Более длительный срок действия документа предлагают ввести далеко не для всех

05 июля 2024, 14:11, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: pixabay.com

Водительские права в России могут начать выдавать на более длительный срок, чем сейчас. По данным Shot, с такой инициативой выступает партия "Новые люди". Депутаты предлагают оформлять документы не на 10 лет, как сейчас, а сразу на 15. Впрочем, такую привилегию хотят ввести не для всех.

О том, кому предлагают выдавать права на 15 лет и примут ли такой закон, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что права в России будут выдавать на 15 лет? Не совсем. Пока это лишь предложение, с которым выступили депутаты Госдумы от фракции "Новых людей". По крайней мере, такую информацию 5 июля сообщил Telegram-канал Shot По данным издания, авторы инициативы действительно предлагают установить срок действия водительских удостоверений 15 лет. Напомним, сейчас он составляет 10 лет.

2 Кому предлагают выдавать водительское удостоверение на 15 лет? Выдавать права на 15 лет предлагается законопослушным и образцовым водителям, которые не нарушают ПДД и не становятся участниками ДТП. При этом не уточняется, по каким критериям будут оценивать законопослушность водителя.

3 Зачем срок действия прав в России хотят продлить? Во-первых, таким образом депутаты предлагают поощрять водителей, которые не нарушают правила дорожного движения. Во-вторых, задумка в том, что у лихачей появится стимул тоже начать соблюдать ПДД. В-третьих, такая система снизила бы нагрузку на госорганы, занимающиеся оформлением прав, утверждают депутаты.