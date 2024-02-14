Правда ли, что за отсутствие детского кресла машины будут забирать на штрафстоянку?
В России хотят ужесточить наказание из-за роста аварий с участием несовершеннолетних
14 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы решили всерьез взяться за водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств. Совместно с Национальным автомобильным союзом парламентарии разработали кардинальную поправку в КоАП, которая должна повысить ответственность взрослых. Подробнее об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Как предлагают ужесточить наказание за перевозку детей без автокресел?
За перевозку детей без автокресла или бустера в России могут начать забирать автомобили на штрафстоянку. Такой законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, пишут "Известия".
Его авторы, депутаты и члены Национального автомобильного союза убеждены, что риск эвакуации машины заставит многих водителей приобрести удерживающие устройства. А это поможет снизить риск травм и смертельного исхода при ДТП с участием детей. Сейчас количество таких аварий в стране только прирастает. В 2023 году их в России произошло 17,2 тыс., что на 8% больше, чем годом ранее. В них погибло 607 несовершеннолетних.
"Рост детской смертности в ДТП – это серьезная проблема, требующая быстрого решения. Многие дети становятся жертвами именно по вине собственных родителей, которые отказываются от покупки автокресел для них", – отмечает один из авторов законопроекта, зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.
Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 7 лет в автомобиле допускается только в автокресле или устройстве, которое рассчитано на их вес и рост. С 7 до 12 лет можно использовать детские удерживающие устройства или ремни безопасности. С 12 лет кресло не требуется, если ребенок выше 1,5 метра.
А если машину остановят на трассе, ее тоже эвакуируют?
Пока непонятно. Эксперты сошлись во мнении, что идея законопроекта в целом неплоха и в городах с ее реализацией проблем не возникнет, но этот и другие проблемные вопросы предстоит детально проработать. Потребуется создать необходимую инфраструктуру, чтобы ребенок не оказался с родителем, машину которого забрали, на пустынной трассе в мороз, отмечает член Общественного совета МВД России Игорь Моржаретто.
Разве штрафа недостаточно?
Сейчас за провоз детей без бустера или кресла предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. Кстати, за это нарушение в один день водитель может получить неограниченное количество штрафов.
Но Юрий Григорьев отмечает, что сотрудники ГИБДД выписывают в год сотни тысяч штрафов, однако, получив квитанцию, водитель спокойно садится в машину и едет с ребенком дальше. И нет никакой гарантии, что за следующим поворотом он не попадет в аварию, в которой пострадает ребенок. Поэтому депутаты настаивают на принятии кардинальных мер для наказания нерадивых водителей.
14:20:51 14-02-2024
Машину на штраф- стоянку, ребёнка в детский дом, родителей на фронт...
14:27:57 14-02-2024
Теперь будет с детьми на такси не уехать, ни за какие деньги.
15:15:24 14-02-2024
Гость (14:27:57 14-02-2024) Теперь будет с детьми на такси не уехать, ни за какие деньг... Когда вызываешь такси, обычно диспетчер спрашивает, надо ли детское кресло
12:51:39 15-02-2024
Гость (15:15:24 14-02-2024) Когда вызываешь такси, обычно диспетчер спрашивает, надо ли ... А если не через диспетчера вызываешь? Или скрываешь, что с ребенком, чтобы уехать?
14:31:39 14-02-2024
Вроде говорили главное чтоб ремень не на шее был, вы бы там четко решили критерии какие. А если взрослый ниже 150 см ему можно без кресла, а водитель если ниже ему можно за руль? Наделают кучу оговорок которые и сами не знают как трактовать, а потом каждый свое толкует.
15:41:20 14-02-2024
У кого-то в Думе завод по производству детских кресел?
06:56:41 15-02-2024
а Григорьев привел статистику,сколько детей пострадало в креслах и как влияет на тяжесть травм отсутствие детского кресла? если машина в ремок,кресло спасает?или может быть нужно катапульту монтировать? теперь если на дороге голосует мать с ребенком,их никто не подберет,пусть замерзают. у григорьева и "экспертов"мозга меньше чем у байдена.
22:36:54 15-02-2024
Всего лишь нужно в законе прописать обязательный кэшбек в размере всех выплаченных штрафов за это нарушение при покупке детского кресла. Прибыли государству при таком раскладе никой, но детское здоровье будет под защитой гарантировано после того как сумма заплаченных штрафов превысит стоимость кресла:)