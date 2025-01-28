Правда ли, что в России начнут призывать на срочную службу круглый год?
Законопроект, который уже поддержало правительство РФ, скоро рассмотрят в Госдуме
28 января 2025, 14:30, ИА Амител
Призывники на сборном пункте / Фото: amic.ru
В России планируют изменить нормы призыва на срочную службу. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Андрей Картаполов, который возглавляет комитет по обороне. В беседе с ТАСС он рассказал, что российское правительство уже дало положительный отзыв на документ.
Часть поправок касается сроков действия решений призывной комиссии. Из-за этого в Сети появились версии, что после принятия закона в армию могут начать призывать круглый год, независимо от начала и конца призыва. Так это или нет – в материале amic.ru.
1
Что за законопроект о призыве в армию обсудят в Госдуме?
Законопроект, разработанный Картаполовым, предлагает внести поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, документ меняет порядок работы призывных комиссий и расширяет их полномочия.
Самый важный пункт нововведений – если призывная комиссия решила призвать гражданина на службу, но военкомат не успел это сделать в срок, будет разрешено сделать это позднее в течение года.
По словам Картаполова, одобренный кабмином законопроект "обязательно рассмотрят" в Госдуме в ближайшее время, до начала весеннего призыва.
2
Значит, призывать в армию будут круглый год, безо всяких призывов?
Нет. В Сети многие действительно именно таким образом трактуют предлагаемые поправки, но суть у них другая.
Давая положительный отзыв, в правительстве уточнили, что если решение призывной комиссии не успеют привести в исполнение до конца сроков призыва, то оно будет подлежать исполнению "в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня принятия указанного решения".
Другими словами, увеличивается срок действия решения комиссии. Теперь оно будет действовать год. И если человека уже решено призвать, то во время следующего призыва ему не нужно будет проходить комиссию – его сразу могут отправить в армию.
В то же время в поправках прописано, что решение комиссии может быть изменено. Поэтому если обстоятельства или состояние здоровья призывника поменяются, то он может попросить о новой комиссии.
Итог: сроки действия весеннего и осеннего призывов остаются прежними. Но если, к примеру, гражданина еще весной признали годным к службе, то осенью он сможет уйти в армию без повторной комиссии.
3
Как изменится работа призывных комиссий?
Поправки дадут возможность создавать в городах федерального значения одну комиссию, без разделения на районы. Кроме того, единую комиссию можно будет создавать для нескольких муниципальных или городских округов.
4
Зачем нужны эти изменения?
Сам Картаполов объяснил предлагаемые поправки заботой о призывниках.
"Мы все делаем для людей, чтобы люди получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно. Армия всегда их ждет", – цитирует его ТАСС.Кроме того, он убежден, что новый порядок призыва повысит боеготовность Вооруженных сил РФ.
При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки позволят уменьшить количество людей, которые заняты работой в призывной комиссии. В первую очередь, речь идет о врачах, которым приходится временно отвлекаться от работы в системе здравоохранения.
5
Какова вероятность, что законопроект о новом порядке призыва в армию примут?
Точно сказать нельзя – все будет зависеть от первого и второго чтений в Госдуме. Но одобрение законопроекта кабмином позволяет предположить, что он будет принят.
14:39:48 28-01-2025
Господи, забота о призывниках! Как же это было бы смешно, если бы не было так грустно.
15:07:59 28-01-2025
Десятилетиями нам рассказывали, что ещё вот-вот и будет полностью контрактная , профессиональная армия. Итоги всем известны
17:33:42 28-01-2025
Гость (15:07:59 28-01-2025) Десятилетиями нам рассказывали, что ещё вот-вот и будет полн...
да, итоги все видно на примере европы ))))
19:17:04 28-01-2025
Гость (17:33:42 28-01-2025) да, итоги все видно на примере европы ))))... А я не на что не жаловался в 1991 году в своем сельском военкомате. Прошел как годен. Но на папанке приехал какой-то генерал и сказал, что не годен. Я его из Москвы не звал. Он сам приехал. Через 6 лет когда работал уже следователем прокуратуры еще раз позвали. В Павлоске сказали годен офицер прокуратуры с записью рядовой в военном билете. В Барнауле не знали что делать и сказали отсрочка. Вот так 51 год уже и отсрочка до сих пор.
17:53:09 28-01-2025
тоже мне забота.
приходит призывник на медосмотр, врач спрашивает на что жалуетесь, отвечает призывник, на армию я жалуюсь, служить не хочу и врачи ставят штамп не годен.
Вот это я понимаю забота.
18:12:29 28-01-2025
Теперь будут забирать а армию и зимой и дём.
Какие сражения выиграл этот Картаполов ?
18:35:27 28-01-2025
Участвовать в различных военных операциях должны только контрактники. Призывников брать в армию исключительно ради обучения. Вспомним мобилизацию 2022 и военные успехи 2023г. А теперь посмотрим на нынешних контрактников - профессионалов и достижения российской армии в 2024г. Есть разница? Воевать могут практически все, но добиваются существенных побед профессионалы.