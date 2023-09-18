Российским врачам рекомендуют перейти на отечественные или китайские гаджеты

18 сентября 2023, 09:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Медицинским работникам, которые работают в государственных больницах, руководство начало запрещать пользоваться техникой компании Apple. Кроме того, есть и рекомендации относительно некоторых мессенджеров и сервисов. За чей счет врачи и медсестры должны сменить свои гаджеты и с чем это связано – в рубрике "Вопрос-ответ".

Медикам действительно запрещают пользоваться техникой компании Apple?

По сообщениям СМИ и источников amic.ru из медицинской сферы, сотрудникам государственных медицинских учреждений поступили рекомендации отказаться от использования техники Apple, в том числе iPhone, но исключительно для служебных целей. То есть со своими родными-близкими, а также по личным делам можно и дальше общаться через "яблочные" смартфоны, а если нужно обсудить какие-то дела по работе, то они не подходят.

С собой на работу "запрещенку" приносить пока еще можно, но на них нельзя включать GPS и Bluetooth (кроме случаев сопряжения с известными девайсами), пишет "Газета.ру".

Почему ее решили запретить?

Такие указания спустили из соображений безопасности. Отметим, что ранее такой же запрет ввели в Минпромторге, Министерстве транспорта, "Ростехе", сообщает РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" тоже начала переводить сотрудников, использующих iPhone, на устройства на базе ОС Android, пишет "Коммерсант". Была информация, что ограничения затронули и сферу образования. И это не совпадение.

О том, что iPhone – это глаза и уши западных разведок, сообщалось многократно. К этой технике, оснащенной видеокамерой и микрофоном, можно подключаться дистанционно и отправлять большие объемы данных, сообщал smotrim.ru.

Врачам даже рекомендовали отказаться на работе от смарт-часов, фитнес-браслетов и других гаджетов, так как даже эти устройства могут передавать биометрические данные, геолокацию и другую личную информацию.

А за чей счет врачи должны сменить свои телефоны?

Мы же с вами взрослые люди и понимаем, что никакого финансирования для этого не предусмотрено, покупки придется совершать за свой счет. Руководство только дает рекомендации подчиненным переходить на устройства, которые разработаны в нашей стране либо в Китае.

По данным Telegram-канал Baza, ограничения коснулись Москвы и Санкт-Петербурга. При этом amic.ru известно, что они актуальны и для ряда медицинских учреждений Алтайского края.

Какие мессенджеры запретили врачам?

"Коммерсант" сообщает, что под запретом для рабочего общения оказались WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta), Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисы Google. Однако медикам можно пользоваться мессенджером Telegram.

Как ранее сообщал amic.ru, российские власти могут заблокировать работу мессенджера WhatsApp в России. Это произойдет, если у него расширятся функции, а именно – появятся каналы как в Телеграме. Администраторы смогут публиковать в них сообщения, видео, фото, стикеры и опросы, а подписчики – просматривать их. Функция создания каналов уже запущена, но пока доступна не всем.