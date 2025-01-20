Правда ли, что TikTok может полноценно вернуться в Россию в 2025 году?
Это очень важная площадка для работы с молодежью, подчеркнула Екатерина Мизулина
20 января 2025, 14:33, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В России заговорили о возможном возвращении в Россию популярного видеосервиса TikTok. Намек на то, что это может произойти уже в 2025 году, сделала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
О том, может ли TikTok вернуться, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что TikTok может вернуться в Россию в 2025 году?
Намек на это появился в официальном Telegram-канале Екатерины Мизулиной, которая руководит Лигой безопасного интернета.
"Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году "ТикТок" полноценно вернулся в нашу страну", – написала Мизулина.При этом причины и механизмы, по которым приложение может возобновить работу в нашей стране, она не назвала. Лишь подчеркнула, что это очень важная платформа.
"Все тренды, мемы, кампании и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодежью и русскоязычной аудиторией во всем мире при правильном подходе", – добавила глава Лиги безопасного интернета.
2
Есть ли предпосылки к возвращению TikTok в Россию?
Пока нет. О таких намерениях не заявляли ни российские власти, ни руководство платформы. Так что пока это лишь мнение Екатерины Мизулиной.
3
Почему TikTok не работает в России?
TikTok прекратил полноценно функционировать в РФ в 2022 году. С тех пор пользователям из России доступны только отечественные видео: доступ ко всему зарубежному контенту ограничен.
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В каких еще странах заблокирован TikTok?
TikTok заблокирован во многих странах: Индии, Кыргызстане, Узбекистане и других. Самая громкая история связана с США – там уже несколько лет пытаются законодательно запретить видеосервис. 19 января 2025 года приложение удалили из App Store и Google Play в Штатах. Впрочем, Дональд Трамп уже заявил, что после своей инаугурации обязательно займется вопросом разблокировки TikTok.
14:46:58 20-01-2025
зачем он нужен? тикток этот вообще надо запретить во всех видах. раньше за плагиат садили а теперь тикток. как обезъяны кривляются, все повторяют друг друга. СТАДО
15:37:54 20-01-2025
Гость (14:46:58 20-01-2025) зачем он нужен? тикток этот вообще надо запретить во всех ви... Вы пользователь TikTok? Или только слышали про него?
16:08:27 20-01-2025
Гость (15:37:54 20-01-2025) Вы пользователь TikTok? Или только слышали про него?... и слышал и видел, а еще , когда появился, я е поленился и прочитал длииииииинное соглашение которые все принимают не глядя, а меж прочим в нем был пункт, о том, что любое медиаматериал на вашем телефоне, может быть использован тиктоком без вашего предупреждения и признания прав. как то так плюс минус, но суть ясна. На этом этапе и окончилась установка этого мусора.
А уж кривляющихся роликов загадили весь интернет. Что в этом хорошего? где авторские права? Забыли о них вовсе.
20:34:42 21-01-2025
Гость (14:46:58 20-01-2025) зачем он нужен? тикток этот вообще надо запретить во всех ви... Все поняли, что ВЫ личность, ВЫ не такой как все... не продолжайте
16:21:09 20-01-2025
И так работает норм!
17:24:01 20-01-2025
"Тик-токари 6 разряда" будут рады: будет чем заняться на работе...
😁
10:12:13 21-01-2025
тикток загнется без американского рынка, так что будет делать все, чтобы его вернуть. наш рынок, возможно, и не рентабелен даже для их модели монетезации - зарегулирован, накладные расходы выше, объем рынка меньше. даже если скупить тикток, то постигнет его участь аськи и мандривы - выжмут и высушат, т.к. инвестировать в развитие нет перспектив - не окупится
10:35:25 21-01-2025
Гость (10:12:13 21-01-2025) тикток загнется без американского рынка, так что будет делат... вообще, технически повторить видеохостинг, сделать свои аналоги ютубчика, тиктока и иже с ними, нет никакой сложности. сложность сделать из этого рентабельный бизнес с учетом особенностей нашего рынка, законодательства, налогообложения. ну и в наполнение надо вкладываться.