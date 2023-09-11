Запад им не поможет. Очередная украинская мобилизация коснется больных и беженцев

Для Зеленского отправка на убой соотечественников — вопрос личного выживания, считают эксперты

11 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Несмотря на растущие потери на фронте и очевидный провал "контрнаступа", украинские власти переходят к новой волне мобилизации. Замена всех областных военкомов, переговоры с европейскими странами о возвращении беженцев-мужчин призывного возраста, снятие ограничений для воинской службы по здоровью и ликвидация отсрочек по образованию – вот далеко не полный перечень мер, принимаемых Киевом для пополнения рядов ВСУ. Более того, есть признаки, что в окопы отправят даже женщин.

Данные шаги указывают, что администрация Зеленского явно не настроена на мирное урегулирование конфликта, несмотря на растущие сложности как в зоне боевых действий, так и за ее пределами. Журналист amic.ru Андрей Магас попытался понять мотивы украинской власти, методы проведения мобилизации и ее возможные последствия.

Метла повальной мобилизации

О том, что круг мобилизованных будет расширяться, еще в июле предупреждали украинские телеграм-каналы со ссылкой на представителей Территориальных центров комплектации (ТЦК, по-нашему – военкоматов). Сотрудники ТЦК предполагали, что фактически под ружье могут поставить до 80% мужского населения страны. Ради этого и затевалась замена областных военкомов на бывших участников боевых действий, чтобы те резко уменьшили количество "белобилетников", а также остановили волну коррупционных схем. Тем более что сегодня у ВСУ существует потребность буквально во всех военных специальностях – пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, десантники, сообщали украинские телеграм-каналы.

В начале августа руководитель фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут заявил в интервью "РБК-Украина", что мобилизация затронет каждого мужчину в стране и в зону боевых действий направят еще сотни тысяч человек. Он заявил, что ряды украинской армии редеют, поскольку некоторые покидают ее по причине ранения, другие – из-за подорванного здоровья. Он отметил, что люди, пробывшие около полутора лет в окопах, остро нуждаются в восстановлении сил.

Замена военкомов уже показала, что побывавшие на линии огня военные чиновники миндальничать не собираются. Так, в Киеве началась мобилизация граждан старше 50 лет. Как сообщает пресса, повестки вовсю выдаются в самых людных местах. Более того, представители призывной комиссии заблокировали все выходы одного из местных общежитий, вручив повестки всем находившимся там мужчинам, прибывшим на заработки.

По словам военного эксперта, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, для нынешнего президента вопрос мобилизации имеет острое политическое значение.

"Зеленскому в данной ситуации деваться некуда. Если он не сможет мобилизовать 200-300 тысяч новобранцев, то встанет вопрос о его личной власти. Не секрет, что украинское общество сильно недовольно сложившейся ситуацией – огромными потерями, неудачами на фронте, растущими ценами и тарифами. И это недовольство быстро растет", – пояснил он amic.ru.

По словам военного эксперта, именно стремлением восполнить потери и вызвано решение призывать людей, ранее негодных по состоянию здоровья, а также меры по вытягиванию из-за границы беженцев призывного возраста.

Болезнь – не повод для отсрочки

Ранее сообщалось, что украинское военное ведомство своим приказом разрешило призывать граждан с клинически излеченным туберкулезом, вирусным гепатитом, бессимптомным ВИЧ, хроническими заболеваниями крови, кратковременными расстройствами психики, невротическими расстройствами. Как замечают наблюдатели, делается это не только от нехватки военнослужащих, но и ради уменьшения нагрузки на госбюджет, в котором снижены расходы на сферу здравоохранения.

Что касается возвращения беглецов из-за границы, то, как пишет польское издание Rzeczpospolita, Варшава уже передала Киеву несколько граждан призывного возраста, ранее незаконно покинувших территорию "нэньки". "Польшу и другие страны ЕС могут завалить украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам", – говорится в материале издания. По данным газеты, в настоящее время в Польше находится около 80 тысяч украинцев, прибывших в страну после февраля 2022-го.

Кроме того, как пишет издание Asia Times, украинские власти намерены обратиться к правительствам европейских государств с просьбой вернуть мужчин призывного возраста из числа беженцев. Это объясняется большими потерями ВСУ и острой нехваткой личного состава. Уже возникли первые разногласия на этой почве. "Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией", – говорится в материале.

