В России объявили призыв на военные сборы. Кого это коснется и можно ли отказаться?
Владимир Путин уже подписал соответствующий указ
17 января 2025, 12:40, ИА Амител
Прохождение военной службы / Фото: amic.ru
Президент России подписал указ о военных сборах в 2025 году. На основании документа Минобороны в ближайшее время подготовит директиву, которую разошлет в регионы. С этого момента начнется призыв российских граждан на краткосрочную службу.
О том, что такое военные сборы, кого на них призывают и что будет, если отказаться, – в материале amic.ru.
1
Что за призыв на военные сборы объявил Владимир Путин?
Это плановые мероприятия, которые проходят в России ежегодно. Начало военных сборов своим указом объявляет президент страны. Вот и в этом году соответствующий документ подписал Владимир Путин.
"Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте указа.Так что ничего необычного в призыве на военные сборы нет – это регулярная практика.
2
Кого в России призывают на военные сборы?
Этот вопрос регулируется законом "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, призыву на военные сборы подлежат граждане, находящиеся в запасе, а также резервисты. Последние – это люди, которые после прохождения службы заключили с Минобороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв.
В запас зачисляют граждан, которые прошли срочную службу (даже альтернативную), а также тех, кто по каким-то причинам был освобожден по истечении сроков призывного возраста. Кроме того, в эту категорию попадают выпускники военных вузов и женщины с военно-учетной специальностью.
3
Как долго длятся военные сборы?
По действующему законодательству, продолжительность военных сборов для гражданина не может превышать двух месяцев. При этом сами сборы бывают двух типов – учебные и проверочные (когда проверяется боевая готовность).
Также в законе прописано, что за все время своего нахождения в запасе общий срок военных сборов для одного человека не может превышать 12 месяцев.
4
До какого возраста могут призвать на военные сборы?
Это зависит от предельного возраста пребывания в запасе – он определен для каждой категории военнослужащих:
- для рядовых военнообязанных первого разряда – 40 лет;
- для рядовых военнообязанных второго разряда – 50 лет;
- для рядовых военнообязанных третьего разряда – 55 лет.
Для тех, кто подписывал контракт с Минобороны о включении в мобилизационный резерв, предельный возраст другой:
- младшие офицеры – до 60 лет;
- старшие офицеры – до 65 лет;
- высшие офицеры – до 70 лет;
- иные звания – до 55 лет.
5
Как часто человека могут призывать на военные сборы?
Гражданин РФ может призываться на военные сборы не чаще, чем раз в три года.
6
Можно ли получить отсрочку от военных сборов?
Да. Отсрочку можно получить по состоянию здоровья или иным причинам, которые действуют в случае с призывом на срочную службу.
Еще на военные сборы не призывают россиян, у которых трое и более несовершеннолетних детей, а также граждан с непогашенной судимостью. Кроме того, освобождены сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, пожарные, таможенники и работники ФСИН.
7
Что будет, если не явиться на военные сборы?
За неявку на военные сборы предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
12:45:37 17-01-2025
а также граждане с непогашенной судимостью --- о
14:00:43 17-01-2025
Гость (12:45:37 17-01-2025) а также граждане с непогашенной судимостью --- о ...
Их, вроде как, при желании погасить судимость, берут в первоочередном порядке и без сборов
15:40:47 17-01-2025
Гость (14:00:43 17-01-2025) Их, вроде как, при желании погасить судимость, берут в п... при желании --- это ключевые слова. К ним вопросов нет
15:31:08 17-01-2025
Так ради любопытства,а сколько человек,старше 50 лет,медкомиссия признает годными для службы на военных сборах?
15:35:12 17-01-2025
гость (15:31:08 17-01-2025) Так ради любопытства,а сколько человек,старше 50 лет,медкоми... Подозрение, что всех. Такая обстановка, все достаточно здоровы
18:08:18 17-01-2025
Гость (15:35:12 17-01-2025) Подозрение, что всех. Такая обстановка, все достаточно здоро... ну если за каждым подразделением,в которых будут находится служащие 50+,закрепят врача с машиной скорой помощи,то возможно
15:35:15 17-01-2025
забавно а че не написали про психические расстройства? что люди с псих расстройствами освобждены.
или че хотят дать шизикам стволы?
15:35:58 17-01-2025
Сколько надо комиссии, столько и признает.
15:50:09 17-01-2025
проверочные (когда проверяется боевая готовность)."
2-х месячная проверка боеготовности (максимально приближенной к передовой?) или готовьте тридцатник в бюджет!?
20:03:15 17-01-2025
Гость (15:50:09 17-01-2025) проверочные (когда проверяется боевая готовность)."2-х м... сходи узнаешь,я был в ноябре
19:54:54 17-01-2025
гость (15:31:08 17-01-2025) Так ради любопытства,а сколько человек,старше 50 лет,медкоми... столько сколько им сказано 😤
20:01:53 17-01-2025
Прощание славянки
- "Гром над строем гремит полковой.
Тает в дымке колонн колыхание,
Ждёт поутру решительный бой.
Мать, сестра и жена иль любимая,
В сердце чутком тревогу таят.
Марширует полями родимыми
Полк туда, где алеет закат.
Прощай, сын и брат,
Отчизны солдат.
Жестокий был бой,
Не все из вас пришли домой.
Среди берёз гранит
Честь воинов павших хранит.
Солдат суровый на поле боя
В шинели каменной стоит."
04:35:48 18-01-2025
правильно оформляете командировку - и всё
16:00:29 19-01-2025
Я не служил
Военный билет есть ( написано что в запасе ) не взяли по причине грыжи позвоночника ( ну бред )
34 года
Попаду ли я на сборы ?
Или как сделать так чтобы меня взяли