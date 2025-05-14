Правда ли, что за курение в собственной квартире могут оштрафовать?
Некоторые правила, которые действуют в многоквартирных домах, напомнили в Госдуме
14 мая 2025, 15:29, ИА Амител
Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru
За курение в определенных местах многоквартирных домов нарушителю может грозить штраф. Об этом в беседе с ТАСС напомнил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
О том, правда ли, что курить нельзя даже в собственной квартире, – в материале amic.ru.
1
Где в многоквартирном доме запрещено курить?
Запрещено курение в лифтах и в других помещениях общего пользования. Как пояснил Колунов, к последним относятся не только подъезды и лестницы, но и общедоступные подъездные балконы.
"На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд". Отмечу, что такое поведение является правонарушением", – сказал депутат.
2
На какую сумму человека могут оштрафовать за курение на общем балконе?
Курение на общедоступном балконе – это нарушение ст. 6.24 КоАП, штраф за которое может составить от 500 до 1500 рублей.
3
Можно ли курить в собственной квартире?
Колунов подчеркнул: даже если человек курит у себя в квартире, его могут оштрафовать. Такой вариант возможен, если запах табачного дыма чувствуется в соседних квартирах и на общедоступных территориях. В этом случае соседи имеют полное право обратиться в управляющую компанию, полицию или Роспотребнадзор.
Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.
4
Речь идет только о сигаретах?
Нет. Нарушением будет считаться курение любой никотинсодержащей продукции, в том числе и при помощи кальяна.
15:46:32 14-05-2025
Если в доме две квартиры то доказать можно, а если сто, то как докажут? 🤷
16:05:07 14-05-2025
Гость (15:46:32 14-05-2025) Если в доме две квартиры то доказать можно, а если сто, то к... Да бред какой-то...
16:51:21 14-05-2025
Гость (15:46:32 14-05-2025) Если в доме две квартиры то доказать можно, а если сто, то к... НИкак
16:17:40 14-05-2025
А какать в своем туалете еще можно? А то вдруг запах кому-то помешает! Ведь не розами пахнет!
09:27:40 15-05-2025
Гость (16:17:40 14-05-2025) А какать в своем туалете еще можно? А то вдруг запах кому-то... Ты идиот ?
15:08:48 15-05-2025
Гость (09:27:40 15-05-2025) Ты идиот ?... А ты какаешь исключительно фиалками и пукаешь радугой? Прям единорог, как я посмотрю.
16:40:58 14-05-2025
Чел курит сосед недоволен. Штрафует государство... Кто выиграл? Кто потерял?
19:33:15 14-05-2025
СлабО запретить курение в принципе по причине бесспорного вреда от него здоровью и, стало быть, из подлинно гуманных, а не из чисто меркантильных соображений?
08:17:22 15-05-2025
Гость (19:33:15 14-05-2025) СлабО запретить курение в принципе по причине бесспорного вр... Какого бесспорного вреда? НЕТ НИКАКОГО НАУЧНО ДОКАЗАННОГО ВРЕДА...Это пропаганда. Курение не более чем фактор риска.
09:28:44 15-05-2025
Дюша (08:17:22 15-05-2025) Какого бесспорного вреда? НЕТ НИКАКОГО НАУЧНО ДОКАЗАННОГО ВР... Тебе сколько лет ?
09:30:16 15-05-2025
Дюша (08:17:22 15-05-2025) Какого бесспорного вреда? НЕТ НИКАКОГО НАУЧНО ДОКАЗАННОГО ВР... Ты если тупой и необразованный, то выдавай себя, лучше помолчи, не позорься.
11:34:03 15-05-2025
Гость (09:30:16 15-05-2025) Ты если тупой и необразованный, то выдавай себя, лучше помол... ЗОЖники друг на друга возбудились. 💕💕💕
14:43:28 15-05-2025
Говорильня. Никто не откажется от сумасшедших процентов от производства сигарет. Если брать сумму без наценок и акциза, в среднем себестоимость одной пачки сигарет составляет 16-25 рублей. Учитывая, что табака там кот наплакал. Одна химия.
23:08:36 15-05-2025
Гость (14:43:28 15-05-2025) Говорильня. Никто не откажется от сумасшедших процентов от п...
Я так понимаю вы не курите. Тогда будьте так любезны, не доказывайте своё мнение о вреде курения тем кто об этом и так хорошо знает. Курильщики о вреде курение прекрасное знают и ваше мнение их не волнуют.
15:10:56 16-05-2025
Гость (23:08:36 15-05-2025) Я так понимаю вы не курите. Тогда будьте так любезны... Куру. Трубку.