Автор публикации отмечает, что молодые мужчины продолжают бежать с Украины, однако теперь им будет труднее найти убежище в европейских странах, поскольку потребность в пополнении велика, и теперь призыву подлежат даже ранее признанные негодными к военной службе.

На территории Германии, по данным МВД страны, находится 163 287 граждан Украины, по возрасту вполне попадающих под мобилизацию, прибывших после начала СВО. В Австрии министерство внутренних дел сообщило о наличии около 14 тысяч украинских беженцев призывного возраста.

Андрей Кошкин напомнил, что после начала СВО европейские страны после высказанных Вашингтоном "пожеланий" стали принимать украинских беженцев, создавать им условия – в плане обеспечения жильем, работой, обучением, социальными пособиями и т. д.

"Но совсем недавно пошел запрос на расчеловечивание, если можно так сказать, беженцев с Украины. Их стали представлять в крайне негативном свете. Также состоялись совещания украинских консулов в различных странах с чиновниками, бизнесменами государств, на которых были представлены списки мужчин, попадающих под мобилизацию. Их стали готовить к депортации", – сообщил эксперт.Он добавил, что власти западных стран просто "отрежут" сбежавших от социальных благ, после чего те вынуждены будут вернуться в свою страну.

"Эта работа уже ведется, запросы в украинские генконсульства поступили месяца три-четыре назад, и сейчас эта работа разворачивается в полном формате", – пояснил Кошкин.

До последнего украинца

Недавно руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу "1+1", что украинские власти рассчитывают на содействие стран, где находятся беженцы, в их возвращении домой и, соответственно, отправке на фронт. Депутат посетовал, что многие сбежавшие обзавелись липовыми справками о проблемах со здоровьем. Он также сообщил, что Киев в последнее время заметно продвинулся в решении этой задачи и активно ведет "международную правовую работу".

А член комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский заявил, что сбежавшие ранее граждане призывного возраста должны попасть в ряды ВСУ. Он также сообщил, что украинская генпрокуратура может начать уголовное преследование тех, кто пытается избежать экстрадиции на территорию Украины.

По словам политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, правовые основы для выдачи украинских беженцев назад, по большому счету, отсутствуют.

"Но в последние годы в мире перешли от силы права к праву силы. Можно задать вопрос: на каком правовом основании России отказали в расследовании взрывов "Северных потоков"? Почему на Украине вводили драконовские законы в отношении русских людей? Или насколько законно было сожжение людей в Одессе в мае 2014-го? Потому что это продиктовано сильной стороной", – подчеркивает он в интервью amic.ru.

Собеседник убежден, что на правовой аспект власти стран Европы в данном случае либо закроют глаза, либо создадут юридическую коллизию, которая позволит им депортировать тех, кто подлежит мобилизации.

Кстати, упомянутый депутат Вениславский "порадовал" и украинских дам, сообщив, что военнообязанным гражданкам ограничивают выезд за границу – надо думать, чтобы не думали улизнуть от служения.

Продолжение мобилизации чревато социальным взрывом, предположил Олег Соски, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы. Он обратил внимание, что со стороны граждан растет сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектации (ТЦК), или, по-нашему, военкоматов.

Богдан Безпалько скептически оценивает данное заявление. По его мнению, в настоящее время украинские граждане дезориентированы настолько, что способны сопротивляться только бегством с территории страны.

"Для социального взрыва требуется мощная, решительная, бескомпромиссно настроенная группа людей, ядро, к которому могли бы примкнуть остальные. Но такого ядра сегодня на Украине просто нет", – сообщил он.

Что касается возможного скепсиса некоторых наблюдателей, низкой мотивации и военной грамотности подлежащих мобилизации, то это в данном случае не имеет значения. Ведь существует негласная договоренность между Киевом и Вашингтоном, в рамках которой Украина поставляет людские ресурсы, а Запад – технику и оружие, указывает Андрей Кошкин.

"Именно так и воплощается доктрина "войны до последнего украинца". Поэтому поступили запросы на возвращение ранее убежавших", – констатирует эксперт.

А если украинская сторона сможет мобилизовать значительное число граждан – это станет проблемой для российских военных, убежден Богдан Безпалько.

"Как бы то ни было, но триста тысяч человек – это очень много. На них армия будет тратить ресурсы, тем более что эта масса будет поддерживаться западным оружием. Вот когда люди у Киева закончатся – тогда Запад всерьез пойдет на переговоры, чтобы разграничить сферы влияния", – заключил собеседник.