TikTok может вернуться в Россию после блокировки в США
Однако для возобновления работы TikTok оттуда необходимо удалить весь запрещенный контент, считают в ГД
19 января 2025, 20:30, ИА Амител
Компания TikTok может изменить подход к сотрудничеству с Россией на фоне блокировки приложения в США, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости.
19 января Верховный суд США отклонил просьбу TikTok приостановить запрет на работу платформы, после чего приложение перестало открываться у пользователей и исчезло из App Store и Google Play.
"Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной", – отметил Немкин.
Депутат напомнил, что TikTok ограничил работу в России в связи с неспособностью платформы справиться с массовым распространением фейков.
Немкин также подчеркнул, что для возобновления работы в России TikTok должен удалить запрещенный контент и выполнить требования закона "о приземлении".
"Тогда можно говорить о том, что работа этой платформы в нашей стране вообще возможна", – считает депутат.
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и ранее имел около 170 миллионов пользователей в США.
20:45:15 19-01-2025
В Ютубе первостепенная нужда, а не в TikTokе! Когда наконец разблокируют наилучший видеохостинг?
21:23:28 19-01-2025
Гость (20:45:15 19-01-2025) В Ютубе первостепенная нужда, а не в TikTokе! Когда наконец ... У меня и Ютуб и тикток работают как до блокировки, тикток правда не смотрю, а вот Ютуб смотрю часто.
21:41:46 19-01-2025
Гость (20:45:15 19-01-2025) В Ютубе первостепенная нужда, а не в TikTokе! Когда наконец ... Первостепенная нужда в ином, мой юный друг)))
21:53:44 19-01-2025
Гость (21:41:46 19-01-2025) Первостепенная нужда в ином, мой юный друг)))... Он на родительских харчах (скорее всего) проживает. Так что для него, Ютуб является первостепенным. Вырастет (а куда он денется), повзрослеет (надеюсь) и поймет (опять надеюсь), что в жизни есть вещи поважнее Ютуба.
22:53:12 19-01-2025
Гость (21:53:44 19-01-2025) Он на родительских харчах (скорее всего) проживает. Так что ... Новости на первом канале. И поле чудес с Якубовичем
03:08:55 20-01-2025
у меня и тикток и ютуб в порядке...только отсюда узнаю что кто-то чето там не может открыть или что то не работает)))
09:40:35 20-01-2025
Гость (03:08:55 20-01-2025) у меня и тикток и ютуб в порядке...только отсюда узнаю что ... Свистишь как дышишь
23:13:30 19-01-2025
если что-то и блокировать так это именно тик ток.
вся человечья дурь под музыку.
раньше только семья и друзья знали, что человек чирик куку, а благодаря тикток вся страна.
07:04:45 20-01-2025
Гость (23:13:30 19-01-2025) если что-то и блокировать так это именно тик ток.вся чел... Гость, а ты страус однако, сунул голову в песок, думая задница ничего не видит.Вырастили в стране ферму страусов.
08:44:51 20-01-2025
ФФ, выздоравливайте
08:50:11 20-01-2025
Гость (08:44:51 20-01-2025) ФФ, выздоравливайте ... Тут только стационарное лечение. Все симптомы указывают на delirium tremens.
07:55:58 20-01-2025
А он что, куда-то уходил? Смешно это всё. Пытаясь ограничить доступ к информации, государство само повышает уровень грамотности населения. Раньше никто и не знал в РФ что такое VPN, теперь и в США узнают что это такое. Эти блокировки даже в Китае не работают.
09:00:26 20-01-2025
Он никуда и не уходил