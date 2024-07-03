НОВОСТИОбщество

Правда ли, что в России введут налог на бездетность и кого это может коснуться?

В Госдуме предложили деньги тех, у кого нет детей, отдавать тем, у кого они есть

03 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Мамы прогуливаются с детьми / Фото: amic.ru
Мамы прогуливаются с детьми / Фото: amic.ru

В Госдуме предложили ввести в России налог на бездетность. Вернее, вернуть – в СССР подобная мера уже существовала. Новость об этом вызвала массу обсуждений в обществе: далеко не все поддерживают такую инициативу.

О том, введут ли в России налог на бездетность и кого предлагают им обложить, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что в России хотят ввести налог на бездетность?

О конкретном намерении правительства или Госдумы ввести налог на бездетность ничего неизвестно. Пока это лишь устное предложение, с которым выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об идее вернуть налог на бездетность, который уже был в советскую эпоху, парламентарий рассказал радиостанции "Говорит Москва".
"В каких-то формах этот налог может быть – в современных, электронных, в виде автоматического вычета, как говорил президент, но вводить его надо", – цитирует издание депутата.
Кстати, Федоров говорит об этом не в первый раз: он уже предлагал ввести такой налог и в прошлом году, и еще раньше.
2

Кого хотят заставить платить налог на бездетность?

Конкретные подробности своей инициативы Федоров не сообщил. Поэтому категории граждан, которые, по мнению депутата, должны платить налог на бездетность, неизвестны.
Напомним, что в СССР этот налог назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" и был введен в 1941 году. Его платили бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины в возрасте от 20 до 45 лет.
Налог упразднили в начале 90-х.
3

А каким может быть размер налога на бездетность?

Тоже неизвестно. Отметим, что в Советском Союзе бездетные граждане отчисляли государству 6% своей зарплаты в виде налога.
4

Заставят ли платить налог на бездетность тех, кто не может иметь детей?

Поскольку это пока лишь устное предложение, такой конкретики тоже нет. Но Евгений Федоров, рассказывая о своей идее, обозначил: налог должны платить все, у кого нет детей, "неважно, по каким причинам".
5

Зачем в России хотят ввести налог на бездетность?

Федоров убежден, что подобная мера станет отличной мотивацией для людей, чтобы заводить детей. В этом депутат видит решение демографического кризиса, который сейчас переживает Россия.
"Налог на бездетность – это конкретный механизм, выработанный в период демографического кризиса, Второй мировой войны, в Советском Союзе. Именно поэтому он был введен в 1941 году, чтобы понятно было, что будут большие потери. Поэтому это конкретная технология", – сказал парламентарий в эфире "Говорит Москва". Депутат считает несправедливым нынешнюю систему, в которой дети, подрастая, своими налогами содержат россиян, которые так и не завели детей. Он назвал это "формой общественных элементов".
"Они потом будут содержать людей, у которых сейчас нет детей, в старости, через бюджет, через государственное строительство. Это вопрос справедливости", – добавил Федоров.
6

И куда будут тратить деньги, собранные в виде налогов на бездетность?

По мнению Федорова, собранные в виде налогов на бездетность средства следует направлять на поддержку семей с детьми.
"Если мы хотим получить хорошие результаты в области демографии и справедливости, то, конечно, надо вводить более жесткие нормы такого налога и перераспределять деньги от людей, у которых детей нет, неважно, по каким причинам, между семьями, где есть дети", – сказал Федоров.Он также уточнил, что налог – это не штраф, а перераспределение денег. В них семьи с детьми нуждаются больше, убежден депутат.
"Семьи с детьми нуждаются. У них хуже жизненная ситуация. Просто объективно. Соответственно, им нужна помощь от тех, у кого детей нет, неважно, по каким причинам", – заключил парламентарий.
7

Каков шанс, что налог на бездетность действительно введут?

Неизвестно. Пока эта инициатива остается на уровне устного предложения от одного конкретного депутата. О том, чтобы подобный законопроект готовился, информации нет.
Поэтому если исходить из нынешнего положения дел, введения налога на бездетность пока ждать не стоит.
8

Что эксперты и другие депутаты говорят о введении налога на бездетность?

