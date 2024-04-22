В России могут поднять ставку по семейной ипотеке до 12%
Такую возможность уже обсуждают в Минфине
22 апреля 2024, 09:25, ИА Амител
Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru
В России после 1 июля планируют повысить ставку по семейной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Министерству финансов.
Это решение поможет отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость в инвестиционных целях. Также мера сократит долю субсидируемых ипотек в новых выдачах на первичном рынке.
Ставку в 12% обсуждают для всего срока вплоть до 2030 года. Однако окончательные предложения по этому вопросу еще не сформулированы.
Ранее сообщили, что жилье в Барнауле дорожает вопреки низкому спросу и неподъемной ипотеке.
10:52:08 22-04-2024
Гениально, просто гениально! Если вам скажут, что правительство заботится о демографии, то ткните их носом в эту новость.
12:10:15 22-04-2024
Год семьи
12:12:40 22-04-2024
Интересные люди, сами же делают все, чтобы рубль обесценивался, и в то же время не хотят, чтобы квартиры покупали в инвестиционных целях.
12:18:10 22-04-2024
Государство должно строить человейники и сдавать их в наём, а ипотека должна быть для частных домов, тогда будет всё правильно!!!
12:18:22 22-04-2024
Государство должно строить человейники и сдавать их в наём, а ипотека должна быть для частных домов, тогда будет всё правильно!!!