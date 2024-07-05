Правда ли, что водительские права в России будут выдавать на 15 лет?
Более длительный срок действия документа предлагают ввести далеко не для всех
05 июля 2024, 14:11, ИА Амител
Водитель за рулем / Фото: pixabay.com
Водительские права в России могут начать выдавать на более длительный срок, чем сейчас. По данным Shot, с такой инициативой выступает партия "Новые люди". Депутаты предлагают оформлять документы не на 10 лет, как сейчас, а сразу на 15. Впрочем, такую привилегию хотят ввести не для всех.
О том, кому предлагают выдавать права на 15 лет и примут ли такой закон, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что права в России будут выдавать на 15 лет?
Не совсем. Пока это лишь предложение, с которым выступили депутаты Госдумы от фракции "Новых людей". По крайней мере, такую информацию 5 июля сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, авторы инициативы действительно предлагают установить срок действия водительских удостоверений 15 лет. Напомним, сейчас он составляет 10 лет.
2
Кому предлагают выдавать водительское удостоверение на 15 лет?
Выдавать права на 15 лет предлагается законопослушным и образцовым водителям, которые не нарушают ПДД и не становятся участниками ДТП.
При этом не уточняется, по каким критериям будут оценивать законопослушность водителя.
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Зачем срок действия прав в России хотят продлить?
Во-первых, таким образом депутаты предлагают поощрять водителей, которые не нарушают правила дорожного движения.
Во-вторых, задумка в том, что у лихачей появится стимул тоже начать соблюдать ПДД.
В-третьих, такая система снизила бы нагрузку на госорганы, занимающиеся оформлением прав, утверждают депутаты.
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Есть ли шанс, что такой закон действительно примут?
Неизвестно. Пока даже нет информации о том, устное это предложение или уже готовая законодательная инициатива.
В любом случае, конкретики пока нет, а потому и изменений в законодательстве в ближайшее время можно не ждать.
14:31:10 05-07-2024
После учёбы в автошколе, надо права выдавать пожизненно как свидетельство/диплом об образовании, но после нарушения ПДД отправлять водителя на подтверждение квалификации и медкомиссию.