Правда ли, что в России в два раза поднимут ставки по семейной ипотеке?

Сейчас Минфин рассматривает различные варианты, которые позволят продлить программу до 2030 года

22 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Домик в квартире / Фото: Kate Darmody / unsplash.com

Ставки по "Семейной ипотеке" в России планируют увеличить сразу в два раза, но не для всех, а лишь для некоторых семей. На эти шаги Минфин может пойти, чтобы еще на шесть лет продлить государственную программу, срок действия которой истекает 1 июля 2024 года. Для каких именно семей могут изменить условия льготной ипотеки, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Для кого могут повысить ставку по семейной ипотеке?

Ставку по семейной ипотеке с 6 до 12% могут повысить в России для семей с детьми старше шести лет. При этом такой уровень обсуждается для всего срока до 2030 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минфину России.

В ведомстве уточнили, что окончательное решение по повышению процентной ставки пока не принято, сейчас Минфин рассматривает различные варианты, которые бы позволили продлить государственную программу. Напомним, такое поручение кабмину 1 апреля 2024 года дал президент России Владимир Путин. При этом глава государства потребовал сохранить ставку не более 6% для семей с детьми до шести лет.

Предварительные расходы федерального бюджета на продление программы составят 260 млрд рублей в 2024 году и 1,5 трлн рублей – до 2030 года, сообщал ТАСС со ссылкой на расчеты Минфина РФ.

Если семейную ипотеку повысят до 12%, разве она будет льготной?

Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. Так, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков убежден, что ставка по семейной ипотеке в размере 12% станет неподъемной для регионов с низкими доходами. Он считает, что такие условия приемлемы для Москвы и субъектов с хорошими зарплатами. Для остальных процент нужно устанавливать более льготный, говорит депутат.

С этим мнением не согласен доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. Он отмечает, что 12% более выгодны, если их сравнивать с условиями на обычную ипотеку: в настоящее время банки выдают ее под 16,5-25% годовых. Такие условия актуальны при ключевой ставке в 16%.

Если в перспективе в России произойдет снижение ключевой ставки, ставки по ипотеке тоже снизятся. При таком сценарии можно будет сделать рефинансирование, рекомендует президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов. Кроме того, если в семье родится еще один малыш, родители смогут оформить ипотеку под 6%.