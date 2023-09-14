Правда ли, что в России могут запретить WhatsApp, и какие к нему претензии у властей
WhatsApp пока является единственной незаблокированной платформой экстремистской компании Meta
14 сентября 2023, 14:20, ИА Амител
Российские власти могут пересмотреть решение по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta), если у него расширятся функции, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. О чем идет речь и могут ли WhatsApp совсем запретить в России, отвечает amic.ru.
Могут ли WhatsApp заблокировать?
Разговоры об этом идут уже давно, ведь мессенджер принадлежит экстремистской компании Meta. Однако пока в России WhatsApp работает. В июне глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что этот вопрос не обсуждается. Сейчас же он снова встал на повестке дня, так что теоретически это возможно.
Почему снова заговорили о блокировке WhatsApp?
Из-за того, что WatsApp анонсировал запуск каналов как в Телеграме. Администраторы смогут публиковать в них сообщения, видео, фото, стикеры и опросы, а подписчики – просматривать их. Функция создания каналов уже запущена, но пока доступна не всем. В ближайшее время такой канал создать сможет каждый.
Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал, что если WhatsApp будет "расширять функционал в сторону массового распространения информации", то официальная позиция по его работе в России может быть пересмотрена.
В июне Горелкин говорил, что после создания каналов в WhatsApp "у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент".
"WhatsApp делает все, чтобы они получили доступ к аудитории и в случае чего могли уйти от ответственности. Учитывая, что владелец мессенджера – признанная в РФ экстремистской и не скрывающая своих отношений с американскими силовиками компания Meta, легко можно представить, какие каналы и с каким контентом скоро станут доступны для российской аудитории", – прокомментировал он.
А почему раньше WhatsApp не заблокировали?
В марте 2022 года, когда в России блокировали продукты компании Meta, ограничения не затронули WhatsApp. Как сообщало РИА Новости, это было сделано, потому что мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения информации. С появлением каналов же ситуация изменится.
Ограничений по работе с WhatsApp пока нет?
Есть. С 1 марта 2023 года банкам и некредитным финансовым организациям запретили оказывать свои услуги с помощью иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp. Кроме того, в марте 2023 года федеральные власти рекомендовали российским учителям не использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в школах. С 1 января 2024 года все российские школы перейдут на систему "Сферум".
14:25:37 14-09-2023
Правда в Сферум зайти не реально. Заходишь под своим именем, а перекидывает на страницу ребенка.
14:26:35 14-09-2023
"легко можно представить, какие каналы и с каким контентом скоро станут доступны для российской аудитории" - смешно. Мужчина не в курсе, что в той же обожаемой ими телеге "такого" контента полным-полно?
14:41:43 14-09-2023
Гость (14:26:35 14-09-2023) "легко можно представить, какие каналы и с каким контентом с... Они на другой планете живут , родной
15:52:21 14-09-2023
Гость (14:26:35 14-09-2023) "легко можно представить, какие каналы и с каким контентом с... Канал от контента отличить не можешь ?
18:47:08 14-09-2023
В ТГ есть и каналы и контент, вывод?
14:40:39 14-09-2023
Наконец-то его заблочат и все перейдут на православную телегу
20:11:25 14-09-2023
Гость (14:40:39 14-09-2023) Наконец-то его заблочат и все перейдут на православную телег... С чего она православная, сервера знаете где находятся?
15:36:24 14-09-2023
Телега это ещё то ДНО
00:32:23 15-09-2023
Никаких Вотсапов и социальных сетей, всем читать только газету "Правда" за 2 коп.
06:15:24 15-09-2023
Виктор (00:32:23 15-09-2023) Никаких Вотсапов и социальных сетей, всем читать только газе... Правды нет. За две копейки есть только труд
03:23:55 15-09-2023
Все мессенджеры работают со спецслужбами
09:50:47 15-09-2023
распространения информации --- и?