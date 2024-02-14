Правда ли, что за отсутствие детского кресла машины будут забирать на штрафстоянку?

В России хотят ужесточить наказание из-за роста аварий с участием несовершеннолетних

14 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Эвакуация автомобиля / Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

Депутаты Госдумы решили всерьез взяться за водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств. Совместно с Национальным автомобильным союзом парламентарии разработали кардинальную поправку в КоАП, которая должна повысить ответственность взрослых. Подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

Как предлагают ужесточить наказание за перевозку детей без автокресел?

За перевозку детей без автокресла или бустера в России могут начать забирать автомобили на штрафстоянку. Такой законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, пишут "Известия".

Его авторы, депутаты и члены Национального автомобильного союза убеждены, что риск эвакуации машины заставит многих водителей приобрести удерживающие устройства. А это поможет снизить риск травм и смертельного исхода при ДТП с участием детей. Сейчас количество таких аварий в стране только прирастает. В 2023 году их в России произошло 17,2 тыс., что на 8% больше, чем годом ранее. В них погибло 607 несовершеннолетних.

"Рост детской смертности в ДТП – это серьезная проблема, требующая быстрого решения. Многие дети становятся жертвами именно по вине собственных родителей, которые отказываются от покупки автокресел для них", – отмечает один из авторов законопроекта, зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.

Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 7 лет в автомобиле допускается только в автокресле или устройстве, которое рассчитано на их вес и рост. С 7 до 12 лет можно использовать детские удерживающие устройства или ремни безопасности. С 12 лет кресло не требуется, если ребенок выше 1,5 метра.

А если машину остановят на трассе, ее тоже эвакуируют?

Пока непонятно. Эксперты сошлись во мнении, что идея законопроекта в целом неплоха и в городах с ее реализацией проблем не возникнет, но этот и другие проблемные вопросы предстоит детально проработать. Потребуется создать необходимую инфраструктуру, чтобы ребенок не оказался с родителем, машину которого забрали, на пустынной трассе в мороз, отмечает член Общественного совета МВД России Игорь Моржаретто.

Разве штрафа недостаточно?

Сейчас за провоз детей без бустера или кресла предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. Кстати, за это нарушение в один день водитель может получить неограниченное количество штрафов.

Но Юрий Григорьев отмечает, что сотрудники ГИБДД выписывают в год сотни тысяч штрафов, однако, получив квитанцию, водитель спокойно садится в машину и едет с ребенком дальше. И нет никакой гарантии, что за следующим поворотом он не попадет в аварию, в которой пострадает ребенок. Поэтому депутаты настаивают на принятии кардинальных мер для наказания нерадивых водителей.