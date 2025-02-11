Что известно об убийстве экс-мэра Самары и его жены, в котором обвиняют их внучку?
Уже неделю правоохранители не могут найти останки убитой супружеской пары
11 февраля 2025, 15:10, ИА Амител
Бывший мэр Самары Виктор Тархов / Фото: кадр из новостного выпуска ГТРК "Самара"
С 5 февраля правоохранительные органы расследуют убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Все это время продолжаются поиски их останков на мусорном полигоне. Больше месяца супружеская пара не выходила на связь, а в начале февраля их признали убитыми.
В деле есть и обвиняемая – это внучка Тарховых. Следователи полагают, что она расправилась с родственниками, а затем хладнокровно избавилась от тел.
О том, что известно о жутком убийстве и почему обвиняют именно внучку, – в материале amic.ru.
1
Что известно об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова?
Об убийстве Виктора Тархова и его жены Натальи правоохранительные ведомства сообщили 5 февраля. Но, подчеркивает следствие, преступление произошло около месяца назад. В пресс-службе областного управления СК сообщили, что в последний раз супружеская пара выходила на связь в декабре 2024-го.
Известно, что перед своим исчезновением Тарховы вернулись в Россию из Финляндии. С тех пор об их местонахождении ничего не было известно. О пропаже заявил один из бизнес-партнеров бывшего самарского мэра.
К началу февраля правоохранителям (и общественности тоже) открылась масса подробностей, которые прямо указывают на то, что Виктора и Наталью убили.
Сейчас ведется расследование уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").
2
Чем известен Виктор Тархов?
Виктор Тархов – известный в Самарской области предприниматель и политик. Родился в 1948 году в Куйбышеве.
Еще в 80-е он руководил крупными предприятиями региона: Куйбышевским заводом синтетического спирта, "Куйбышеворгсинтезом", Новокуйбышевским НПЗ.
В 90-е Тархов "прорвался" в политику: с 1990-го по 1991-й возглавлял Куйбышевский облисполком. В 2000-м участвовал в выборах губернатора Самарской области, но занял второе место. С 2002-го по 2006-й был депутатом губернской думы.
В 2006-м Виктора Тархова избрали мэром Самары. Этот пост он занимал до 2010 года, после чего вернулся в бизнес.
3
Что известно о жене бывшего мэра Самары Виктора Тархова?
О Наталье Тарховой информации почти нет. Журналисты не смогли отыскать даже фотографий жены бывшего мэра. Сообщается, что на публичных мероприятиях она не появлялась.
Известно лишь, что в 2022-м Наталья участвовала в судебном заседании, где рассматривали дело ее дочери Людмилы – ее судили за попытку вымогательства крупной суммы у одного самарского чиновника. Мать подсудимой свидетельствовала в ее пользу, но это не помогло – Людмилу осудили на семь лет, сейчас она отбывает наказание.
Съемка на том заседании была запрещена, поэтому фотографий Натальи с этого процесса нет.
Как пишет "Российская газета", даже на мероприятия, куда чиновники приходили с женами, Виктор Тархов всегда являлся один. Издание утверждает, что он прятал свою супругу от публики, дабы уберечь ее от лишних проблем.
При этом в разные годы Наталья Тархова числилась руководителем сразу нескольких организаций разной направленности. В настоящее время все они ликвидированы.
4
Почему в убийстве Тарховых обвиняют их внучку?
На нее указывает большинство улик. Когда следователи пришли к 29-летней Екатерине Бельской (так зовут внучку Тарховых), то нашли у нее в квартире документы и телефоны Виктора и Натальи.
СМИ утверждают, что в течение месяца девушка отправляла СМС от имени своих бабушки и дедушки, чтобы скрыть от знакомых их пропажу.
Кроме того, следователям удалось найти места, где Екатерина продала ювелирные украшения своих пропавших родственников. Обнаружили и проданный автомобиль, который принадлежал Наталье Тарховой.
Также девушка попала на камеры наблюдения. На записях видно, как она заходит в подъезд и выходит из него с большими бочками и черными пакетами. Предполагается, что это могут быть останки жертв, которые она частями развозила по городским мусоркам.
