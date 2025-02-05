В начале февраля "страшилку" для водителей опубликовали многие СМИ

05 февраля 2025, 06:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

"С 1 февраля всех, кто ездит на машине старше десяти лет, могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей", – такая новость на днях облетела интернет и всерьез взволновала российских автолюбителей. Информацию об этом опубликовали не только Telegram-каналы, но и крупные федеральные СМИ. Причиной они называли новые экологические нормы, за нарушение которых будут наказывать рублем.

Также новость заинтересовала и профессиональных автоюристов. Они уже дали свои экспертные комментарии.

О том, грозят ли владельцам старых автомобилей серьезные штрафы, – в материале amic.ru.

1 Что еще за штрафы за автомобиль старше десяти лет? О том, что в России появился такой вид санкций для водителей, в первые дни февраля написали многие отечественные СМИ. Началось все с публикации в одном федеральном издании, которому печальную для всех водителей новость поведал независимый юрист. Сообщалось, что с 1 февраля 2025 года вступили в силу новые правила проведения техосмотра. Подчеркивалось, что существенная часть изменений коснулась владельцев машин старше десяти лет: якобы к ним теперь будут предъявлять новые экологические требования. За нарушение правил пообещали серьезные штрафы – от 2 до 5 тысяч рублей. Информацию подхватили и многие Telegram-каналы. Появилась даже информация, что владельцев "старых" авто смогут принудить к утилизации их транспортного средства, если сотрудники Госавтоинспекции сочтут его непригодным для передвижения.

2 Штраф до 5 тысяч рублей за автомобиль старше десяти лет – это правда? Нет. Отметим, что публикация, с которой все началось, уже удалена с сайта издания. Помимо слов юриста, в ней не было ссылок ни на официальные документы и постановления, ни на комментарии профильных ведомств. Профессиональные юристы довольно быстро сообщили, что информация о штрафах за старое авто – фейк. Например, в своем Telegram-канале об этом сообщил автоэксперт Александр Шумский. "Такая новость разошлась по телеграм-каналам и СМИ. Якобы с 1 февраля изменились правила техосмотра и владельцев машин старше десяти лет могут оштрафовать на 2000–5000 рублей. Однако правила техосмотра не менялись с 2023 года. Если машина не проходит по нормам – ей просто не выдадут диагностическую карту", – написал автоюрист. Другими словами, никаких нововведений в правилах проведения техосмотра в феврале 2025 года в силу не вступало. А потому штрафы, которыми пугают в многочисленных публикациях, – выдумка.

3 Могут ли водителя вообще оштрафовать за экологические нарушения? Могут, но ничего нового в этом нет. Этот вопрос регулируется статьей 8.23 КоАП, где прописано наказание за эксплуатацию автомобиля с превышением нормативов по уровню шума и по содержанию загрязняющих веществ в выбросах. Если такое нарушение действительно выявят, водителя ждет либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

4 Могут ли водителю запретить пользоваться старым авто? Запретить эксплуатировать машину могут, но с ее возрастом это никак не связано. Инспектор Госавтоинспекции может начать процесс снятия автомобиля с учета, если: выявлены неисправности, эксплуатация машины при которых запрещена;

в конструкцию автомобиля вносили изменения, которые запрещены ПДД. В этом случае водитель получит предписание об устранении нарушений и повторном прохождении ТО.