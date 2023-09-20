Деньги за лайки. Жительница Новосибирска разоблачила мошенников "с Wildberries"

Людям платят якобы за раскрутку товара, а дальше просят оплатить дорогую покупку через чужой счет — деньги обещают вернуть, да еще и с процентами

20 сентября 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Интернет-магазин Wildberries стал площадкой, на которой мошенники придумали новый способ обмана. Как сообщает "КП-Новосибирск", людям платят якобы за раскрутку продукции, а дальше просят оплатить дорогой товар через чужой счет – деньги обещают вернуть, да еще и с процентами. Но не возвращают.

Жительница Новосибирска Виктория активно ищет работу. На днях ей поступило предложение – нужно ставить лайки на товар в интернет-магазине. После этого необходимо сделать скриншот и отправить менеджеру – он выплатит 60 рублей. Задания такие бывают не часто, и за несколько дней девушка заработала 400 рублей.

После девушку добавили в чат с такими же сотрудниками. Однако товар нужно было не только лайкнуть, но и выкупить. Причем средства перевести не на сайте площадки, а на чужую карту. Виктория поняла, что дело хорошо не кончится, однако бдительность уже притупилась, ведь деньги платили.

"Мне сделали личный кабинет, объяснили, что это мнимый выкуп. Мне должны были вернуть мои деньги +20% от стоимости товара. Я долго не делала этого, потом посмотрела на других в чате: они-то активно участвовали, присылали скрины, а там суммы достойные. Вот и я попробовала. Выбирала самые минимальные заказы и оплачивала их. За лайки мне заплатили 400 рублей, а за выкуп – 2040 рублей (1600 рублей за товар и проценты)", – рассказала девушка.

Чек об оплате Вика также сбросила в чат. В группе было 10 участников, якобы с реальными фото и номерами. Они также присылали чеки – на суммы до 20 тысяч рублей. Девушка решила проверить этих людей и обнаружила, что они – боты. Дальнейшее расследование привело к отзывам о подобных схемах, в которых она узнала, что в один момент крупную сумму просто не возвращают.

Заработанные средства остались у Виктории, однако больше в подобной "работе" она не участвует.