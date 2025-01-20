В Госдуме рассмотрят ограничение дистанционного обучения в медицинском образовании

Профильный комитет уже поддержал инициативу и рекомендовал депутатам принять ее в первом чтении

20 января 2025, 13:45, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, который вводит запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне. Поправками предлагается дополнить закон "Об образовании в РФ". Ранее профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал инициативу и рекомендовал депутатам принять ее в первом чтении.

Володин отметил, что инициатива предлагает закрепить за Минздравом вопрос разработки типовых дополнительных программ медобразования. Также она предлагает обязать образовательные учреждения получать соответствующие заключения Росздравнадзора, а "в противном случае обеспечить перевод обучающихся в другие образовательные организации".

Спикер Госдумы подчеркивает, что врачам и среднему медицинскому персоналу необходимо повышать свою квалификацию, чтобы применять при лечении пациентов новые технологии, а также использовать современные методы диагностики. Однако в большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, но часто у них нет необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения.

"Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке практически не выходя из дома. Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи", – заявил Володин.

Председатель парламента добавил, что от уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит, и их здоровье.