Кому, на сколько и зачем продлили водительские права в России?
Более 5 млн водительских прав продлили в России с 2023 года
21 марта 2023, 11:05, Анастасия Бичакова
В России автоматически продлили срок действия водительских прав. Правда, эта мера коснётся не всех.
О каких удостоверениях идёт речь, а какие права не продлят – в разборе amic.ru.
На сколько и для каких прав продлили срок действия в России?
В России на три года продлили срок действия прав, истёкших в 2022 году или истекающих в 2023-м. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.
"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, (автоматически) продлён на три года", – уточнил министр.
Автопродление коснётся только национальных удостоверений. Всего это порядка 5 млн прав. Это нужно для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.
Кому права не продлят?
Не продлят срок действия прав, который истёк до 1 января прошлого года. В таком случае водителю следует оформить новый документ.
Что о продлении прав говорили раньше?
В апреле 2022-го в МВД подчёркивали, что права автоматически продлят тем, кто управляет транспортными средствами в личных целях.
Кроме того, отмечало ведомство, мера затронет водителей, осуществляющих трудовую и предпринимательскую деятельность. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".
Правда, что права можно предъявлять в электронном виде?
Да, правда. В России с 1 октября 2022 года запустили электронный сервис по предъявлению водительских прав через мобильное приложение. В экспериментальном формате.
Пользователи могут загрузить удостоверение в "Госуслуги Авто" и получить QR-код для предъявления сотруднику ГИБДД.
Инспектор может проверить подлинность документа, используя планшет. Об этом писали "Известия".
Как и для кого обещали ужесточить получение прав?
В сентябре прошлого года депутаты Госдумы обещали принять новый законопроект. Он ужесточает получение водительских прав в России.
Речь идёт об изменениях для граждан, которые хотят получить права категории D, писал amic.ru.
"Сейчас открыть её могут граждане от 21 года, которые не были лишены прав и не имеют медицинских противопоказаний", – говорится в материале.
Согласно поправкам, кандидатам придётся сдать на права категории В и С и накопить стаж минимум год, прежде чем начать управлять автобусом или маршруткой.
При этом для иностранцев предложили ограничить срок действия прав шестью месяцами. Отсчёт хотели вести с даты, когда они получили вид на жительство в РФ или российский паспорт.
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