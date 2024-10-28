Правда ли, что в России запретят отказывать в трудоустройстве женщинам без детей?
В Госдуме обсуждают, как дополнительно защитить права женщин на труд
28 октября 2024, 15:20, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Госдуме заговорили о возможных изменениях в Трудовой кодекс, касающихся прав женщин. В парламент вносят законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам, у которых нет детей.
О том, правда ли, что в России запретят не брать на работу бездетных женщин, – в материале amic.ru.
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Что за законопроект о правах женщин на труд вносят в Госдуму?
Законопроект вносят в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, который руководит комитетом по социальной политике.
Документ запрещает российским работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам "в связи с отсутствием у них детей". Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть текст документа.
"Законопроект разработан в Год семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин", – цитирует агентство Нилова.
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Зачем для женщин без детей нужен отдельный законопроект?
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что сейчас многие работодатели отказывают бездетным женщинам в трудоустройстве на работу, чтобы избежать проблем и издержек.
"Однако на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком", – говорится в записке.Законопроект направлен на то, чтобы исключить подобные случаи.
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Значит, работодатели вообще не смогут отказывать в трудоустройстве женщинам, у которых нет детей?
Нет. В законопроекте прописано, что это не запрет не отказывать в трудоустройстве всем женщинам, у которых нет детей. Запрещается лишь не принимать на работу по причинам, связанным с отсутствием детей.
"В целях исключения такого "буквального" толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей", – говорится в пояснительной записке.
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Каков шанс, что закон примут?
Неизвестно. Законопроект пока только вносится в Госдуму. Нет информации о том, как к инициативе относятся другие фракции, а также кабмин.
5
Что еще предлагается в этом законопроекте?
Этот же законопроект предлагает запретить работодателям отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
15:25:39 28-10-2024
А разве им отказывали?
15:26:15 28-10-2024
На сколько я слышал с детьми не особо хотели брать, т.к. дети болеют и много отпрашиваются
16:34:18 28-10-2024
Гость (15:26:15 28-10-2024) На сколько я слышал с детьми не особо хотели брать, т.к. дет... У женщины детородного возраста есть две проблемы: "у вас нет детей вы в декрет уйдете" "у вас есть дети вы на больничный уйдете." А потом "вы уже старая, нам молодёжь нужна".
15:46:39 28-10-2024
Вон Бутина с Голиковой целомудренные трудоустроенные же. И пусть остальных к себе устраивают.
18:04:06 28-10-2024
Когда это проблема трудоустройства стояла более остро перед бездетными дамами, нежели перед обременёнными наличием малышей? В каких эмпиреях витают "народные слуги", стряпая законопроекты, "актуальность" которых высосана из пальца?