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала эту инициативу еще в конце прошлого года, когда с ней выступал все тот же Федоров. Она идею не поддержала. В беседе с "Известиями" Останина объяснила, что введение налога вызовет лишь страх и недоверие к властям. Вместо этого она предложила решать проблемы, из-за которых россияне не хотят заводить детей.
Не поддержал идею и демограф Юрий Крупнов, которого об этом спросил "Московский комсомолец". Он отметил, что демографию это не улучшит: одного ребенка в семье недостаточно, чтобы население увеличивалось.
"Это, в общем-то, является неким жестом отчаяния. Демографической проблемой фактически никто не занимается, при том, что обсуждения и различные алармистские (пропитанные паникой) высказывания, как ее решить, идут каждый день. Уже сотню раз все сказали, что с демографией у нас катастрофа, и нужно, соответственно, что-то делать. Но реально никто ничего не предлагает, и подобные меры, такие, как налог на бездетность, не дадут никакого серьезного результата по демографии", – цитирует эксперта "МК".Он подчеркнул, что меры по улучшению демографической ситуации должны быть более стратегическими, а их реализация запланирована на десятки лет вперед.
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Почему на Алтае так мало рожают и будет ли новый беби-бум? Разбираемся с демографом

Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных, говорит кандидат наук Алексей Еремин
НОВОСТИОбщество
налоги

Комментарии 39

Avatar Picture
Гость

08:41:22 03-07-2024

Один неумный сказанул, другие неумные об этом обсуждают. Одно хорошо, пока неумные чешут языки - они ничем не навредят.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:21:43 03-07-2024

Гость (08:41:22 03-07-2024) Один неумный сказанул, другие неумные об этом обсуждают. Одн... продолжим вашу логическую цепочку: третьи неумные примут закон, четвертые неумные обеспечат его исполнение, пятые неумные получат денюжку которую потратят на своих детей.
а вы, такие вот умные-умные, денюжку заплатите и будете такие гордые и бездетные.
ну и кто в этой схеме мегамозг?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:56 03-07-2024

Мусик (09:21:43 03-07-2024) продолжим вашу логическую цепочку: третьи неумные примут зак... И все еще будет дешевле не иметь детей и платить налог. В вашу логическую цепочку закралась ошибка) ЗЫ Сколько лично у вас детей?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:28:48 12-07-2024

Гость (08:41:22 03-07-2024) Один неумный сказанул, другие неумные об этом обсуждают. Одн... вы заблуждаетесь. Любой бред через пару лет становится в России реальностью

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

08:46:00 03-07-2024

Все равно это дешевле чем вырастить ребенка.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:43 03-07-2024

Как же вы достали со своими безмозглыми инициативами, вольнодумцы...

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шариков Полиграф Полиграфович

08:55:45 03-07-2024

Ввести налог на свет фар автомобиля этого депутата... А че... Они же светят...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:50 03-07-2024

Какой демографический кризис???? Подскажите мне, может я чего то не понимаю. В школы непротолкнуться. Нет мест. Дети как были кругом так и остались. Рождаемость идёт. А то что в каждой семье не по 5-6-8 детей, не говорит о том, что с рождаемостью плохо. Надо не налоги вводить на бездетность, а бороться с коррупцией, воровством в верхах и принимать законы во благо людей. Нет стабильности. Пропорции цены и зарплаты у нас слишком большой разбег. Людям хоть бы без детей выжить. Это мигранты, привыкшие на полу есть и спать вдесятером на коврике, и жить в мазанках, размножаются как клопы. Любой цивилизованный человек плодить нищету не будет.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:40:32 03-07-2024

Гость (09:33:50 03-07-2024) Какой демографический кризис???? Подскажите мне, может я чег... одно другому не мешает.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:47 03-07-2024

Гость (09:33:50 03-07-2024) Какой демографический кризис???? Подскажите мне, может я чег... Мегамозг,вы в курсе,что роддома закрываются-некому рожать?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:52:27 03-07-2024

Гость (10:01:47 03-07-2024) Мегамозг,вы в курсе,что роддома закрываются-некому рожать?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:01 03-07-2024

