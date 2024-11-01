Инициативу, которую вводят в одном из регионов, предлагают распространить на всю страну

01 ноября 2024, 06:45, ИА Амител

Касса в супермаркете / Фото: amic.ru

В Госдуме заговорили о возможном сокращения времени продажи алкоголя в розничных магазинах. Поводом стало подобное решение, которое уже собираются принять в одном из регионов. В парламенте нашлись люди, которые убеждены: по всей стране нужно продавать спиртное лишь два часа в день.

О том, действительно ли торговля алкоголем будет разрешена только два часа в сутки, – в материале amic.ru.

1 Что за ограничение продажи алкоголя собираются ввести в Вологодской области? Там собираются начать продавать спиртное по будням только два часа в день – с 12:00 до 14:00. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. В качестве причины он назвал печальную статистику по смертности и заболеваемости и добавил, что "Вологодчина и Русский Север вымирают". Еще один мотив властей – борьба с надоевшими людям "наливайками". При этом глава региона отметил, что по выходным алкоголь будут продавать по прежнему графику, а будничные ограничения не коснутся заведений общепита. Глава региона допустил, что новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

2 А как ограничить продажу алкоголя предлагают в Госдуме? Предложение ввести подобную практику в беседе с РИА Новости высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он убежден, что ограничивать торговлю нужно постепенно: сначала – до пяти часов, а потом – до двух. Причем так должно быть не только по будням, но и по выходным. "Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала – до пяти часов в день, потом – до двух", – цитирует его РИА Новости

3 Каков шанс, что продажу алкоголя действительно ограничат по всей стране? Неизвестно. Пока это даже не законопроект, а мнение одного депутата. Так что оснований считать, что в ближайшем будущем эта инициатива перерастет в полноценный закон, нет.