Нет, случаев наказания за скручивание пробега в России не было.

Но за нарушение можно привлечь по ч. 1 ст. 7.27.1 КоАП "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Возможен штраф в размере пятикратной стоимости причинённого ущерба, но не меньше 5 тыс. рублей.