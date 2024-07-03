В Госдуме предложили деньги тех, у кого нет детей, отдавать тем, у кого они есть

03 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Мамы прогуливаются с детьми / Фото: amic.ru

В Госдуме предложили ввести в России налог на бездетность. Вернее, вернуть – в СССР подобная мера уже существовала. Новость об этом вызвала массу обсуждений в обществе: далеко не все поддерживают такую инициативу.

О том, введут ли в России налог на бездетность и кого предлагают им обложить, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России хотят ввести налог на бездетность? О конкретном намерении правительства или Госдумы ввести налог на бездетность ничего неизвестно. Пока это лишь устное предложение, с которым выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об идее вернуть налог на бездетность, который уже был в советскую эпоху, парламентарий рассказал радиостанции "Говорит Москва" "В каких-то формах этот налог может быть – в современных, электронных, в виде автоматического вычета, как говорил президент, но вводить его надо", – цитирует издание депутата. Кстати, Федоров говорит об этом не в первый раз: он уже предлагал ввести такой налог и в прошлом году, и еще раньше.

2 Кого хотят заставить платить налог на бездетность? Конкретные подробности своей инициативы Федоров не сообщил. Поэтому категории граждан, которые, по мнению депутата, должны платить налог на бездетность, неизвестны. Напомним, что в СССР этот налог назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" и был введен в 1941 году. Его платили бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Налог упразднили в начале 90-х.

3 А каким может быть размер налога на бездетность? Тоже неизвестно. Отметим, что в Советском Союзе бездетные граждане отчисляли государству 6% своей зарплаты в виде налога.

4 Заставят ли платить налог на бездетность тех, кто не может иметь детей? Поскольку это пока лишь устное предложение, такой конкретики тоже нет. Но Евгений Федоров, рассказывая о своей идее, обозначил: налог должны платить все, у кого нет детей, "неважно, по каким причинам".

5 Зачем в России хотят ввести налог на бездетность? Федоров убежден, что подобная мера станет отличной мотивацией для людей, чтобы заводить детей. В этом депутат видит решение демографического кризиса, который сейчас переживает Россия. "Налог на бездетность – это конкретный механизм, выработанный в период демографического кризиса, Второй мировой войны, в Советском Союзе. Именно поэтому он был введен в 1941 году, чтобы понятно было, что будут большие потери. Поэтому это конкретная технология", – сказал парламентарий в эфире "Говорит Москва" Депутат считает несправедливым нынешнюю систему, в которой дети, подрастая, своими налогами содержат россиян, которые так и не завели детей. Он назвал это "формой общественных элементов". "Они потом будут содержать людей, у которых сейчас нет детей, в старости, через бюджет, через государственное строительство. Это вопрос справедливости", – добавил Федоров.

6 И куда будут тратить деньги, собранные в виде налогов на бездетность? По мнению Федорова, собранные в виде налогов на бездетность средства следует направлять на поддержку семей с детьми. "Если мы хотим получить хорошие результаты в области демографии и справедливости, то, конечно, надо вводить более жесткие нормы такого налога и перераспределять деньги от людей, у которых детей нет, неважно, по каким причинам, между семьями, где есть дети", – сказал Федоров. Он также уточнил, что налог – это не штраф, а перераспределение денег. В них семьи с детьми нуждаются больше, убежден депутат. "Семьи с детьми нуждаются. У них хуже жизненная ситуация. Просто объективно. Соответственно, им нужна помощь от тех, у кого детей нет, неважно, по каким причинам", – заключил парламентарий.

7 Каков шанс, что налог на бездетность действительно введут? Неизвестно. Пока эта инициатива остается на уровне устного предложения от одного конкретного депутата. О том, чтобы подобный законопроект готовился, информации нет. Поэтому если исходить из нынешнего положения дел, введения налога на бездетность пока ждать не стоит.