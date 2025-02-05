Правда ли, что всех владельцев автомобилей старше десяти лет оштрафуют на 5 тысяч рублей?
В начале февраля "страшилку" для водителей опубликовали многие СМИ
05 февраля 2025, 06:40, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
"С 1 февраля всех, кто ездит на машине старше десяти лет, могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей", – такая новость на днях облетела интернет и всерьез взволновала российских автолюбителей. Информацию об этом опубликовали не только Telegram-каналы, но и крупные федеральные СМИ. Причиной они называли новые экологические нормы, за нарушение которых будут наказывать рублем.
Также новость заинтересовала и профессиональных автоюристов. Они уже дали свои экспертные комментарии.
О том, грозят ли владельцам старых автомобилей серьезные штрафы, – в материале amic.ru.
1
Что еще за штрафы за автомобиль старше десяти лет?
О том, что в России появился такой вид санкций для водителей, в первые дни февраля написали многие отечественные СМИ. Началось все с публикации в одном федеральном издании, которому печальную для всех водителей новость поведал независимый юрист.
Сообщалось, что с 1 февраля 2025 года вступили в силу новые правила проведения техосмотра. Подчеркивалось, что существенная часть изменений коснулась владельцев машин старше десяти лет: якобы к ним теперь будут предъявлять новые экологические требования. За нарушение правил пообещали серьезные штрафы – от 2 до 5 тысяч рублей.
Информацию подхватили и многие Telegram-каналы. Появилась даже информация, что владельцев "старых" авто смогут принудить к утилизации их транспортного средства, если сотрудники Госавтоинспекции сочтут его непригодным для передвижения.
2
Штраф до 5 тысяч рублей за автомобиль старше десяти лет – это правда?
Нет. Отметим, что публикация, с которой все началось, уже удалена с сайта издания. Помимо слов юриста, в ней не было ссылок ни на официальные документы и постановления, ни на комментарии профильных ведомств.
Профессиональные юристы довольно быстро сообщили, что информация о штрафах за старое авто – фейк. Например, в своем Telegram-канале об этом сообщил автоэксперт Александр Шумский.
"Такая новость разошлась по телеграм-каналам и СМИ. Якобы с 1 февраля изменились правила техосмотра и владельцев машин старше десяти лет могут оштрафовать на 2000–5000 рублей. Однако правила техосмотра не менялись с 2023 года. Если машина не проходит по нормам – ей просто не выдадут диагностическую карту", – написал автоюрист.
Другими словами, никаких нововведений в правилах проведения техосмотра в феврале 2025 года в силу не вступало. А потому штрафы, которыми пугают в многочисленных публикациях, – выдумка.
3
Могут ли водителя вообще оштрафовать за экологические нарушения?
Могут, но ничего нового в этом нет. Этот вопрос регулируется статьей 8.23 КоАП, где прописано наказание за эксплуатацию автомобиля с превышением нормативов по уровню шума и по содержанию загрязняющих веществ в выбросах.
Если такое нарушение действительно выявят, водителя ждет либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.
4
Могут ли водителю запретить пользоваться старым авто?
Запретить эксплуатировать машину могут, но с ее возрастом это никак не связано. Инспектор Госавтоинспекции может начать процесс снятия автомобиля с учета, если:
- выявлены неисправности, эксплуатация машины при которых запрещена;
- в конструкцию автомобиля вносили изменения, которые запрещены ПДД.
В этом случае водитель получит предписание об устранении нарушений и повторном прохождении ТО.
5
Могут ли мою машину принудительно утилизировать?
Нет. Даже если вам запретили эксплуатировать ваш автомобиль, только вам решать, что с ним делать. Например, он может просто стоять в гараже – никакого обязательства его утилизировать на вас не лежит.
06:52:29 05-02-2025
лютый фейк!
07:38:03 05-02-2025
Гость (06:52:29 05-02-2025) лютый фейк! ... зная умственные способности кремлинов, я не был бы в этом так уверен...
09:25:31 05-02-2025
Средний возраст авто на Дальнем Востоке 20 лет. На Камчатке 23 года - это уровень африканских стран
10:38:05 05-02-2025
Гость (09:25:31 05-02-2025) Средний возраст авто на Дальнем Востоке 20 лет. На Камчатке ... А в Сомали говорят, что у них уровень Камчатки?
14:21:58 05-02-2025
Предлагаю всех старше 10 лет оштрафовать, не зависимо от наличия автомобиля. А то чё они.