WhatsApp пока является единственной незаблокированной платформой экстремистской компании Meta

14 сентября 2023, 14:20, ИА Амител

WhatsApp / Фото: unsplash.com

Российские власти могут пересмотреть решение по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta), если у него расширятся функции, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. О чем идет речь и могут ли WhatsApp совсем запретить в России, отвечает amic.ru.

Могут ли WhatsApp заблокировать?

Разговоры об этом идут уже давно, ведь мессенджер принадлежит экстремистской компании Meta. Однако пока в России WhatsApp работает. В июне глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что этот вопрос не обсуждается. Сейчас же он снова встал на повестке дня, так что теоретически это возможно.

Почему снова заговорили о блокировке WhatsApp?

Из-за того, что WatsApp анонсировал запуск каналов как в Телеграме. Администраторы смогут публиковать в них сообщения, видео, фото, стикеры и опросы, а подписчики – просматривать их. Функция создания каналов уже запущена, но пока доступна не всем. В ближайшее время такой канал создать сможет каждый.

Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал, что если WhatsApp будет "расширять функционал в сторону массового распространения информации", то официальная позиция по его работе в России может быть пересмотрена.

В июне Горелкин говорил, что после создания каналов в WhatsApp "у производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент".

"WhatsApp делает все, чтобы они получили доступ к аудитории и в случае чего могли уйти от ответственности. Учитывая, что владелец мессенджера – признанная в РФ экстремистской и не скрывающая своих отношений с американскими силовиками компания Meta, легко можно представить, какие каналы и с каким контентом скоро станут доступны для российской аудитории", – прокомментировал он.

А почему раньше WhatsApp не заблокировали?

В марте 2022 года, когда в России блокировали продукты компании Meta, ограничения не затронули WhatsApp. Как сообщало РИА Новости, это было сделано, потому что мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения информации. С появлением каналов же ситуация изменится.

Ограничений по работе с WhatsApp пока нет?

Есть. С 1 марта 2023 года банкам и некредитным финансовым организациям запретили оказывать свои услуги с помощью иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp. Кроме того, в марте 2023 года федеральные власти рекомендовали российским учителям не использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в школах. С 1 января 2024 года все российские школы перейдут на систему "Сферум".