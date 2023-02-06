Вклады жителей Алтая в банках в девять раз меньше, чем у москвичей. Рейтинг регионов

В среднем объём вкладов на каждого жителя края – 112 тысяч рублей

06 февраля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 69 месте из 89 в рейтинге регионов по банковским вкладам населения за 2022 год, сообщает РИА Новости.

Расчёты произвели по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжировали по среднедушевому объёму вкладов (вклады, депозиты и другие привлечённые средства физических лиц с учётом счетов эскроу).

"В Алтайском крае объём вкладов на душу населения на 1 декабря 2022 года – 112,2 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Республика Алтай на 78-м месте, здесь в среднем на каждого жителя приходится 59 тыс. рублей на счетах в банках.

Лидирует в рейтинге Москва со средним размером банковского вклада на одного человека 1,038 млн рублей. На втором месте Санкт-Петербург – 552 тыс. рублей, на третьем Ненецкий автономный округ – 506 тысяч.

Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Ингушетии – 13,6 тыс. рублей, а также в Чечне и Дагестане – 17 тыс. и 32 тыс. рублей соответственно.