Следствие полагает, что Екатерина Бельская готовилась к преступлению.
"По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города", – пишет СК РФ по Самарской области.
5
Что известно о внучке убитых экс-мэра Самары и его жены?
Как пишет "КП", Екатерина – единственная внучка Виктора и Натальи Тарховых. В марте 2025-го она отметит 30-летие.
Издание пишет, что девушка активно пользовалась поддержкой дедушки и никогда не нуждалась в деньгах. Сообщается, что она жила в Самаре в съемных квартирах в элитных ЖК, была визажистом и вела свой блог.
У Екатерины есть сын, которого она родила от гражданина Израиля. Долго пара вместе не прожила, и девушка вернулась в Россию.
Сейчас ее сыну шесть лет. После задержания Екатерина находится в СИЗО, а мальчика определили в социальный приют. СМИ сообщают, что забрать его оттуда просто некому.
В СК добавляют, что на контакт с правоохранителями Бельская не идет.
6
Правда ли, что экс-мэр Самары Виктор Тархов может быть жив?
Такая версия действительно звучит. Подобный сценарий в беседе с журналистами допускают даже те, кто лично знал Тархова.
Причина подобных рассуждений кроется в том, что тела Виктора Тархова и его жены до сих пор не нашли.
7
Почему останки Виктора Тархова и его жены не могут найти?
Основное место поисков – мусорный полигон "Преображенский". Следователи по GPS-трекерам отследили мусоровозы, работавшие в дни пропажи Тарховых, и сделали вывод, что их останки попали именно туда.
Но обнаружить останки двух тел на огромном полигоне – невероятно сложная задача. Предполагается, что если они и там, то сверху уже успели насыпать не меньше шести метров отходов.
Поиски ведут более сотни человек, но никакого результата это пока не принесло.
15:14:49 11-02-2025
От осинки не родятся апельсинки
15:32:40 11-02-2025
и не найдут на полигоне ничего
15:56:57 11-02-2025
Ну если это внучка, то визажит - это видимо для прикрытия профессии опытного киллера.
16:01:26 11-02-2025
Обычно говорят нет тела, нет дела
16:17:58 11-02-2025
вот и целуйте в попы своих внучаток дальше, а то все внуков просите вот вам и внуки, избалованная мажорка уставшая от сытой и богатой жизни, решила изменить свою судьбу.
Вместо кушанья в дорогих ресторанах, будет жрать низкокалорийную пищу, вместо житья в элитных хатах будет жить в маленькой не уютной камере на несколько человек, вместо тишины и покоя будет жить в шуме даже по ночам (хотя уверен переведут в одиночку лишь бы не замочила сокамерниц)
И еще вместо покатушек на своей тачке, поедет на спец такси класса эконом с личным водителем и охраной из точки А в точку Б причем несколько раз.
Что насчет убитых, даже если и найдут фрагменты того что когда то было телами и установят по ДНК личности убитых, всё равно убийца убийцей останется.
Это же как надо было обидеть шкуру что она на такое решилась и это при том что её с детства баловали.
Денег что ли не дали? ну тогда это многое объясняет.
17:49:54 11-02-2025
По сути ей могут сейчас предъявить только кражу телефонов, драгоценностей и угон автомобиля с последующей продажей. И то может сказать, что они разрешили .Улики по убийству только косвенные, если тела не найдут, то что предъявить?
17:59:16 11-02-2025
ыть (17:49:54 11-02-2025) По сути ей могут сейчас предъявить только кражу телефонов, д... А заявления есть о краже телефонов, драгоценностей, угоне машины?
06:05:27 12-02-2025
Странно то, что опера не могут её +раскрутить+ !! Или есть команда не +крутить+?? (у них есть сотня методик, чтобы раскрутить 29 летнюю девчонку). Какой то цирк!!!
07:49:03 12-02-2025
Ее мама, дочь мэра, Людмила Тархова была приговорена к 7 годам лишения свободы. А ее папа криминальный авторитет Сергей Логинов по кличке "Лорд"