Гость (10:01:47 03-07-2024) Мегамозг,вы в курсе,что роддома закрываются-некому рожать?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:56 03-07-2024

В Дубаи да! За деньги да!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мавруша

09:36:51 03-07-2024

У меня есть знакомые, которые очень хотят детей, но не получается, сейчас тратят большие деньги на лечение. И им налог на бездетность ещё платить? Издевательство какое-то. Хотя о чем это я? Когда депутатов волновали проблемы людей?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:49:38 03-07-2024

Мавруша (09:36:51 03-07-2024) У меня есть знакомые, которые очень хотят детей, но не получ... абсолютных законов не бывает впринципе.
наверняка будут исключения для такого рода.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:39:20 03-07-2024

кстати, фото к новости хотелось бы более "семейное".
две тёти ведущие двоих детей по дороге устланной булыжниками - это как-то странно, на разные мысли наводит...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:38 03-07-2024

Мусик (09:39:20 03-07-2024) кстати, фото к новости хотелось бы более "семейное".две ... Увидели картинку, и хрупкая ориентация пошатнулась?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:10:51 03-07-2024

Гость (10:01:38 03-07-2024) Увидели картинку, и хрупкая ориентация пошатнулась? ... увидел неявную пропаганду. не агрессивную, но.
а вы что - не увидели? зря. пора бы уже отличать волков от кроликов.
мало того эта тема наконец-то урегулирована в законодательстве - помнится были судебные разборки за ношение радужных ленточек. и лично я думаю что это правильно.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:09 03-07-2024

Мусик (10:10:51 03-07-2024) увидел неявную пропаганду. не агрессивную, но.а вы что -... Н-да... Ну то есть увидев на улице двух подружек с детьми, гуляющих вместе, вы побежите писать на них заявление? А подружек, которые, нидайбох, держатся за руки, будете топить в фонтане? Вам бы голову проверить, что ли. И да, вы бы поначалу почитали, что у нормальных людей подразумевается под пропагандой. Спойлер - не все вокруг.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:54:11 03-07-2024

Гость (10:25:09 03-07-2024) Н-да... Ну то есть увидев на улице двух подружек с детьми, г... на улице - нет.
в статье про нормальную семью - да.
вы так на-люди тупите? или русский не родной?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:26 03-07-2024

Мусик (12:54:11 03-07-2024) на улице - нет.в статье про нормальную семью - да.вы... Данная статья - про нормальную семью? А вроде обсуждается налог на бездетность, казалось бы, причем здесь вообще семья. Вы на вопрос, сколько у вас детей, так и не ответили. И чего бы это...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:16:10 03-07-2024

Гость (13:06:26 03-07-2024) Данная статья - про нормальную семью? А вроде обсуждается на... а зачем "спрашиваете"? и почему "спрашиваете"? непонятка.
так что соррики
читаем дальше.
"деньги тех, у кого нет детей, отдавать тем, у кого они есть" - вот о чем речь. чайлдфри отдают деньги мне. чем больше чайлдфри те больше у меня денг. здраво, я думаю.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:32 03-07-2024

Мусик (13:16:10 03-07-2024) а зачем "спрашиваете"? и почему "спрашиваете"? непонятка.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:46 03-07-2024

Мусик (10:10:51 03-07-2024) увидел неявную пропаганду. не агрессивную, но.а вы что -... то, что Вы думаете, есть большое заблуждение. Как у рыбки

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:10 03-07-2024

Пусть они там в Думе между собой сначала разберутся, с гого налог брать. С нерожавшей Голиковой или с родившей убийцу Останиной ?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:21 03-07-2024

Часть статьи из раза в раз , упоминается "так было при СССР" типа отсылка мы не причем , вон видите так уже было. Как ещё было при СССР они логично умалчивают. Кто может на это повесить. Буржуи прикрываются ширмой СССР со своей заботой.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:30:10 03-07-2024

полная чушь. Почему, если у меня нет детей, это мое решение, почему я должна свой доход отдавать каким-то нарожавшим под кустом по 5-6 детей, это их выбор и их ответственность. Создавайте условия для повышения зарплат, чтоб человек с ребенком не был нуждающимся. А заставить родить этим налогом кого-то невозможно

