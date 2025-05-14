Некоторые правила, которые действуют в многоквартирных домах, напомнили в Госдуме

14 мая 2025, 15:29, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

За курение в определенных местах многоквартирных домов нарушителю может грозить штраф. Об этом в беседе с ТАСС напомнил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

О том, правда ли, что курить нельзя даже в собственной квартире, – в материале amic.ru.

1 Где в многоквартирном доме запрещено курить? Запрещено курение в лифтах и в других помещениях общего пользования. Как пояснил Колунов, к последним относятся не только подъезды и лестницы, но и общедоступные подъездные балконы. "На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд". Отмечу, что такое поведение является правонарушением", – сказал депутат.

2 На какую сумму человека могут оштрафовать за курение на общем балконе? Курение на общедоступном балконе – это нарушение ст. 6.24 КоАП, штраф за которое может составить от 500 до 1500 рублей.

3 Можно ли курить в собственной квартире? Колунов подчеркнул: даже если человек курит у себя в квартире, его могут оштрафовать. Такой вариант возможен, если запах табачного дыма чувствуется в соседних квартирах и на общедоступных территориях. В этом случае соседи имеют полное право обратиться в управляющую компанию, полицию или Роспотребнадзор. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.