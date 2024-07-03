Правда ли, что в России введут налог на бездетность и кого это может коснуться?
В Госдуме предложили деньги тех, у кого нет детей, отдавать тем, у кого они есть
03 июля 2024, 08:30, ИА Амител
Мамы прогуливаются с детьми / Фото: amic.ru
В Госдуме предложили ввести в России налог на бездетность. Вернее, вернуть – в СССР подобная мера уже существовала. Новость об этом вызвала массу обсуждений в обществе: далеко не все поддерживают такую инициативу.
О том, введут ли в России налог на бездетность и кого предлагают им обложить, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России хотят ввести налог на бездетность?
О конкретном намерении правительства или Госдумы ввести налог на бездетность ничего неизвестно. Пока это лишь устное предложение, с которым выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об идее вернуть налог на бездетность, который уже был в советскую эпоху, парламентарий рассказал радиостанции "Говорит Москва".
"В каких-то формах этот налог может быть – в современных, электронных, в виде автоматического вычета, как говорил президент, но вводить его надо", – цитирует издание депутата.
Кстати, Федоров говорит об этом не в первый раз: он уже предлагал ввести такой налог и в прошлом году, и еще раньше.
2
Кого хотят заставить платить налог на бездетность?
Конкретные подробности своей инициативы Федоров не сообщил. Поэтому категории граждан, которые, по мнению депутата, должны платить налог на бездетность, неизвестны.
Напомним, что в СССР этот налог назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" и был введен в 1941 году. Его платили бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины в возрасте от 20 до 45 лет.
Налог упразднили в начале 90-х.
3
А каким может быть размер налога на бездетность?
Тоже неизвестно. Отметим, что в Советском Союзе бездетные граждане отчисляли государству 6% своей зарплаты в виде налога.
4
Заставят ли платить налог на бездетность тех, кто не может иметь детей?
Поскольку это пока лишь устное предложение, такой конкретики тоже нет. Но Евгений Федоров, рассказывая о своей идее, обозначил: налог должны платить все, у кого нет детей, "неважно, по каким причинам".
5
Зачем в России хотят ввести налог на бездетность?
Федоров убежден, что подобная мера станет отличной мотивацией для людей, чтобы заводить детей. В этом депутат видит решение демографического кризиса, который сейчас переживает Россия.
"Налог на бездетность – это конкретный механизм, выработанный в период демографического кризиса, Второй мировой войны, в Советском Союзе. Именно поэтому он был введен в 1941 году, чтобы понятно было, что будут большие потери. Поэтому это конкретная технология", – сказал парламентарий в эфире "Говорит Москва". Депутат считает несправедливым нынешнюю систему, в которой дети, подрастая, своими налогами содержат россиян, которые так и не завели детей. Он назвал это "формой общественных элементов".
"Они потом будут содержать людей, у которых сейчас нет детей, в старости, через бюджет, через государственное строительство. Это вопрос справедливости", – добавил Федоров.
6
И куда будут тратить деньги, собранные в виде налогов на бездетность?
По мнению Федорова, собранные в виде налогов на бездетность средства следует направлять на поддержку семей с детьми.
"Если мы хотим получить хорошие результаты в области демографии и справедливости, то, конечно, надо вводить более жесткие нормы такого налога и перераспределять деньги от людей, у которых детей нет, неважно, по каким причинам, между семьями, где есть дети", – сказал Федоров.Он также уточнил, что налог – это не штраф, а перераспределение денег. В них семьи с детьми нуждаются больше, убежден депутат.
"Семьи с детьми нуждаются. У них хуже жизненная ситуация. Просто объективно. Соответственно, им нужна помощь от тех, у кого детей нет, неважно, по каким причинам", – заключил парламентарий.
7
Каков шанс, что налог на бездетность действительно введут?
Неизвестно. Пока эта инициатива остается на уровне устного предложения от одного конкретного депутата. О том, чтобы подобный законопроект готовился, информации нет.
Поэтому если исходить из нынешнего положения дел, введения налога на бездетность пока ждать не стоит.
8
Что эксперты и другие депутаты говорят о введении налога на бездетность?
