В Госдуме обсуждают, как дополнительно защитить права женщин на труд

28 октября 2024, 15:20, ИА Амител

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В Госдуме заговорили о возможных изменениях в Трудовой кодекс, касающихся прав женщин. В парламент вносят законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам, у которых нет детей.

О том, правда ли, что в России запретят не брать на работу бездетных женщин, – в материале amic.ru.

1 Что за законопроект о правах женщин на труд вносят в Госдуму? Законопроект вносят в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, который руководит комитетом по социальной политике. Документ запрещает российским работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам "в связи с отсутствием у них детей". Об этом сообщает РИА Новости , в распоряжении которого есть текст документа. "Законопроект разработан в Год семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин", – цитирует агентство Нилова.

2 Зачем для женщин без детей нужен отдельный законопроект? В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что сейчас многие работодатели отказывают бездетным женщинам в трудоустройстве на работу, чтобы избежать проблем и издержек. "Однако на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком", – говорится в записке. Законопроект направлен на то, чтобы исключить подобные случаи.

3 Значит, работодатели вообще не смогут отказывать в трудоустройстве женщинам, у которых нет детей? Нет. В законопроекте прописано, что это не запрет не отказывать в трудоустройстве всем женщинам, у которых нет детей. Запрещается лишь не принимать на работу по причинам, связанным с отсутствием детей. "В целях исключения такого "буквального" толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей", – говорится в пояснительной записке.

4 Каков шанс, что закон примут? Неизвестно. Законопроект пока только вносится в Госдуму. Нет информации о том, как к инициативе относятся другие фракции, а также кабмин.