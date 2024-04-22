В России могут поднять ставку по семейной ипотеке до 12%

Такую возможность уже обсуждают в Минфине

22 апреля 2024, 09:25, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

В России после 1 июля планируют повысить ставку по семейной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Министерству финансов.

Это решение поможет отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость в инвестиционных целях. Также мера сократит долю субсидируемых ипотек в новых выдачах на первичном рынке.

Ставку в 12% обсуждают для всего срока вплоть до 2030 года. Однако окончательные предложения по этому вопросу еще не сформулированы.

Ранее сообщили, что жилье в Барнауле дорожает вопреки низкому спросу и неподъемной ипотеке.