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В России могут поднять ставку по семейной ипотеке до 12%

Такую возможность уже обсуждают в Минфине

22 апреля 2024, 09:25, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru
Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

В России после 1 июля планируют повысить ставку по семейной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Министерству финансов.

Это решение поможет отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость в инвестиционных целях. Также мера сократит долю субсидируемых ипотек в новых выдачах на первичном рынке.

Ставку в 12% обсуждают для всего срока вплоть до 2030 года. Однако окончательные предложения по этому вопросу еще не сформулированы.

Ранее сообщили, что жилье в Барнауле дорожает вопреки низкому спросу и неподъемной ипотеке.

недвижимость инициативы ипотека

Комментарии 5

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Гость

10:52:08 22-04-2024

Гениально, просто гениально! Если вам скажут, что правительство заботится о демографии, то ткните их носом в эту новость.

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Гость

12:10:15 22-04-2024

Год семьи

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Гость

12:12:40 22-04-2024

Интересные люди, сами же делают все, чтобы рубль обесценивался, и в то же время не хотят, чтобы квартиры покупали в инвестиционных целях.

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Медведь-шатун

12:18:10 22-04-2024

Государство должно строить человейники и сдавать их в наём, а ипотека должна быть для частных домов, тогда будет всё правильно!!!

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Медведь-шатун

12:18:22 22-04-2024

Государство должно строить человейники и сдавать их в наём, а ипотека должна быть для частных домов, тогда будет всё правильно!!!

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