Об инициативе рассказали в одной из фракций Госдумы

23 мая 2024, 13:46, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Для молодых мам в России могут ввести выплату в размере 200 тысяч рублей. Такую инициативу скоро внесут в Госдуму, пишет ТАСС. Сообщается, что на деньги смогут претендовать все россиянки, родившие до 25 лет.

О том, действительно ли такая выплата появится и при каких условиях ее смогут назначать, – в материале amic.ru.

1 Что за выплату в размере 200 тысяч рублей предлагают ввести для молодых мам? Пока это лишь инициатива, с которой выступила фракция ЛДПР в Госдуме во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет внесут в парламент уже в четверг, пишет ТАСС

2 Кому именно предлагается единовременно выплачивать 200 тысяч рублей? Депутаты предлагают выплачивать по 200 тысяч рублей всем молодым мамам, которые родят ребенка до достижения 25-летия. При этом материальное положение женщины никакого значения не имеет, цитирует ТАСС текст документа.

3 Будут ли платить 200 тысяч рублей за второго ребенка? Если законопроект примут в том виде, в котором его подготовили в ЛДПР, то да. В документе указано, что выплачивать 200 тысяч рублей единовременно предлагается за каждого ребенка, рожденного до 25 лет.

4 Зачем депутаты предлагают выплачивать по 200 тысяч рублей молодым мамам? В этом депутаты ЛДПР видят решение демографических проблем. Они отмечают, что за последние годы рождаемость в России "значительно снизилась", что может грозить "демографической катастрофой". При этом в документе сообщается, что женщин репродуктивного возраста становится все меньше, а около 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за недостатка финансов или неподходящих жилищных условий. Такая весомая выплата могла бы замотивировать молодые семьи, чтобы все же решиться на рождение детей, объяснил в разговоре с ТАСС глава фракции Сергей Леонов. "Там, где женщины рожают до 25 лет или, возможно, готовы родить до 25 лет. Мы все понимаем, что это, как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. И, конечно, им финансово тяжело, не всегда родители могут помочь. И сумма в 200 тыс. рублей может стать определенным подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов", – цитирует депутата информагентство