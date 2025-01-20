Это очень важная площадка для работы с молодежью, подчеркнула Екатерина Мизулина

20 января 2025, 14:33, ИА Амител

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В России заговорили о возможном возвращении в Россию популярного видеосервиса TikTok. Намек на то, что это может произойти уже в 2025 году, сделала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

О том, может ли TikTok вернуться, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что TikTok может вернуться в Россию в 2025 году? Намек на это появился в официальном Telegram-канале Екатерины Мизулиной, которая руководит Лигой безопасного интернета. "Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году "ТикТок" полноценно вернулся в нашу страну", – написала Мизулина. При этом причины и механизмы, по которым приложение может возобновить работу в нашей стране, она не назвала. Лишь подчеркнула, что это очень важная платформа. "Все тренды, мемы, кампании и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодежью и русскоязычной аудиторией во всем мире при правильном подходе", – добавила глава Лиги безопасного интернета.

2 Есть ли предпосылки к возвращению TikTok в Россию? Пока нет. О таких намерениях не заявляли ни российские власти, ни руководство платформы. Так что пока это лишь мнение Екатерины Мизулиной.

3 Почему TikTok не работает в России? TikTok прекратил полноценно функционировать в РФ в 2022 году. С тех пор пользователям из России доступны только отечественные видео: доступ ко всему зарубежному контенту ограничен.