Правда ли, что в России начнут призывать в армию с сифилисом и психозом?
Минобороны предлагает изменить статус некоторых заболеваний с "непризывного" на "призывной"
04 февраля 2025, 14:40, ИА Амител
Минобороны РФ предложило изменить правила проведения военно-врачебной экспертизы в стране. По задумке ведомства, часть заболеваний, традиционно считающихся "непризывными", изменят свой статус. В ряде случаев пациентов с этими диагнозами будут признавать годными к службе. В частности, речь идет о сифилисе, гипертонии и различных психозах.
О том, действительно ли с этими болезнями начнут призывать в российскую армию, – в материале amic.ru.
Правда ли, что с сифилисом и гипертонией начнут призывать в армию?
Частично. Такой законопроект от Минобороны есть, он уже опубликован на официальном портале правовой информации. Но решения о том, чтобы принять эту инициативу, пока нет.
Речь в тексте документа действительно идет о том, чтобы сменить статус для ряда заболеваний. При этом там четко определена степень выраженности той или иной болезни, с которой можно либо служить с ограничениями (в определенных войсках и в мирное время), либо получить отсрочку. Как и раньше, тяжелые формы заболеваний предлагается оставить в "непризывной" категории.
При этом часть изменений касается только призыва на контрактную, а не на срочную службу.
Ниже – подробности изменений по каждому заболеванию, которые предлагает внести Минобороны.
Гипертония
Изменения касаются гипертоников с первой стадией развития заболевания. Раньше они получали категорию "В" (ограниченно годен) и, как правило, освобождались от военной службы.
Минобороны предлагает присваивать таким призывникам категорию "Б-3". Она позволяет служить с рядом незначительных ограничений. Например, такой гражданин сможет быть водителем бронемашины или ракетной установки.
Сифилис
Раньше всем призывникам с диагнозом "сифилис" тоже ставили категорию "В". Теперь же при первичном, вторичном и скрытом типе недуга предлагается назначать категорию "Б-4". С ней можно служить, к примеру, в охране ракетных пусковых комплексов.
Категорию "Б" с таким диагнозом, если изменения примут, смогут получать и желающие заключить контракт – раньше им в этом отказывали.
Психозы
Здесь изменения по большей части касаются контрактников.
Минобороны предлагает пересмотреть подходы к призывникам с эндогенными психозами, к которым относятся шизофрения, шизотипические, аффективные расстройства и ряд других. Раньше этим гражданам ставили категорию "Д" – "не годен". Теперь при "умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях" предлагается ставить категорию "В". Такой же подход Минобороны намерено применять и к диагнозам "невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства" и "расстройства личности".
Еще одно предлагаемое изменение – смена категории "В" на "Б" для контрактников с "умеренными и незначительными" нарушениями, которые вызваны употреблением психоактивных веществ.
Зачем Минобороны хочет изменить список "непризывных" заболеваний?
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ведомство видит некоторые неточности в актуальном расписании болезней. Причем обнажились эти проблемы в ходе проведения специальной военной операции.
"Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней <...> ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам", – говорится в пояснительной записке. Подчеркиваем – окончательного решения по этим предложениям пока нет. Поэтому стоит дождаться, получит ли документ одобрение властей.
14:42:16 04-02-2025
С сифилисом! и от этого ещё и с психозом!...
22:29:11 04-02-2025
Гость (14:42:16 04-02-2025) С сифилисом! и от этого ещё и с психозом!...... уонтрактников ващето с там куча ограничений по выплатам и проживанию
14:53:24 04-02-2025
Последние 20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии. И она стала второй в мире, как нам говорили.
15:14:59 04-02-2025
Шизофренику выдать автомат. Что может пойти не так?
16:25:39 04-02-2025
Гость (15:14:59 04-02-2025) Шизофренику выдать автомат. Что может пойти не так?... А что не так? Шизофреникам слышатся голоса. Больные идут исполнять их волю. Услышит голос: "убей сослуживцев",- послушается.
15:49:08 04-02-2025
с сифилисом перезаражает там всех.....
15:57:51 04-02-2025
Ага,всех подряд под ружьё-и сифилитиков и психических.Дай им волю,заставят всех гражданских ходить строями по улицам.Где армия профессионалов-контрактников?
17:39:25 04-02-2025
Афиноген (15:57:51 04-02-2025) Ага,всех подряд под ружьё-и сифилитиков и психических.Дай им... Там же, где и всё светлое будущее
19:57:35 04-02-2025
Какая жесть. Страшно чет
20:49:56 04-02-2025
с сифилисом и психозом если призывать, то их враг будет еще сильнее бояться. Вдруг нападет такой псих да еще и заразит.
15:49:13 05-02-2025
Гость (20:49:56 04-02-2025) с сифилисом и психозом если призывать, то их враг будет еще ... врага следует известить))))))))))))) чтобы знал. с кем имеет дело.
21:43:51 04-02-2025
Инициаторы этих изменений сами бы хотели служить в подразделении вместе с сифилисными и психическими?
21:49:48 04-02-2025
Из этой новости можно сделать вывод, что с призывом всё плохо... Не подошли заключённые, нужно пробовать больных (на голову и другие места)...(((((((
01:05:37 05-02-2025
А сколько у нас больных сифилисом? Кто-нить имеет такую информацию?
12:34:39 05-02-2025
ведомство видит некоторые неточности в актуальном расписании болезней. Причем обнажились эти проблемы в ходе проведения специальной военной операции. Писали бы правду- людей не хватает.