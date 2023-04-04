Ранее вейпы предлагали запретить для несовершеннолетних, но появилась новая, более жёсткая инициатива

04 апреля 2023, 17:01, Анастасия Бичакова

Фото: phonoteka.org/amic.ru

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов.

Могут ли в России ограничить продажу вейпов и что говорят об их полном запрете – в материале amic.ru.

Могут ли в России полностью отменить вейпы?

Да, могут. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России. Это значит, что их продажу ограничат не только подросткам, но и взрослым, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

"На Совете Государственной Думы 3 апреля [спикер Госдумы] Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", – заявил парламентарий.

Правда ли, что в России предложили ввести "уголовку" за продажу вейпов детям?

Да, правда. В феврале Султан Хамзаев сказал "Ленте.ру", что нужно ввести уголовную ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и её транспортёров, в том числе вейпов, несовершеннолетним.

"Часть коллег это поддержала. Ответственность должна быть такой же, как и за продажу алкоголя, – если нарушение выявляется во второй раз, наступает уголовная ответственность", – цитирует издание парламентария в материале от 14 февраля.

Как сейчас наказывают за продажу вейпов детям?

Сейчас за продажу вейпов детям предусмотрена только административная ответственность.

Правда ли, что Госдума одобрила законопроект об ограничении провоза вейпов?

Правда. Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий нормы провоза гражданами нагреваемого табака и вейпов, сообщала "Российская газета" 2 марта.

Пока россияне могут перемещать по стране табачную продукцию и изделия в количестве не больше 200 сигарет. Есть нормы и для других изделий – 50 сигар или сигарилл. Ограничение для табака – 250 г.

По новым нормам, ограничения также относятся к изделиям с нагреваемым табаком – не более 200 штук.

Для изделий с никотинсодержащей жидкостью – не более 50 мл. Все эти нормы – на одного совершеннолетнего человека.