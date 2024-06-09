Правила набора студентов-целевиков могут изменить в России

Пока думают только о тех, кто хочет поступить в медицинский вуз

09 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/1192464

Минздрав России рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения. В этом году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления, сообщает РИА Новости.

Это сделано для повышения ответственности выпускников, которые должны отработать в конкретном медицинском учреждении после обучения



"В целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются, практически 70% выполнили свои обязательства в 2022-2023 году", – сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.