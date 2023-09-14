По мнению экс-депутата Рады, таким образом Зеленский хочет привлечь внимание Запада к конфликту

14 сентября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить войну России. О таких планах главы соседнего государства сообщил один из экс-депутатов Верховной рады. Когда это может случиться и зачем Зеленскому это нужно, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда Владимир Зеленский может объявить войну России?

Если это не очередной фейк и попытки посеять панику среди населения в России, объявить войну Зеленский планирует в самое ближайшее время. Точная дата не называется, сообщается лишь, что это произойдет осенью-2023. Такие сведения со ссылкой на источник в офисе украинского президента распространил 13 сентября бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, в связи с этим решением на Украине объявят всеобщую мобилизацию.

Зачем президенту Украины объявлять войну России?

Эксперты считают, что это необходимо Зеленскому, чтобы, во-первых, отменить приближающиеся президентские выборы. Напомним, состояться они должны весной 2024 года, но, видимо, планы меняются.

Кроме того, это поможет побороть протестные настроения среди населения, а заодно привлечь внимание мировой общественности к конфликту на Украине, приводит мнение Кивы газета "Известия". По его словам, формально у президента есть все основание для этого.

Что известно о мобилизации на Украине?

Военное положение на Украине вступило в силу с февраля 2022 года. Кроме того, в стране действует закон о всеобщей мобилизации – ее продлили на 90 суток, до 15 ноября. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

В минобороны Украины также признавали, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ нарастает.

В сентябре 2023 года стало известно, что украинские власти переходят к новой волне мобилизации. Чтобы пополнить пяды ВСУ Киев ведет переговоры с европейскими странами о возвращении беженцев-мужчин призывного возраста, а также намерен снять ограничения для воинской службы по здоровью и ликвидировать отсрочки по образованию. Как утверждают эксперты, в окопы могут отправить даже женщин.