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала эту инициативу еще в конце прошлого года, когда с ней выступал все тот же Федоров. Она идею не поддержала. В беседе с "Известиями" Останина объяснила, что введение налога вызовет лишь страх и недоверие к властям. Вместо этого она предложила решать проблемы, из-за которых россияне не хотят заводить детей.
Не поддержал идею и демограф Юрий Крупнов, которого об этом спросил "Московский комсомолец". Он отметил, что демографию это не улучшит: одного ребенка в семье недостаточно, чтобы население увеличивалось.
"Это, в общем-то, является неким жестом отчаяния. Демографической проблемой фактически никто не занимается, при том, что обсуждения и различные алармистские (пропитанные паникой) высказывания, как ее решить, идут каждый день. Уже сотню раз все сказали, что с демографией у нас катастрофа, и нужно, соответственно, что-то делать. Но реально никто ничего не предлагает, и подобные меры, такие, как налог на бездетность, не дадут никакого серьезного результата по демографии", – цитирует эксперта "МК".Он подчеркнул, что меры по улучшению демографической ситуации должны быть более стратегическими, а их реализация запланирована на десятки лет вперед.
08:41:22 03-07-2024
Один неумный сказанул, другие неумные об этом обсуждают. Одно хорошо, пока неумные чешут языки - они ничем не навредят.
09:21:43 03-07-2024
Гость (08:41:22 03-07-2024) Один неумный сказанул, другие неумные об этом обсуждают. Одн... продолжим вашу логическую цепочку: третьи неумные примут закон, четвертые неумные обеспечат его исполнение, пятые неумные получат денюжку которую потратят на своих детей.
а вы, такие вот умные-умные, денюжку заплатите и будете такие гордые и бездетные.
ну и кто в этой схеме мегамозг?
09:55:56 03-07-2024
Мусик (09:21:43 03-07-2024) продолжим вашу логическую цепочку: третьи неумные примут зак... И все еще будет дешевле не иметь детей и платить налог. В вашу логическую цепочку закралась ошибка) ЗЫ Сколько лично у вас детей?
06:28:48 12-07-2024
Гость (08:41:22 03-07-2024) Один неумный сказанул, другие неумные об этом обсуждают. Одн... вы заблуждаетесь. Любой бред через пару лет становится в России реальностью
08:46:00 03-07-2024
Все равно это дешевле чем вырастить ребенка.
08:52:43 03-07-2024
Как же вы достали со своими безмозглыми инициативами, вольнодумцы...
08:55:45 03-07-2024
Ввести налог на свет фар автомобиля этого депутата... А че... Они же светят...
09:33:50 03-07-2024
Какой демографический кризис???? Подскажите мне, может я чего то не понимаю. В школы непротолкнуться. Нет мест. Дети как были кругом так и остались. Рождаемость идёт. А то что в каждой семье не по 5-6-8 детей, не говорит о том, что с рождаемостью плохо. Надо не налоги вводить на бездетность, а бороться с коррупцией, воровством в верхах и принимать законы во благо людей. Нет стабильности. Пропорции цены и зарплаты у нас слишком большой разбег. Людям хоть бы без детей выжить. Это мигранты, привыкшие на полу есть и спать вдесятером на коврике, и жить в мазанках, размножаются как клопы. Любой цивилизованный человек плодить нищету не будет.
09:40:32 03-07-2024
Гость (09:33:50 03-07-2024) Какой демографический кризис???? Подскажите мне, может я чег... одно другому не мешает.
10:01:47 03-07-2024
Гость (09:33:50 03-07-2024) Какой демографический кризис???? Подскажите мне, может я чег... Мегамозг,вы в курсе,что роддома закрываются-некому рожать?
12:52:27 03-07-2024
Гость (10:01:47 03-07-2024) Мегамозг,вы в курсе,что роддома закрываются-некому рожать?
14:15:01 03-07-2024
Гость (10:01:47 03-07-2024) Мегамозг,вы в курсе,что роддома закрываются-некому рожать?
09:34:56 03-07-2024
В Дубаи да! За деньги да!
