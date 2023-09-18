Правда ли, что врачам запрещают переписки в WhatsApp и использовать технику Apple?
Российским врачам рекомендуют перейти на отечественные или китайские гаджеты
18 сентября 2023, 09:22, ИА Амител
Медицинским работникам, которые работают в государственных больницах, руководство начало запрещать пользоваться техникой компании Apple. Кроме того, есть и рекомендации относительно некоторых мессенджеров и сервисов. За чей счет врачи и медсестры должны сменить свои гаджеты и с чем это связано – в рубрике "Вопрос-ответ".
Медикам действительно запрещают пользоваться техникой компании Apple?
По сообщениям СМИ и источников amic.ru из медицинской сферы, сотрудникам государственных медицинских учреждений поступили рекомендации отказаться от использования техники Apple, в том числе iPhone, но исключительно для служебных целей. То есть со своими родными-близкими, а также по личным делам можно и дальше общаться через "яблочные" смартфоны, а если нужно обсудить какие-то дела по работе, то они не подходят.
С собой на работу "запрещенку" приносить пока еще можно, но на них нельзя включать GPS и Bluetooth (кроме случаев сопряжения с известными девайсами), пишет "Газета.ру".
Почему ее решили запретить?
Такие указания спустили из соображений безопасности. Отметим, что ранее такой же запрет ввели в Минпромторге, Министерстве транспорта, "Ростехе", сообщает РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" тоже начала переводить сотрудников, использующих iPhone, на устройства на базе ОС Android, пишет "Коммерсант". Была информация, что ограничения затронули и сферу образования. И это не совпадение.
О том, что iPhone – это глаза и уши западных разведок, сообщалось многократно. К этой технике, оснащенной видеокамерой и микрофоном, можно подключаться дистанционно и отправлять большие объемы данных, сообщал smotrim.ru.
Врачам даже рекомендовали отказаться на работе от смарт-часов, фитнес-браслетов и других гаджетов, так как даже эти устройства могут передавать биометрические данные, геолокацию и другую личную информацию.
А за чей счет врачи должны сменить свои телефоны?
Мы же с вами взрослые люди и понимаем, что никакого финансирования для этого не предусмотрено, покупки придется совершать за свой счет. Руководство только дает рекомендации подчиненным переходить на устройства, которые разработаны в нашей стране либо в Китае.
По данным Telegram-канал Baza, ограничения коснулись Москвы и Санкт-Петербурга. При этом amic.ru известно, что они актуальны и для ряда медицинских учреждений Алтайского края.
Какие мессенджеры запретили врачам?
"Коммерсант" сообщает, что под запретом для рабочего общения оказались WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta), Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисы Google. Однако медикам можно пользоваться мессенджером Telegram.
Как ранее сообщал amic.ru, российские власти могут заблокировать работу мессенджера WhatsApp в России. Это произойдет, если у него расширятся функции, а именно – появятся каналы как в Телеграме. Администраторы смогут публиковать в них сообщения, видео, фото, стикеры и опросы, а подписчики – просматривать их. Функция создания каналов уже запущена, но пока доступна не всем.
10:16:55 18-09-2023
В нашем бюджетном учреждении также вышел приказ о полном запрете использования техники эйпл на рабочих местах, кроме того запрещено использовать ватсапп для передачи служебной информации.
14:10:36 18-09-2023
Гость (10:16:55 18-09-2023) В нашем бюджетном учреждении также вышел приказ о полном зап... и бухгалтерии пришло продавать свои макбуки?
10:18:41 18-09-2023
Однако медикам можно пользоваться мессенджером Telegram./// А сервера этого мессенджера знаете где находятся?)
10:27:17 18-09-2023
Гость (10:18:41 18-09-2023) Однако медикам можно пользоваться мессенджером Telegram./// ... Где?
11:11:29 18-09-2023
Гость (10:27:17 18-09-2023) Где?... Сервера Telegram находятся в 5 разных точках мира (Берлин, Лондон, Сингапур, Москва, Сан-Франциско) Штаб-квартира Telegram находится в Берлине
12:20:07 18-09-2023
Гость (11:11:29 18-09-2023) Сервера Telegram находятся в 5 разных точках мира (Берлин, Л... и что?
13:51:37 18-09-2023
Гость (12:20:07 18-09-2023) и что?... Если вам самостоятельно не понятно, что это значит, то и нечего заморачиваться, для вас ничего)
10:28:15 18-09-2023
Записками общайтесь. Пишите карандашиками на обрывках от газет и туалетной бумаге. Россия, 21й век. Особенный путь развития и интеграции.
11:34:47 18-09-2023
Какая такая государственная тайна хранится в медицинских учреждениях.
12:08:59 18-09-2023
стесняюсь спросить, а какая такая служебная надобность в общении через телефон? компы есть у всех, эл. почта доступна всем.
12:34:26 18-09-2023
Гость (12:08:59 18-09-2023) стесняюсь спросить, а какая такая служебная надобность в общ... Мессенджер однозначно быстрее. Даже если настроены уведомления на входящие в почте. Опять же, телефон с собой, как правило, всегда, а комп по коридорам и палатам не потащишь. А почта на телефоне - все равно больше телодвижений и времени.
16:09:32 18-09-2023
Гость (12:34:26 18-09-2023) Мессенджер однозначно быстрее. Даже если настроены уведомлен... а зачем в коридорах и палатах мессенджеры? а врачу в поликлинике? ну правда, я не понимаю
12:46:36 18-09-2023
В Политехе тоже запретили. А это не медицинское учреждение.