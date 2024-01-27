Правда ли, что в России можно будет получить налоговый вычет за лечение питомцев?

Рассказываем, что для этого необходимо и на какие выплаты смогут рассчитывать владельцы кошек и собак

27 января 2024, 06:35, ИА Амител

Щенок французского бульдога / Фото: unsplash.com

Налоговый вычет за лечение домашних животных предлагают ввести в России. Соответствующий законопроект, который предполагает поправки в Налоговый кодекс, внесли в Госдуму 26 января. Однако, по задумке авторов этой инициативы, рассчитывать на такую меру поддержки смогут владельцы питомцев только при выполнении определенных условий. Подробнее об этом рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

В каких случаях можно будет получить налоговый вычет за лечение питомца?

Обязательным требованием для получения налогового вычета станет регистрация домашних животных: каждый питомец должен быть чипирован и ему присвоен личный номер.

Отметим, сейчас в большинстве российских регионов провести такую процедуру можно при желании. Однако в 13 субъектах, в числе которых Московская и Ленинградская области, это требование в отношении собак уже носит обязательный характер.

Разработчики законопроекта отмечают, что налоговый вычет станет стимулом для повсеместной регистрации домашних животных. В результате администрации муниципалитетов будут контролировать популяцию животных, а также пресекать неправомерное обращение с ними, пишут "Известия". Кроме того, если собака потеряется, ее проще идентифицировать и найти хозяина.

Если я сам куплю лекарство собаке в ветаптеке, вычет получить можно?

Нет, речь идет только об услугах, которые оказывают официальные ветклиники. Хозяину нужно будет собрать чеки об оплате и предъявить договор на оказание услуг.

На какую сумму можно будет получить налоговый вычет?

Владельцы животных, если закон примут, смогут вернуть 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать 120 тыс. рублей.

Напомним, сейчас социальный налоговый вычет можно оформить за платные медуслуги, которые получил налогоплательщик или члены его семьи, а также за назначенные врачом лекарства.