Правда ли, что в России запретили мыть машину на даче?
Дачникам могут грозить неожиданные штрафы, в том числе за мытьё автомобиля, поэтому следует соблюдать некоторые правила
10 апреля 2023, 18:21, Анастасия Бичакова
Дачный сезон начался и, как сообщают "Известия", многие россияне собираются открыть его активно. Порядка 60% опрошенных готовы вложить крупные суммы на застройку и благоустройство участков. Но следует помнить, что за некоторые действия грозят штрафы.
За что и на сколько в России могут штрафовать дачников и правда ли, что на участке нельзя мыть машину, – читайте на amic.ru.
Правда ли, что на даче запретили мыть машину?
В каком случае могут наказать за стоянку?
Правда, что дачникам разрешили легально сжигать мусор и жарить шашлыки?
Да, правда. Правила смягчили: МЧС разрешило дачникам легально сжигать мусор и жарить шашлыки на своей земле.
С 1 марта 2023-го разводить огонь и сжигать мусор с листвой разрешили в 15 метрах от построек, ранее было ограничение в 50 метров.
Жарить шашлыки на мангале позволено в 5 метрах от любых зданий. При этом на расстоянии 2 метров не должно быть сухостоя и каких-либо горючих материалов.
Бочки для сжигания мусора можно устанавливать в 7,5 метра (вместо 50) от зданий.
"Кроме того, с 1 марта вступило в силу понятие о садовых или огородных участках, которое позволяет землевладельцам готовить пищу на придомовой территории", – подчёркивает издание.
Когда категорически запрещено разжигать огонь на участке?
Ранее amic.ru писал, что разводить огонь категорически запрещено:
- если в регионе ввели особый противопожарный режим. В таком случае нельзя разжигать огонь, в том числе утилизировать мусор – ни в бочке, ни в яме;
- если почва на участке – торфяная;
- при ветре со скоростью сильнее 10 метров в секунду;
- под кронами деревьев.
За нарушение правил, напоминают "Известия", грозит штраф 2-4 тыс. рублей. В условиях противопожарного режима он и вовсе может достигнуть 20 тыс. рублей, а если всё-таки случился пожар – до 50 тыс. рублей.
Штрафуют ли за мусор и сорняки на участке?
Да, россиян штрафуют за сорняки и свалку на даче.
Мусор запрещено складывать на участке, закапывать в землю и разбрасывать на территории вокруг участка.
"Строительный мусор, стекло и прочий крупный хлам нужно вывозить с помощью контейнера", – сказано в материале.
За мусор, согласно ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ, штраф составит 20-50 тыс. рублей.
А за "вредные" растения, особенно борщевик, – 5 тыс. рублей дачникам и до 0,5 млн рублей – владельцам сельхозземель.
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