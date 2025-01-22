Законопроект, дающий такое право, рассматривают в Госдуме

22 января 2025, 15:30, ИА Амител

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Автомобили россиян могут разрешить изымать для борьбы с терроризмом. Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении, пишет ТАСС.

О том, что это означает и в каком случае вашу машину смогут забрать, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что машины россиян смогут изымать для борьбы с террористами? Пока это лишь законопроект, но в первом чтении он уже получил одобрение. Так что есть основания полагать, что и остальные стадии рассмотрения документ пройдет успешно. Так что в ближайшее время власти, скорее всего, действительно расширят свои полномочия в этом вопросе. Законопроект внесли в Госдуму еще в октябре прошлого года. Он предлагает изменить закон "О противодействии терроризму". Важно: речь идет только об особых случаях. Просто так власти не могут забирать себе частную собственность.

2 В каком случае машину смогут временно изъять? Изымать автомобили, принадлежащие организациям или частным лицам, можно будет только на территориях, где введен режим контртеррористической операции (КТО). Это особые условия, которые вводят власти для борьбы с террористической угрозой. Пока они действуют, меняются и правовые механизмы. О том, что такое режим контртеррористической операции и при каких условиях его могут ввести, читайте в материале amic.ru

3 Стоп, так власти и раньше могли изымать транспорт при режиме КТО... Да, власти и раньше могли использовать автомобили россиян во время действия режима КТО. Но в Госдуме хотят расширить список целей, для которых могут изымать машины. Сейчас забирать на время транспорт можно "для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей". Согласно тексту законопроекта, предлагается разрешить использовать машины "для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом". Другими словами, формулировка станет более общей, а значит, и веских причин для изъятия автомобиля – больше.