В России на три года продлили срок действия прав, истёкших в 2022 году или истекающих в 2023-м. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, (автоматически) продлён на три года", – уточнил министр.

Автопродление коснётся только национальных удостоверений. Всего это порядка 5 млн прав. Это нужно для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.