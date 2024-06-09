НОВОСТИНаука и образование

Правила набора студентов-целевиков могут изменить в России

Пока думают только о тех, кто хочет поступить в медицинский вуз

09 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/1192464
Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/1192464

Минздрав России рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения. В этом году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления, сообщает РИА Новости.

Это сделано для повышения ответственности выпускников, которые должны отработать в конкретном медицинском учреждении после обучения

"В целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются, практически 70% выполнили свои обязательства в 2022-2023 году", – сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

вузы

Комментарии 8

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Гость

11:40:45 09-06-2024

Не выполнили условия договора стоимость обучения, с учётом инфляции, пусть возвращают и вся проблема отпадёт. И онулировать дипломы, до полного расчёта хитрых .

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Гость

13:26:43 09-06-2024

Гость (11:40:45 09-06-2024) Не выполнили условия договора стоимость обучения, с учётом и... аннулировать бы ваш диплом

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Гость

17:51:51 09-06-2024

Гость (11:40:45 09-06-2024) Не выполнили условия договора стоимость обучения, с учётом и... онулировать, блин - диплом из перехода?

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Иван

12:20:17 09-06-2024

Что-бы,отсеять весь малограмотный блатняк,больницам надо подавать заявки по целевому набору в региональное министерство здравоохранения. Абитуриенты ,желающие участвовать в этой программе ,также подают заявления в мин. здрав региона. А там уже проводить конкурс.

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Гость

15:54:14 09-06-2024

Иван (12:20:17 09-06-2024) Что-бы,отсеять весь малограмотный блатняк,больницам надо под... Этот малограмотный блатняк - дети очень "грамотных врачей". Там никакие конкурсы не помогут - всё будет выкуплено до начала конкурсов.

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Гость

13:05:32 09-06-2024

Нужно уходить от Капитализма! Как устаревшего вида социальных и экономических отношений...!

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Гость

13:55:14 09-06-2024

Надо понимать, что целевик это преимущественно малограмотный ребенок из деревни со средним баллом по егэ 140-160.

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Бартоломео

16:08:11 09-06-2024

для 11:40 грамотность у тебя уже "онулирована" ... Берегите интернет от "детей", он от них тупеет . Хе-хе -1

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