09:36:51 03-07-2024
У меня есть знакомые, которые очень хотят детей, но не получается, сейчас тратят большие деньги на лечение. И им налог на бездетность ещё платить? Издевательство какое-то. Хотя о чем это я? Когда депутатов волновали проблемы людей?
09:49:38 03-07-2024
Мавруша (09:36:51 03-07-2024) У меня есть знакомые, которые очень хотят детей, но не получ... абсолютных законов не бывает впринципе.
наверняка будут исключения для такого рода.
09:39:20 03-07-2024
кстати, фото к новости хотелось бы более "семейное".
две тёти ведущие двоих детей по дороге устланной булыжниками - это как-то странно, на разные мысли наводит...
10:01:38 03-07-2024
Мусик (09:39:20 03-07-2024) кстати, фото к новости хотелось бы более "семейное".две ... Увидели картинку, и хрупкая ориентация пошатнулась?
10:10:51 03-07-2024
Гость (10:01:38 03-07-2024) Увидели картинку, и хрупкая ориентация пошатнулась? ... увидел неявную пропаганду. не агрессивную, но.
а вы что - не увидели? зря. пора бы уже отличать волков от кроликов.
мало того эта тема наконец-то урегулирована в законодательстве - помнится были судебные разборки за ношение радужных ленточек. и лично я думаю что это правильно.
10:25:09 03-07-2024
Мусик (10:10:51 03-07-2024) увидел неявную пропаганду. не агрессивную, но.а вы что -... Н-да... Ну то есть увидев на улице двух подружек с детьми, гуляющих вместе, вы побежите писать на них заявление? А подружек, которые, нидайбох, держатся за руки, будете топить в фонтане? Вам бы голову проверить, что ли. И да, вы бы поначалу почитали, что у нормальных людей подразумевается под пропагандой. Спойлер - не все вокруг.
12:54:11 03-07-2024
Гость (10:25:09 03-07-2024) Н-да... Ну то есть увидев на улице двух подружек с детьми, г... на улице - нет.
в статье про нормальную семью - да.
вы так на-люди тупите? или русский не родной?
13:06:26 03-07-2024
Мусик (12:54:11 03-07-2024) на улице - нет.в статье про нормальную семью - да.вы... Данная статья - про нормальную семью? А вроде обсуждается налог на бездетность, казалось бы, причем здесь вообще семья. Вы на вопрос, сколько у вас детей, так и не ответили. И чего бы это...
13:16:10 03-07-2024
Гость (13:06:26 03-07-2024) Данная статья - про нормальную семью? А вроде обсуждается на... а зачем "спрашиваете"? и почему "спрашиваете"? непонятка.
так что соррики
читаем дальше.
"деньги тех, у кого нет детей, отдавать тем, у кого они есть" - вот о чем речь. чайлдфри отдают деньги мне. чем больше чайлдфри те больше у меня денг. здраво, я думаю.
13:31:32 03-07-2024
Мусик (13:16:10 03-07-2024) а зачем "спрашиваете"? и почему "спрашиваете"? непонятка.
20:57:46 03-07-2024
Мусик (10:10:51 03-07-2024) увидел неявную пропаганду. не агрессивную, но.а вы что -... то, что Вы думаете, есть большое заблуждение. Как у рыбки
09:58:10 03-07-2024
Пусть они там в Думе между собой сначала разберутся, с гого налог брать. С нерожавшей Голиковой или с родившей убийцу Останиной ?
09:58:21 03-07-2024
Часть статьи из раза в раз , упоминается "так было при СССР" типа отсылка мы не причем , вон видите так уже было. Как ещё было при СССР они логично умалчивают. Кто может на это повесить. Буржуи прикрываются ширмой СССР со своей заботой.
10:30:10 03-07-2024
полная чушь. Почему, если у меня нет детей, это мое решение, почему я должна свой доход отдавать каким-то нарожавшим под кустом по 5-6 детей, это их выбор и их ответственность. Создавайте условия для повышения зарплат, чтоб человек с ребенком не был нуждающимся. А заставить родить этим налогом кого-то невозможно
10:43:11 03-07-2024
гость (10:30:10 03-07-2024) полная чушь. Почему, если у меня нет детей, это мое решение,... А у них цель не заставлять, им деньги нужны. Вы считаете, что эти собранные налоги пойдут чьим-то детям? Ага, щаз. Ровно так же все они прекрасно понимают, что запретом абортов демографию не поднять. Как сказал один неглупый человек - плевать они хотели на демографию, им надо, чтобы баба сидела и не питюкала.
10:50:22 03-07-2024
Подождите.. А что не так-то?!
Ведь "налог на яйца" — это как раз наследие СССР!!!
Той самой страны, в которой "всё для человека, всё ради человека и всё во имя человека!!!"..
Это что ж получается?! Для СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ страны с НАРОДНЫМ правительством это было нормальным.. а при капитализме "низзя" и прочие "ай-яй-яй"?!
12:35:09 03-07-2024
Гость (10:50:22 03-07-2024) Подождите.. А что не так-то?!Ведь "налог на яйца" — это ... Налог на яйца был введён после ВОВ, когда страна потеряла 27 миллионов человек, вся европейская часть была в руинах и были миллионы сирот, которых надо было поднимать. Это была вынужденная мера в стране, в которой не было долларовых миллиардеров... Почему это я, не имея детей, должен содержать будущих работников предприятий, принадлежащих не всему народу, а кучке моральных уродов-богатеев?
11:50:26 03-07-2024
Депутат считает несправедливым нынешнюю систему, в которой дети, подрастая, своими налогами содержат россиян, которые так и не завели детей. Он назвал это "формой общественных элементов".
--А теперь подробнее вот тут. Каким образом подрастающие дети содержат россиян, которые не завели детей???? Они вообще-то всю жизнь подоходный налог платили в казну и пенсионный, не ходили на больничный по уходу за детьми и в декрет. Не получали на детей вычетов и пособий. Всю жизнь они пополнял казну. Так какого ляда их кто-то содержит??? Они сами себе заработали. А вот то, что кто-то это разворовали и денег на выплаты пенсий нет, то это уже не вопрос демографии и рождаемости. Тёплое с красным не надо путать.
15:57:15 12-07-2024
Гость (11:50:26 03-07-2024) Депутат считает несправедливым нынешнюю систему, в которой д... А он ничего и не путает, он всё прекрасно осознает. Он просто нас, избирателей считает за тупорылое было, которому можно лапшу на мозги накручивать.
12:01:48 03-07-2024
идея хорошая поддерживаю
до скольки то лет налог от стольки до стольки если не женился то повышенный налог
и после стольки если неженат тюрьма года на два и штраф в 3 миллиона
12:20:54 03-07-2024
Гость (12:01:48 03-07-2024) идея хорошая поддерживаюдо скольки то лет налог от столь... в 35 остался девственником - расстрел))))
15:58:38 12-07-2024
Гость (12:01:48 03-07-2024) идея хорошая поддерживаюдо скольки то лет налог от столь... ага, раскатала губу тётка....
12:34:02 03-07-2024
Бред неадекватов. Я не хочу детей в такой стране. Делайте жизнь людей лучше, показывайте перспективу прекрасного будущего и люди будут стремится подарить такое будущее своим детям. А у нас беспеспективняк. Проще страну сменить и там заводить детей, а не вот это вот всё!!!
12:51:24 03-07-2024
Гость (12:34:02 03-07-2024) Бред неадекватов. Я не хочу детей в такой стране. Делайте жи... а что, тоже выбор.
только не затягивайте - это для вашей же психики лучше.
17:26:39 03-07-2024
А этот депуиат сам не пример народу, имеет одну дочь без внуков. Где показатель?! Где пример?! Надо начать с него, а мы тогда посмотрим
18:07:56 04-07-2024
Ольга (17:26:39 03-07-2024) А этот депуиат сам не пример народу, имеет одну дочь без вну... Ну так 20к рублей для него копейки. Тем более он будет и распиливать эти народно-налоговые 20к рублей, так что распилит себе на компенсацию многократно. Позорное правительство.