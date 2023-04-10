Дачникам могут грозить неожиданные штрафы, в том числе за мытьё автомобиля, поэтому следует соблюдать некоторые правила

10 апреля 2023, 18:21, Анастасия Бичакова

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Дачный сезон начался и, как сообщают "Известия", многие россияне собираются открыть его активно. Порядка 60% опрошенных готовы вложить крупные суммы на застройку и благоустройство участков. Но следует помнить, что за некоторые действия грозят штрафы.

За что и на сколько в России могут штрафовать дачников и правда ли, что на участке нельзя мыть машину, – читайте на amic.ru.

1 Правда ли, что на даче запретили мыть машину? Да, правда. За мойку и ремонт машин на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) могут оштрафовать на 3-5 тыс. рублей. А если будет выявлено загрязнение почвы, то могут взыскать до 10 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств.

2 В каком случае могут наказать за стоянку? Дачников могут также наказать за стоянку на участках с зелёными насаждениями.

3 Правда, что дачникам разрешили легально сжигать мусор и жарить шашлыки? Да, правда. Правила смягчили: МЧС разрешило дачникам легально сжигать мусор и жарить шашлыки на своей земле. С 1 марта 2023-го разводить огонь и сжигать мусор с листвой разрешили в 15 метрах от построек, ранее было ограничение в 50 метров. Жарить шашлыки на мангале позволено в 5 метрах от любых зданий. При этом на расстоянии 2 метров не должно быть сухостоя и каких-либо горючих материалов. Бочки для сжигания мусора можно устанавливать в 7,5 метра (вместо 50) от зданий. "Кроме того, с 1 марта вступило в силу понятие о садовых или огородных участках, которое позволяет землевладельцам готовить пищу на придомовой территории", – подчёркивает издание.

4 Когда категорически запрещено разжигать огонь на участке? Ранее amic.ru писал, что разводить огонь категорически запрещено: если в регионе ввели особый противопожарный режим. В таком случае нельзя разжигать огонь, в том числе утилизировать мусор – ни в бочке, ни в яме;

если почва на участке – торфяная;

при ветре со скоростью сильнее 10 метров в секунду;

под кронами деревьев. За нарушение правил, напоминают "Известия", грозит штраф 2-4 тыс. рублей. В условиях противопожарного режима он и вовсе может достигнуть 20 тыс. рублей, а если всё-таки случился пожар – до 50 тыс. рублей.