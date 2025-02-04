Минобороны предлагает изменить статус некоторых заболеваний с "непризывного" на "призывной"

04 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Минобороны РФ предложило изменить правила проведения военно-врачебной экспертизы в стране. По задумке ведомства, часть заболеваний, традиционно считающихся "непризывными", изменят свой статус. В ряде случаев пациентов с этими диагнозами будут признавать годными к службе. В частности, речь идет о сифилисе, гипертонии и различных психозах.

О том, действительно ли с этими болезнями начнут призывать в российскую армию, – в материале amic.ru.

Правда ли, что с сифилисом и гипертонией начнут призывать в армию?

Частично. Такой законопроект от Минобороны есть, он уже опубликован на официальном портале правовой информации. Но решения о том, чтобы принять эту инициативу, пока нет.

Речь в тексте документа действительно идет о том, чтобы сменить статус для ряда заболеваний. При этом там четко определена степень выраженности той или иной болезни, с которой можно либо служить с ограничениями (в определенных войсках и в мирное время), либо получить отсрочку. Как и раньше, тяжелые формы заболеваний предлагается оставить в "непризывной" категории.

При этом часть изменений касается только призыва на контрактную, а не на срочную службу.

Ниже – подробности изменений по каждому заболеванию, которые предлагает внести Минобороны.

Гипертония

Изменения касаются гипертоников с первой стадией развития заболевания. Раньше они получали категорию "В" (ограниченно годен) и, как правило, освобождались от военной службы.

Минобороны предлагает присваивать таким призывникам категорию "Б-3". Она позволяет служить с рядом незначительных ограничений. Например, такой гражданин сможет быть водителем бронемашины или ракетной установки.

Сифилис

Раньше всем призывникам с диагнозом "сифилис" тоже ставили категорию "В". Теперь же при первичном, вторичном и скрытом типе недуга предлагается назначать категорию "Б-4". С ней можно служить, к примеру, в охране ракетных пусковых комплексов.

Категорию "Б" с таким диагнозом, если изменения примут, смогут получать и желающие заключить контракт – раньше им в этом отказывали.

Психозы

Здесь изменения по большей части касаются контрактников.

Минобороны предлагает пересмотреть подходы к призывникам с эндогенными психозами, к которым относятся шизофрения, шизотипические, аффективные расстройства и ряд других. Раньше этим гражданам ставили категорию "Д" – "не годен". Теперь при "умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях" предлагается ставить категорию "В". Такой же подход Минобороны намерено применять и к диагнозам "невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства" и "расстройства личности".

Еще одно предлагаемое изменение – смена категории "В" на "Б" для контрактников с "умеренными и незначительными" нарушениями, которые вызваны употреблением психоактивных веществ.

Зачем Минобороны хочет изменить список "непризывных" заболеваний?

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ведомство видит некоторые неточности в актуальном расписании болезней. Причем обнажились эти проблемы в ходе проведения специальной военной операции.

"Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней <...> ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам", – говорится в пояснительной записке. Подчеркиваем – окончательного решения по этим предложениям пока нет. Поэтому стоит дождаться, получит ли документ одобрение властей.