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:11 03-07-2024

гость (10:30:10 03-07-2024) полная чушь. Почему, если у меня нет детей, это мое решение,... А у них цель не заставлять, им деньги нужны. Вы считаете, что эти собранные налоги пойдут чьим-то детям? Ага, щаз. Ровно так же все они прекрасно понимают, что запретом абортов демографию не поднять. Как сказал один неглупый человек - плевать они хотели на демографию, им надо, чтобы баба сидела и не питюкала.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:22 03-07-2024

Подождите.. А что не так-то?!
Ведь "налог на яйца" — это как раз наследие СССР!!!
Той самой страны, в которой "всё для человека, всё ради человека и всё во имя человека!!!"..
Это что ж получается?! Для СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ страны с НАРОДНЫМ правительством это было нормальным.. а при капитализме "низзя" и прочие "ай-яй-яй"?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:09 03-07-2024

Гость (10:50:22 03-07-2024) Подождите.. А что не так-то?!Ведь "налог на яйца" — это ... Налог на яйца был введён после ВОВ, когда страна потеряла 27 миллионов человек, вся европейская часть была в руинах и были миллионы сирот, которых надо было поднимать. Это была вынужденная мера в стране, в которой не было долларовых миллиардеров... Почему это я, не имея детей, должен содержать будущих работников предприятий, принадлежащих не всему народу, а кучке моральных уродов-богатеев?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:26 03-07-2024

Депутат считает несправедливым нынешнюю систему, в которой дети, подрастая, своими налогами содержат россиян, которые так и не завели детей. Он назвал это "формой общественных элементов".
--А теперь подробнее вот тут. Каким образом подрастающие дети содержат россиян, которые не завели детей???? Они вообще-то всю жизнь подоходный налог платили в казну и пенсионный, не ходили на больничный по уходу за детьми и в декрет. Не получали на детей вычетов и пособий. Всю жизнь они пополнял казну. Так какого ляда их кто-то содержит??? Они сами себе заработали. А вот то, что кто-то это разворовали и денег на выплаты пенсий нет, то это уже не вопрос демографии и рождаемости. Тёплое с красным не надо путать.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:15 12-07-2024

Гость (11:50:26 03-07-2024) Депутат считает несправедливым нынешнюю систему, в которой д... А он ничего и не путает, он всё прекрасно осознает. Он просто нас, избирателей считает за тупорылое было, которому можно лапшу на мозги накручивать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:48 03-07-2024

идея хорошая поддерживаю
до скольки то лет налог от стольки до стольки если не женился то повышенный налог
и после стольки если неженат тюрьма года на два и штраф в 3 миллиона

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:54 03-07-2024

Гость (12:01:48 03-07-2024) идея хорошая поддерживаюдо скольки то лет налог от столь... в 35 остался девственником - расстрел))))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:38 12-07-2024

Гость (12:01:48 03-07-2024) идея хорошая поддерживаюдо скольки то лет налог от столь... ага, раскатала губу тётка....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:02 03-07-2024

Бред неадекватов. Я не хочу детей в такой стране. Делайте жизнь людей лучше, показывайте перспективу прекрасного будущего и люди будут стремится подарить такое будущее своим детям. А у нас беспеспективняк. Проще страну сменить и там заводить детей, а не вот это вот всё!!!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:51:24 03-07-2024

Гость (12:34:02 03-07-2024) Бред неадекватов. Я не хочу детей в такой стране. Делайте жи... а что, тоже выбор.
только не затягивайте - это для вашей же психики лучше.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

17:26:39 03-07-2024

А этот депуиат сам не пример народу, имеет одну дочь без внуков. Где показатель?! Где пример?! Надо начать с него, а мы тогда посмотрим

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:56 04-07-2024

Ольга (17:26:39 03-07-2024) А этот депуиат сам не пример народу, имеет одну дочь без вну... Ну так 20к рублей для него копейки. Тем более он будет и распиливать эти народно-налоговые 20к рублей, так что распилит себе на компенсацию многократно. Позорное правительство.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров