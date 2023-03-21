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Правда ли, что в России предлагают штрафовать на 300 тысяч за скручивание автопробега

С инициативой штрафовать за скручивание пробега выступил российский депутат, но 300 тыс. рублей — не конечная сумма

21 марта 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россиян предлагают штрафовать за скручивание пробега. Это может коснуться физических и юридических лиц.

По словам юриста Юрия Капштыка, услуга скручивания распространена в стране, особенно у перекупов и в салонах по продаже подержанных машин. На сколько за это хотят штрафовать и как проверить автомобиль перед покупкой – в разборе amic.ru.

1

На сколько предлагают штрафовать за скручивание пробега?

Россиян предлагают штрафовать за корректировку показаний одометра у авто (скручивание пробега). Это инициатива вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, пишут "Известия".

Физических лиц предлагают штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей, а юридических – до 1 млн рублей. Правда, не все это одобряют.

"Введение штрафов вряд ли изменит ситуацию. Необходимо вводить уголовную ответственность за скручивание пробега – как в Германии, где за подобные действия грозит год тюрьмы", – считает директор по рискам компании "Альфа-Лизинг" Дмитрий Кудрявцев.

2

Кого-либо уже наказывали за скручивание пробега?

Нет, случаев наказания за скручивание пробега в России не было.

Но за нарушение можно привлечь по ч. 1 ст. 7.27.1 КоАП "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Возможен штраф в размере пятикратной стоимости причинённого ущерба, но не меньше 5 тыс. рублей.

3

Зачем скручивают пробег?

Корректировать показания могут, чтобы увеличить стоимость машины из-за якобы небольшого пробега. Об этом рассказал Дмитрий Кудрявцев.

Он отмечает, что менять пробег могут у любых авто. У одних его скручивают, у других останавливают, подключая специальные устройства к диагностическому разъёму машины.

В основном речь идёт о подержанных иномарках и отечественных авто до 1 млн рублей. Но и у машин премиум-класса такое встречается в каждом третьем случае, говорят эксперты.

4

Почему опасен скрученный пробег?

Машина со скрученным пробегом требует значительных вложений и на самом деле стоит меньше. Ей может быть нужен ремонт. Дорогостоящий и незапланированный.

"Скрученный пробег – это нарушение баланса между реальным пробегом и соответствующим техобслуживанием", – подчеркнул эксперт Юрий Капштык.

К примеру, напомнил он, через каждые 100 километров пробега следует менять масло в коробке передач или заднем мосте.

5

Как определить скрученный пробег?

Чтобы выявить скрученный пробег, можно заказать историю автомобиля на платных или бесплатных сервисах. Среди них – "Автотека" и "Автокод".

В истории можно увидеть, что, например, год назад пробег составлял 200 тыс. километров, а сейчас ниже. Следовательно, показания одометра скорректировали.

"Конечно, выявление таких нарушений не радует перепродавцов и усложняет их бизнес", – рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций компании "Автокод" Ксения Тимофеева.

А Кудрявцев рекомендует проводить полную диагностику авто перед покупкой. Современные машины записывают показания пробега и моточасов в технические блоки. Так, узнать реальный пробег помогут сведения о том, как долго горели фары в разных режимах.

"Обратите внимание на состояние салона. Современные салоны автомобилей имеют хорошую износостойкость, и если вы видите существенные дефекты на небольшом пробеге, это требует дополнительного внимания", – добавил специалист.

Фото: unsplash.com

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