Правда ли, что в России могут полностью запретить вейпы?
Ранее вейпы предлагали запретить для несовершеннолетних, но появилась новая, более жёсткая инициатива
04 апреля 2023, 17:01, Анастасия Бичакова
В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов.
Могут ли в России ограничить продажу вейпов и что говорят об их полном запрете – в материале amic.ru.
Могут ли в России полностью отменить вейпы?
Да, могут. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России. Это значит, что их продажу ограничат не только подросткам, но и взрослым, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
"На Совете Государственной Думы 3 апреля [спикер Госдумы] Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", – заявил парламентарий.
Правда ли, что в России предложили ввести "уголовку" за продажу вейпов детям?
Да, правда. В феврале Султан Хамзаев сказал "Ленте.ру", что нужно ввести уголовную ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и её транспортёров, в том числе вейпов, несовершеннолетним.
"Часть коллег это поддержала. Ответственность должна быть такой же, как и за продажу алкоголя, – если нарушение выявляется во второй раз, наступает уголовная ответственность", – цитирует издание парламентария в материале от 14 февраля.
Как сейчас наказывают за продажу вейпов детям?
Сейчас за продажу вейпов детям предусмотрена только административная ответственность.
Правда ли, что Госдума одобрила законопроект об ограничении провоза вейпов?
Правда. Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий нормы провоза гражданами нагреваемого табака и вейпов, сообщала "Российская газета" 2 марта.
Пока россияне могут перемещать по стране табачную продукцию и изделия в количестве не больше 200 сигарет. Есть нормы и для других изделий – 50 сигар или сигарилл. Ограничение для табака – 250 г.
По новым нормам, ограничения также относятся к изделиям с нагреваемым табаком – не более 200 штук.
Для изделий с никотинсодержащей жидкостью – не более 50 мл. Все эти нормы – на одного совершеннолетнего человека.
17:03:20 04-04-2023
вот ни разу не реклама, но благодаря системе нагревания, а потом вейпу я бросила курить при стаже курения 36 лет. а малолеткам конечно нельзя продавать.
18:03:51 04-04-2023
Ну запретят им вейпы, перейдут на синтетику Снюсы. Тоже надо полностью запретить
18:26:25 04-04-2023
наконец то, хоть какие то здравые предложения. Поддерживаю.
22:50:03 04-04-2023
Гость, о да "здравые" предложения! А то ведь заняться больше нечем, полная идиллия в стране, медицина идеальная, школы - само совершенство, золотом дороги мостят! Следующий шаг - законодательные позы в сексе.
11:30:40 05-04-2023
А почему именно вейпы хотят запретить? Почему не банальные папироски? От вейпов хоть вони меньше, чем от традиционных курильщиков. По мне так пусть лучше вейпы курят, это не так тошнотворно воняет.
11:38:38 05-04-2023
Почему не банальные папироски? От вейпов хоть ------- Ты пацанам под Артёмовском, сможешь это повторить?