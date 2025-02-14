Юристы считают, что отсутствие тел жертв может стать большой проблемой для следствия

14 февраля 2025, 14:20, ИА Амител

Обвиняемая по делу об убийстве / Фото: кадр из видео СК РФ

Следствие продолжает работать над делом об убийстве бывшего самарского мэра Виктора Тархова и его жены, новости о котором прогремели на всю страну. Главной проблемой остается отсутствие тел жертв – уже больше недели криминалисты не могут найти никаких останков. Некоторые юристы считают, что это может заметно осложнить ход дела.

Кроме того, журналистам удалось пообщаться с бывшим мужем внучки убитой пары, которую обвиняют в преступлении. Он раскрыл некоторые подробности отношений, сложившихся внутри семьи Тарховых.

О том, что могло стать причиной зверского убийства и может ли обвиняемая внучка остаться на свободе, – в материале amic.ru.

1 Почему тела убитых экс-мэра Самары и его жены до сих пор не нашли? По версии следствия, тела Виктора и Натальи Тарховых расчленили и развезли по мусоркам Самары, из-за чего они могли оказаться на мусорном полигоне "Преображенка". Там и проводят поиски останков. Это гигантский комплекс, где очень трудно обнаружить фрагменты тел. Сообщалось, что они могут быть погребены под шестью метрами отходов. Первая неделя поисков, которые вели больше сотни человек, ничего не дала, рассказали ТАСС в пресс-службе регоператора "Экология". "Первая неделя работы на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около 1 га", – говорится в сообщении Ранее Mash писал, что обвиняемая могла растворить тела своих жертв в кислоте. Патологоанатомы рассказали изданию, что в этом случае от убитых могли остаться только зубы, что делает обнаружение останков практически невозможным.

2 Правда ли, что обвиняемую внучку Тарховых могут отпустить на свободу из-за отсутствия тел? Об этом говорить пока рано. Но некоторые юристы, которые комментируют случившееся, допускают, что у следствия могут возникнуть большие проблемы из-за отсутствия тел. Например, об этом "Аргументам и фактам" рассказал адвокат Дмитрий Аграновский. Он подчеркнул, что с делом никак не связан и опирается только на общую практику. "Случаи, когда в отношении конкретного человека так и не было собрано доказательств и ему сначала изменялась, а затем вовсе отменялась мера пресечения, – это не редкость", – цитирует издание собеседника. Эксперт сам подчеркнул, что это вовсе не означает ситуацию "нет тела – нет дела". Даже если останки не найдут, Екатерина Бельская может получить срок – все будет зависеть от хода дела, сказал Аграновский. "Обвинительный приговор по делу об убийстве возможен в отдельных случаях и без обнаружения тел – такова позиция Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. В таких случаях доказательствами могут быть другие материалы – показания свидетелей, видеозаписи, аудиозаписи, SMS-сообщения и все, что может подтвердить факт совершения преступления и причастность обвиняемого к нему", – пояснил он "АиФ" Так что пока никакой ясности в этом вопросе нет. Напомним, СМИ ранее сообщали, что сама обвиняемая не сотрудничает со следствием.

3 Что могло стать причиной убийства бывшего мэра Самары и его жены? Подчеркиваем – точные причины до сих пор неизвестны. Следователи продолжают работать над делом. Но одним из мотивов могли стать деньги. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал бывший муж обвиняемой Влад Пасек, который сейчас живет в Израиле. По его словам, отношения внучки с бабушкой и дедушкой были натянутыми: они часто ссорились из-за финансов. "Отношения были не очень хорошие. Они всегда ссорились. У них были постоянные скандалы. В основном из-за денег. Про деньги они постоянно говорили", – цитирует Пасека "АиФ"

4 Что будет с сыном Екатерины Бельской, который оказался в приюте из-за ареста матери? Пасек, который является биологическим отцом мальчика, намерен забрать его в Израиль. Он рассказал "АиФ", что шесть лет назад Екатерина незаконно вывезла его в Россию. Из-за бюрократических проволочек мужчина не смог официально оформить отцовство. Бывший муж обвиняемой рассказал, что в ближайшее время подтвердит свое отцовство и заберет ребенка из приюта. Он также сказал, что разговаривал с Бельской и она не против такого варианта.