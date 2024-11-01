Правда ли, что в России ограничат продажу алкоголя всего лишь до двух часов в день?
Инициативу, которую вводят в одном из регионов, предлагают распространить на всю страну
01 ноября 2024, 06:45, ИА Амител
Касса в супермаркете / Фото: amic.ru
В Госдуме заговорили о возможном сокращения времени продажи алкоголя в розничных магазинах. Поводом стало подобное решение, которое уже собираются принять в одном из регионов. В парламенте нашлись люди, которые убеждены: по всей стране нужно продавать спиртное лишь два часа в день.
О том, действительно ли торговля алкоголем будет разрешена только два часа в сутки, – в материале amic.ru.
1
Что за ограничение продажи алкоголя собираются ввести в Вологодской области?
Там собираются начать продавать спиртное по будням только два часа в день – с 12:00 до 14:00. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
В качестве причины он назвал печальную статистику по смертности и заболеваемости и добавил, что "Вологодчина и Русский Север вымирают". Еще один мотив властей – борьба с надоевшими людям "наливайками".
При этом глава региона отметил, что по выходным алкоголь будут продавать по прежнему графику, а будничные ограничения не коснутся заведений общепита. Глава региона допустил, что новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
2
А как ограничить продажу алкоголя предлагают в Госдуме?
Предложение ввести подобную практику в беседе с РИА Новости высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он убежден, что ограничивать торговлю нужно постепенно: сначала – до пяти часов, а потом – до двух. Причем так должно быть не только по будням, но и по выходным.
"Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала – до пяти часов в день, потом – до двух", – цитирует его РИА Новости.
3
Каков шанс, что продажу алкоголя действительно ограничат по всей стране?
Неизвестно. Пока это даже не законопроект, а мнение одного депутата. Так что оснований считать, что в ближайшем будущем эта инициатива перерастет в полноценный закон, нет.
4
А как в России сейчас продают алкоголь?
Сейчас регионы самостоятельно определяют режим продажи алкоголя в розничных магазинах. Например, в Алтайском крае совсем недавно увеличили этот "коридор": теперь торговать спиртным можно до 22:00, а не до 21:00.
К тому же муниципалитеты часто ограничивают продажу алкогольных напитков в праздничные дни.
06:54:01 01-11-2024
Так им и надо
Пусть вспоминают, как протрезвеют, за кого голосовали..
06:54:50 01-11-2024
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет... Лавры мишки меченого покоя не дают?
07:13:35 01-11-2024
Гость (06:54:50 01-11-2024) Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет... Лавры миш... Последствия пусть вспомнят....
11:20:39 01-11-2024
Гость (07:13:35 01-11-2024) Последствия пусть вспомнят....... Напомните,какие были последствия?
11:32:25 01-11-2024
Гость (11:20:39 01-11-2024) Напомните,какие были последствия?... 1. Огромный ущерб бюджетной системе. Там 16, что ли, миллиардов за год недосчитались. 2. Повсеместная вырубка виноградников, уничтожение уникального сорта винограда, гонения на селекционную работу - там один из ученых даже с собой покончил. 3. Огромный рост теневой экономики. Хватит, или еще?
07:20:33 01-11-2024
Плешивый в гробешнике переворачивается
08:42:11 01-11-2024
Потрясающая новость! В Парламенте НАШЛИСЬ ЛЮДИ!!!!
08:46:02 01-11-2024
Дюша (08:42:11 01-11-2024) Потрясающая новость! В Парламенте НАШЛИСЬ ЛЮДИ!!!!...
Ну реально, не везде же все так плохо.
11:09:20 01-11-2024
Гость (08:46:02 01-11-2024) Ну реально, не везде же все так плохо.... Конечно не так...Там каждый второй - квадрофоб...Каждый третий - плохо танцует...И все поголовно не пьют и не курят...Но от этого лучше не становится женщинам Южных Курил...
12:00:19 01-11-2024
Дюша (08:42:11 01-11-2024) Потрясающая новость! В Парламенте НАШЛИСЬ ЛЮДИ!!!!...
Минусаторы, а вы за 2 часа продаж?
14:00:23 01-11-2024
Гость (12:00:19 01-11-2024) Минусаторы, а вы за 2 часа продаж? ... Я за то, чтобы человек САМ определял когда и сколько ему купить спиртного. А если вводите ограничения, то компенсируйте потери предпринимателям из бюджета. А еще лучше из карманов сердобольных депутатов...Может тогда хотелки сами отпадут. Не их это дело и не им решать.
08:52:12 01-11-2024
В качестве причины он назвал печальную статистику по смертности и заболеваемости --- Да-да, а когда люди вынужденно перейдут на "паленку" и самогонку статистика резко "повеселеет". Это не говоря про давки, в магазинах в эти два часа. Сказочные идиоты.
09:26:00 01-11-2024
Ну вот и окончилось теплое лето
И нам никуда не уйти от ответа…
И нам никуда не уйти от вопроса:
«Зачем мы стираем в кино папиросы?»…
Зачем мы стыдимся табачного дыма?
И так ли всё это необходимо?
Квадробер облаял мужчину в погонах
Бездетные едут в отдельных вагонах
Сто семьдесят храмов на улице Ленина
Снимается сиквел про Анну Каренину…
Две стаи Му-му искусали Герасима
ЧайлдФри пропагандой столицу украсили
Из школы убрали теорию Дарвина
Сенатором сделали дедушку Карлина
Поллитру купить по отдельному графику
Не вызвать семью гастробайтеру Рафику
Повсюду ввели маркировку кондомов
500 иногентов сбежали из дома
Без шлема на красный летит самокатчик
Никак не «присядет» за взятки откатчик…
Простите ребята, но эту пургу
Читать каждый день я уже не могу…
09:28:15 01-11-2024
По стопам Егорки Лигачева, надо выдумать проблему и героически ее решать. Потом очереди и рукопашный бой.
09:49:52 01-11-2024
То есть нормальные люди в это время на работе, а вечером взять уже нельзя...
10:34:08 01-11-2024
Гость (09:49:52 01-11-2024) То есть нормальные люди в это время на работе, а вечером взя...
Решение - посылаем за алкоголем детей! 🤣 Они как раз из школы домой идут в это время
10:51:48 01-11-2024
Гость (09:49:52 01-11-2024) То есть нормальные люди в это время на работе, а вечером взя... Нормальные люди не пьют.
11:57:25 01-11-2024
Гость (10:51:48 01-11-2024) Нормальные люди не пьют.... А вы себя к каким причисляете? Совсем никогда в жизни и ни по какому случаю? Сколько вас таких в мире?
15:01:47 01-11-2024
Гость (10:51:48 01-11-2024) Нормальные люди не пьют.... Не пьют, не играют в карты, сторонятся женщин и застольной беседы
23:46:19 07-11-2024
Гость (15:01:47 01-11-2024) Не пьют, не играют в карты, сторонятся женщин и застольной б... а может уже есть чем заменить алкоголь, что и запустят в массовую продажу. какой-то новый энергетик например какой-то новой фирмы. \ Население ни при чём, что нам недоступны хорошие вина (пробовала в Турции на экскурсии), культура пития отсутствует = зато о беспредельном поглощении еды учат круглосуточно \ хочется напомнить, что алкоголь полезен в умеренных дозах после 40 лет. А так же водка весьма полезна в домашнем хозяйстве, спектр применения широк