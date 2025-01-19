TikTok может вернуться в Россию после блокировки в США

Однако для возобновления работы TikTok оттуда необходимо удалить весь запрещенный контент, считают в ГД

19 января 2025, 20:30, ИА Амител

Приложение TikTok / Фото: unsplash.com

Компания TikTok может изменить подход к сотрудничеству с Россией на фоне блокировки приложения в США, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости.

19 января Верховный суд США отклонил просьбу TikTok приостановить запрет на работу платформы, после чего приложение перестало открываться у пользователей и исчезло из App Store и Google Play.

"Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной", – отметил Немкин.

Депутат напомнил, что TikTok ограничил работу в России в связи с неспособностью платформы справиться с массовым распространением фейков.

Немкин также подчеркнул, что для возобновления работы в России TikTok должен удалить запрещенный контент и выполнить требования закона "о приземлении".

"Тогда можно говорить о том, что работа этой платформы в нашей стране вообще возможна", – считает депутат.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и ранее имел около 170 миллионов пользователей в США.