сергея Шойгу. В нем заявлялось, что с 25 марта по 1 июня 2024 года у нас мобилизуют 300 тысяч граждан. Распространившийся в интернете "документ" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком. И уточнил, что это очередные "проделки наших оппонентов".
07:14:37 26-03-2024
Указ №155 Президента России от 01 марта 2024 прочитайте и сами думайте.
10:08:20 26-03-2024
Гость (07:14:37 26-03-2024) Указ №155 Президента России от 01 марта 2024 прочитайте и са... Не путайте военные сборы и мобилизацию.
10:20:16 26-03-2024
Гость (07:14:37 26-03-2024) Указ №155 Президента России от 01 марта 2024 прочитайте и са... И что ? Каждый год такой указ о призыве на сборы запасников выходит уже много лет. И многие бывали на таких сборах. Что в нем ты нового вычитал ?
07:19:20 26-03-2024
Таджиков что-бы перевоспитывать ?
08:26:05 26-03-2024
Гость (07:19:20 26-03-2024) Таджиков что-бы перевоспитывать ?... депортировать их всех на историческую родину, пусть там хозяйничают
08:29:28 26-03-2024
Не должны зеки в тюрьмах з раза в день есть горячее и ложиться в чистые постели в то время как честные парни трудяги ловят фугасы и обмораживаются...
08:37:51 26-03-2024
Гость (08:29:28 26-03-2024) Не должны зеки в тюрьмах з раза в день есть горячее и ложить... глупость свою не показывайте
09:51:17 26-03-2024
Гость (08:37:51 26-03-2024) глупость свою не показывайте... тебе урки ценнее работяг?
08:58:40 26-03-2024
Мобилизация в связи с нападением таджиков? Может для начала Росгвардия с ними поработает
09:20:39 26-03-2024
и поедем бомбить игил?
09:44:07 26-03-2024
гость (09:20:39 26-03-2024) и поедем бомбить игил?... ИГИЛ походу сами из интернета узнали, что это оказывается они организовали
23:53:23 26-03-2024
Это возможно только тогда если его совершали для того чтобы убедить нас в крайней необходимости мобилизации. Но это дурь не сусветная.