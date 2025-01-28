Законопроект, который уже поддержало правительство РФ, скоро рассмотрят в Госдуме

28 января 2025, 14:30, ИА Амител

Призывники на сборном пункте / Фото: amic.ru

В России планируют изменить нормы призыва на срочную службу. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Андрей Картаполов, который возглавляет комитет по обороне. В беседе с ТАСС он рассказал, что российское правительство уже дало положительный отзыв на документ.

Часть поправок касается сроков действия решений призывной комиссии. Из-за этого в Сети появились версии, что после принятия закона в армию могут начать призывать круглый год, независимо от начала и конца призыва. Так это или нет – в материале amic.ru.

1 Что за законопроект о призыве в армию обсудят в Госдуме? Законопроект, разработанный Картаполовым, предлагает внести поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, документ меняет порядок работы призывных комиссий и расширяет их полномочия. Самый важный пункт нововведений – если призывная комиссия решила призвать гражданина на службу, но военкомат не успел это сделать в срок, будет разрешено сделать это позднее в течение года. По словам Картаполова, одобренный кабмином законопроект "обязательно рассмотрят" в Госдуме в ближайшее время, до начала весеннего призыва.

2 Значит, призывать в армию будут круглый год, безо всяких призывов? Нет. В Сети многие действительно именно таким образом трактуют предлагаемые поправки, но суть у них другая. Давая положительный отзыв, в правительстве уточнили, что если решение призывной комиссии не успеют привести в исполнение до конца сроков призыва, то оно будет подлежать исполнению "в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня принятия указанного решения". Другими словами, увеличивается срок действия решения комиссии. Теперь оно будет действовать год. И если человека уже решено призвать, то во время следующего призыва ему не нужно будет проходить комиссию – его сразу могут отправить в армию. В то же время в поправках прописано, что решение комиссии может быть изменено. Поэтому если обстоятельства или состояние здоровья призывника поменяются, то он может попросить о новой комиссии. Итог: сроки действия весеннего и осеннего призывов остаются прежними. Но если, к примеру, гражданина еще весной признали годным к службе, то осенью он сможет уйти в армию без повторной комиссии.

3 Как изменится работа призывных комиссий? Поправки дадут возможность создавать в городах федерального значения одну комиссию, без разделения на районы. Кроме того, единую комиссию можно будет создавать для нескольких муниципальных или городских округов.

4 Зачем нужны эти изменения? Сам Картаполов объяснил предлагаемые поправки заботой о призывниках. "Мы все делаем для людей, чтобы люди получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно. Армия всегда их ждет", – цитирует его ТАСС Кроме того, он убежден, что новый порядок призыва повысит боеготовность Вооруженных сил РФ. При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки позволят уменьшить количество людей, которые заняты работой в призывной комиссии. В первую очередь, речь идет о врачах, которым приходится временно отвлекаться от работы в системе здравоохранения.