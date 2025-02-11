Уже неделю правоохранители не могут найти останки убитой супружеской пары

11 февраля 2025, 15:10, ИА Амител

Бывший мэр Самары Виктор Тархов / Фото: кадр из новостного выпуска ГТРК "Самара"

С 5 февраля правоохранительные органы расследуют убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Все это время продолжаются поиски их останков на мусорном полигоне. Больше месяца супружеская пара не выходила на связь, а в начале февраля их признали убитыми.

В деле есть и обвиняемая – это внучка Тарховых. Следователи полагают, что она расправилась с родственниками, а затем хладнокровно избавилась от тел.

О том, что известно о жутком убийстве и почему обвиняют именно внучку, – в материале amic.ru.

1 Что известно об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова? Об убийстве Виктора Тархова и его жены Натальи правоохранительные ведомства сообщили 5 февраля. Но, подчеркивает следствие, преступление произошло около месяца назад. В пресс-службе областного управления СК сообщили, что в последний раз супружеская пара выходила на связь в декабре 2024-го. Известно, что перед своим исчезновением Тарховы вернулись в Россию из Финляндии. С тех пор об их местонахождении ничего не было известно. О пропаже заявил один из бизнес-партнеров бывшего самарского мэра. К началу февраля правоохранителям (и общественности тоже) открылась масса подробностей, которые прямо указывают на то, что Виктора и Наталью убили. Сейчас ведется расследование уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

2 Чем известен Виктор Тархов? Виктор Тархов – известный в Самарской области предприниматель и политик. Родился в 1948 году в Куйбышеве. Еще в 80-е он руководил крупными предприятиями региона: Куйбышевским заводом синтетического спирта, "Куйбышеворгсинтезом", Новокуйбышевским НПЗ. В 90-е Тархов "прорвался" в политику: с 1990-го по 1991-й возглавлял Куйбышевский облисполком. В 2000-м участвовал в выборах губернатора Самарской области, но занял второе место. С 2002-го по 2006-й был депутатом губернской думы. В 2006-м Виктора Тархова избрали мэром Самары. Этот пост он занимал до 2010 года, после чего вернулся в бизнес.

3 Что известно о жене бывшего мэра Самары Виктора Тархова? О Наталье Тарховой информации почти нет. Журналисты не смогли отыскать даже фотографий жены бывшего мэра. Сообщается, что на публичных мероприятиях она не появлялась. Известно лишь, что в 2022-м Наталья участвовала в судебном заседании, где рассматривали дело ее дочери Людмилы – ее судили за попытку вымогательства крупной суммы у одного самарского чиновника. Мать подсудимой свидетельствовала в ее пользу, но это не помогло – Людмилу осудили на семь лет, сейчас она отбывает наказание. Съемка на том заседании была запрещена, поэтому фотографий Натальи с этого процесса нет. Как пишет "Российская газета" , даже на мероприятия, куда чиновники приходили с женами, Виктор Тархов всегда являлся один. Издание утверждает, что он прятал свою супругу от публики, дабы уберечь ее от лишних проблем. При этом в разные годы Наталья Тархова числилась руководителем сразу нескольких организаций разной направленности. В настоящее время все они ликвидированы.

4 Почему в убийстве Тарховых обвиняют их внучку? На нее указывает большинство улик. Когда следователи пришли к 29-летней Екатерине Бельской (так зовут внучку Тарховых), то нашли у нее в квартире документы и телефоны Виктора и Натальи. СМИ утверждают, что в течение месяца девушка отправляла СМС от имени своих бабушки и дедушки, чтобы скрыть от знакомых их пропажу. Кроме того, следователям удалось найти места, где Екатерина продала ювелирные украшения своих пропавших родственников. Обнаружили и проданный автомобиль, который принадлежал Наталье Тарховой. Также девушка попала на камеры наблюдения. На записях видно, как она заходит в подъезд и выходит из него с большими бочками и черными пакетами. Предполагается, что это могут быть останки жертв, которые она частями развозила по городским мусоркам. Фото: СК РФ Следствие полагает, что Екатерина Бельская готовилась к преступлению. "По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города", – пишет СК РФ по Самарской области.

5 Что известно о внучке убитых экс-мэра Самары и его жены? Как пишет "КП" , Екатерина – единственная внучка Виктора и Натальи Тарховых. В марте 2025-го она отметит 30-летие. Издание пишет, что девушка активно пользовалась поддержкой дедушки и никогда не нуждалась в деньгах. Сообщается, что она жила в Самаре в съемных квартирах в элитных ЖК, была визажистом и вела свой блог. У Екатерины есть сын, которого она родила от гражданина Израиля. Долго пара вместе не прожила, и девушка вернулась в Россию. Сейчас ее сыну шесть лет. После задержания Екатерина находится в СИЗО, а мальчика определили в социальный приют. СМИ сообщают, что забрать его оттуда просто некому. В СК добавляют, что на контакт с правоохранителями Бельская не идет.

6 Правда ли, что экс-мэр Самары Виктор Тархов может быть жив? Такая версия действительно звучит. Подобный сценарий в беседе с журналистами допускают даже те, кто лично знал Тархова. Причина подобных рассуждений кроется в том, что тела Виктора Тархова и его жены до сих пор не нашли.