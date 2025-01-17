Владимир Путин уже подписал соответствующий указ

17 января 2025, 12:40, ИА Амител

Прохождение военной службы / Фото: amic.ru

Президент России подписал указ о военных сборах в 2025 году. На основании документа Минобороны в ближайшее время подготовит директиву, которую разошлет в регионы. С этого момента начнется призыв российских граждан на краткосрочную службу.

О том, что такое военные сборы, кого на них призывают и что будет, если отказаться, – в материале amic.ru.

1 Что за призыв на военные сборы объявил Владимир Путин? Это плановые мероприятия, которые проходят в России ежегодно. Начало военных сборов своим указом объявляет президент страны. Вот и в этом году соответствующий документ подписал Владимир Путин. "Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте указа. Так что ничего необычного в призыве на военные сборы нет – это регулярная практика.

2 Кого в России призывают на военные сборы? Этот вопрос регулируется законом "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, призыву на военные сборы подлежат граждане, находящиеся в запасе, а также резервисты. Последние – это люди, которые после прохождения службы заключили с Минобороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв. В запас зачисляют граждан, которые прошли срочную службу (даже альтернативную), а также тех, кто по каким-то причинам был освобожден по истечении сроков призывного возраста. Кроме того, в эту категорию попадают выпускники военных вузов и женщины с военно-учетной специальностью.

3 Как долго длятся военные сборы? По действующему законодательству, продолжительность военных сборов для гражданина не может превышать двух месяцев. При этом сами сборы бывают двух типов – учебные и проверочные (когда проверяется боевая готовность). Также в законе прописано, что за все время своего нахождения в запасе общий срок военных сборов для одного человека не может превышать 12 месяцев.

4 До какого возраста могут призвать на военные сборы? Это зависит от предельного возраста пребывания в запасе – он определен для каждой категории военнослужащих: для рядовых военнообязанных первого разряда – 40 лет;

для рядовых военнообязанных второго разряда – 50 лет;

для рядовых военнообязанных третьего разряда – 55 лет. Для тех, кто подписывал контракт с Минобороны о включении в мобилизационный резерв, предельный возраст другой: младшие офицеры – до 60 лет;

старшие офицеры – до 65 лет;

высшие офицеры – до 70 лет;

иные звания – до 55 лет.

5 Как часто человека могут призывать на военные сборы? Гражданин РФ может призываться на военные сборы не чаще, чем раз в три года.

6 Можно ли получить отсрочку от военных сборов? Да. Отсрочку можно получить по состоянию здоровья или иным причинам, которые действуют в случае с призывом на срочную службу. Еще на военные сборы не призывают россиян, у которых трое и более несовершеннолетних детей, а также граждан с непогашенной судимостью. Кроме того, освобождены сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, пожарные, таможенники и работники ФСИН.